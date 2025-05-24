Леммі відреагував на удар РФ по Києву: Це не дії країни, яка прагне миру
Сьогоднішній нічний комбінований удар РФ по території України свідчить про небажання Росії укладати мирну угоду.
Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої ночі Росія знову завдала удару по Україні - 14 ракетами та випустила сотні безпілотників на територію країни. Ще одна ніч жаху для українських мирних жителів, ще більше поранених та зруйнованих будинків. Це не дії країни, яка прагне миру", - написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.
Основний напрямок ворожої атаки - Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.
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Вони прикидуються дурачками чи ними є?
Просто після атак русні гинуть люди, виникають пожежі і руйнуються будівлі, а після атак українських безпілотників з 2-18 кг вибухівки - б'ються шибки і зупиняються аеропорти, і на цьому все.
Чому кожен з політиків вважає своїм священним обов'язком раз у раз повторювати цю тупу банальщину? І скіко ще це буде продовжуватись?
твоя "інша орієнтація" така "інша"...🤣