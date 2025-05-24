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Новини Ракетна атака на Київ
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Леммі відреагував на удар РФ по Києву: Це не дії країни, яка прагне миру

Атака на Київ вночі 24 травня

Сьогоднішній нічний комбінований удар РФ по території України свідчить про небажання Росії укладати мирну угоду.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі Росія знову завдала удару по Україні - 14 ракетами та випустила сотні безпілотників на територію країни. Ще одна ніч жаху для українських мирних жителів, ще більше поранених та зруйнованих будинків. Це не дії країни, яка прагне миру", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, - Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки - Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.

Автор: 

Київ (19618) обстріл (28948) Леммі Девід (61)


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Топ коментарі
+5
Можна подумати, українські безпілотники вчора не літали.
Просто після атак русні гинуть люди, виникають пожежі і руйнуються будівлі, а після атак українських безпілотників з 2-18 кг вибухівки - б'ються шибки і зупиняються аеропорти, і на цьому все.
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24.05.2025 16:45
+4
глибоке занепокоєння, максимальне розуміння, потужна рішучість, нуль дій.
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24.05.2025 16:44
+4
Чергова потужна заява без діла.
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24.05.2025 16:46
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ТА ТИ ШО))) А взагалі уже все ясно - весь "запад" як каже про них РФ - блаблалологи. Мусульмани їх гвалтують і ріжуть - вони айайайаай, війна 4 роки - вони такі ойййййййй а так не можна
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24.05.2025 16:43 Відповісти
глибоке занепокоєння, максимальне розуміння, потужна рішучість, нуль дій.
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24.05.2025 16:44 Відповісти
Мізки в них зависли на слові мир.
Вони прикидуються дурачками чи ними є?
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25.05.2025 01:00 Відповісти
Можна подумати, українські безпілотники вчора не літали.
Просто після атак русні гинуть люди, виникають пожежі і руйнуються будівлі, а після атак українських безпілотників з 2-18 кг вибухівки - б'ються шибки і зупиняються аеропорти, і на цьому все.
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24.05.2025 16:45 Відповісти
ти не дефіцит потужності-ти дефіцит мозхів
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24.05.2025 16:47 Відповісти
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24.05.2025 18:07 Відповісти
вони там всі якісь дерев'яні - ришастостан хоче війни
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24.05.2025 16:46 Відповісти
Чергова потужна заява без діла.
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24.05.2025 16:46 Відповісти
Це не дії країни, яка прагне миру

Чому кожен з політиків вважає своїм священним обов'язком раз у раз повторювати цю тупу банальщину? І скіко ще це буде продовжуватись?
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24.05.2025 16:47 Відповісти
Рашисти це варвари яких треба тільки знищувати ,ця погань сама не вміє жити і іншим не дає.
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24.05.2025 16:47 Відповісти
Потужно! Продолжаєм смотрєть в очько міра!
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24.05.2025 16:51 Відповісти
Ну після заглядання у вічко ***** тобі іншого не залишилося !
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24.05.2025 17:13 Відповісти
Ти заглядав?
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24.05.2025 18:16 Відповісти
Прагнеш знайти собі подібного ?
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24.05.2025 20:29 Відповісти
А ти собі подібних у "вічкові *****" вишукуєш?
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24.05.2025 20:40 Відповісти
У мене інша орієнтація , це ти у нас по анусах спец .
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24.05.2025 20:49 Відповісти
У вас по анусах...?
твоя "інша орієнтація" така "інша"...🤣
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24.05.2025 21:31 Відповісти
Ти не тільки анусний , а іще і тупий Ну нічого страшного , серед шлюшок зелених це швидше перевага аніж недолік , там тупий на тупому і тупим поганяє , біжи далі по вічках заглядай
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24.05.2025 21:56 Відповісти
Нет-нет, дадим им ещё один шанс. Подождём, чтобы не вредить переговорам.
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24.05.2025 17:04 Відповісти
Дрони і ракети по Британії влучили ? Чи даси Британії ще один шанс замість втраченого власного у 2019 ?
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24.05.2025 17:16 Відповісти
Дебіли..так й чекають - що ЗАЕС вибухне..наші фермери нічого не виростять..у фермерів все передохне..пшекам ж не стане приводу кордони перекривати! А у вас негри в Африці передохнуть..
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24.05.2025 17:48 Відповісти
Ах *****,,, капітан ачєвідность..
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24.05.2025 19:10 Відповісти
Краще б мовчали.
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24.05.2025 21:20 Відповісти
 
 