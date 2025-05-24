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Новости Обстрелы Купянска
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Купянск уничтожен уже на 90%, - ГВА

Последствия российского обстрела Купянска

На сегодня в результате российской агрессии 90% города Купянска на Харьковщине уничтожено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник ГВА Андрей Беседин в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая.

"Россияне атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, РСЗО и FPV-дронами на оптоволокне. И все это оружие оккупанты применяют по центральным частям населенных пунктов, что несет угрозу обычным жителям", - рассказал начальник ГВА.

Беседин напомнил, о вчерашнем очередном террористическом акте, когда россияне атаковали город КАБом, а после него сразу - РСЗО "Ураган", в результате чего погибли два коммунальщика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из артиллерии ударили по Купянску: пострадали три женщины, повреждены дома. ФОТОрепортаж

"Это ужасные потери наших людей, наших коллег, которые отдают наши жизни, чтобы Купянск жил. К сожалению, на сегодня 90% города уничтожено", - подчеркнул он.

По данным Беседина, на сегодня в громаде остаются 2700 гражданских, непосредственно в Купянске - 1700, и ежедневно они подвергают свою жизнь опасности.

"Понимаем, насколько трудно уехать и оставить свой дом, но жизнь и здоровье никто не компенсирует. Алгоритм отработан, все обеспечено - места компактного проживания, социальные выплаты, центр поддержки в Харькове, который обслуживает более 8000 наших жителей, гуманитарная, психологическая, медицинская помощь. Мы будем рядом, пока не будет возможности вернуться домой", - добавил он.

Смотрите: Россияне сбросили ФАБ-500 на жилой сектор Купянска: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

Автор: 

разрушение (165) Харьковская область (1003) Купянский район (229) Купянск (670)


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Топ комментарии
+22
ну за те дороги там нові
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24.05.2025 18:32
+17
"неважливо на якій мові ти говориш головне щоб вулиця була освітлена"

А РУЗКІМ ВАЖЛИВО!!! І ВОНИ ВБЮТЬ ВСІХ ДО КОГО ДОТЯНУТЬСЯ. Але думаю жителі Купянська за це голосували. Нажаль всі ми жремо цей 2019
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24.05.2025 18:37
+7
Ось так варварська орда знищила місто, влада нікчемна безпорадна ,світ мовчить ,варвари продовжують творити геноцид.Ось до чого приводить коли при владі байдужі люди для яких понад усе рейтинг.
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24.05.2025 19:21
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Правила форума Совет форумчан
ну за те дороги там нові
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24.05.2025 18:32 Ответить
"неважливо на якій мові ти говориш головне щоб вулиця була освітлена"

А РУЗКІМ ВАЖЛИВО!!! І ВОНИ ВБЮТЬ ВСІХ ДО КОГО ДОТЯНУТЬСЯ. Але думаю жителі Купянська за це голосували. Нажаль всі ми жремо цей 2019
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24.05.2025 18:37 Ответить
Тепер ті жителі Купянська, які голосували за Зє, можуть сказати: "Ну, хоч поржали!".
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24.05.2025 23:00 Ответить
Трамп не дурень, він знає, що мільйони українців защіщяют-*** УПЦ МП.
Длч тих, хто не в темі, це той МП, котрий освячує корейські балістичні ракети.
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24.05.2025 19:23 Ответить
а чому белгород ще не знищений
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24.05.2025 19:13 Ответить
Ось так варварська орда знищила місто, влада нікчемна безпорадна ,світ мовчить ,варвари продовжують творити геноцид.Ось до чого приводить коли при владі байдужі люди для яких понад усе рейтинг.
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24.05.2025 19:21 Ответить
То есть влада виновата, а не расея по твоему? 🤔
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24.05.2025 19:32 Ответить
Таку ерунду тільки 73%вий міг написати
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24.05.2025 20:55 Ответить
"защіта рускагаварящих" по лаврову - зрівняти рускагаварящіх до фундаменту
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24.05.2025 20:32 Ответить
 
 