Леммі відреагував на удар РФ по Києву: Це не дії країни, яка прагне миру

Сьогоднішній нічний комбінований удар РФ по території України свідчить про небажання Росії укладати мирну угоду.

Про це пише у соцмережі Х міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі Росія знову завдала удару по Україні - 14 ракетами та випустила сотні безпілотників на територію країни. Ще одна ніч жаху для українських мирних жителів, ще більше поранених та зруйнованих будинків. Це не дії країни, яка прагне миру", - написав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Основний напрямок ворожої атаки - Київ. У столиці постраждали 15 людей, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.