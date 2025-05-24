Купянск уничтожен уже на 90%, - ГВА
На сегодня в результате российской агрессии 90% города Купянска на Харьковщине уничтожено.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник ГВА Андрей Беседин в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая.
"Россияне атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, РСЗО и FPV-дронами на оптоволокне. И все это оружие оккупанты применяют по центральным частям населенных пунктов, что несет угрозу обычным жителям", - рассказал начальник ГВА.
Беседин напомнил, о вчерашнем очередном террористическом акте, когда россияне атаковали город КАБом, а после него сразу - РСЗО "Ураган", в результате чего погибли два коммунальщика.
"Это ужасные потери наших людей, наших коллег, которые отдают наши жизни, чтобы Купянск жил. К сожалению, на сегодня 90% города уничтожено", - подчеркнул он.
По данным Беседина, на сегодня в громаде остаются 2700 гражданских, непосредственно в Купянске - 1700, и ежедневно они подвергают свою жизнь опасности.
"Понимаем, насколько трудно уехать и оставить свой дом, но жизнь и здоровье никто не компенсирует. Алгоритм отработан, все обеспечено - места компактного проживания, социальные выплаты, центр поддержки в Харькове, который обслуживает более 8000 наших жителей, гуманитарная, психологическая, медицинская помощь. Мы будем рядом, пока не будет возможности вернуться домой", - добавил он.
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А РУЗКІМ ВАЖЛИВО!!! І ВОНИ ВБЮТЬ ВСІХ ДО КОГО ДОТЯНУТЬСЯ. Але думаю жителі Купянська за це голосували. Нажаль всі ми жремо цей 2019
Длч тих, хто не в темі, це той МП, котрий освячує корейські балістичні ракети.