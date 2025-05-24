Купянск уничтожен уже на 90%, - ГВА

На сегодня в результате российской агрессии 90% города Купянска на Харьковщине уничтожено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник ГВА Андрей Беседин в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая.

"Россияне атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, РСЗО и FPV-дронами на оптоволокне. И все это оружие оккупанты применяют по центральным частям населенных пунктов, что несет угрозу обычным жителям", - рассказал начальник ГВА.

Беседин напомнил, о вчерашнем очередном террористическом акте, когда россияне атаковали город КАБом, а после него сразу - РСЗО "Ураган", в результате чего погибли два коммунальщика.

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"Это ужасные потери наших людей, наших коллег, которые отдают наши жизни, чтобы Купянск жил. К сожалению, на сегодня 90% города уничтожено", - подчеркнул он.

По данным Беседина, на сегодня в громаде остаются 2700 гражданских, непосредственно в Купянске - 1700, и ежедневно они подвергают свою жизнь опасности.

"Понимаем, насколько трудно уехать и оставить свой дом, но жизнь и здоровье никто не компенсирует. Алгоритм отработан, все обеспечено - места компактного проживания, социальные выплаты, центр поддержки в Харькове, который обслуживает более 8000 наших жителей, гуманитарная, психологическая, медицинская помощь. Мы будем рядом, пока не будет возможности вернуться домой", - добавил он.

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