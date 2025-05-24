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Новини Обстріли Куп’янська
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Куп’янськ знищений вже на 90%, - МВА

Наслідки російського обстрілу Куп’янська

На сьогодні внаслідок російської агресії 90% міста Куп'янськ на Харківщині знищено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, ситуація в громаді вже не просто складна, а критична.

"Росіяни атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні. І всю цю зброю окупанти застосовують по центральних частинах населених пунктів, що несе загрозу звичайним мешканцям", - розповів начальник МВА.

Беседін нагадав, про вчорашній черговий терористичний акт, коли росіяни атакували місто КАБом, а після нього одразу РСЗВ "Ураган", унаслідок чого загинули два комунальники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти з артилерії вдарили по Куп’янську: постраждали три жінки, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

"Це жахливі втрати наших людей, наших колег, які віддають наші життя, щоб Куп'янськ жив. На жаль, на сьогодні 90% міста знищено", - наголосив він.

За даними Беседіна, на сьогодні в громаді залишаються 2700 цивільних безпосередньо в Куп'янську - 1700, і щодня вони наражають своє життя на небезпеку.

"Розуміємо, наскільки важко виїхати і залишити свою домівку - але життя та здоров'я ніхто не компенсує. Алгоритм відпрацьований, все забезпечено - місця компактного проживання, соціальні виплати, центр підтримки в Харкові, який обслуговує понад 8000 наших мешканців, гуманітарна, психологічна, медична допомога. Ми будемо поруч, поки не буде змоги повернутись додому", - додав він.

Дивіться: Росіяни скинули ФАБ-500 на житловий сектор Куп’янська: постраждало троє людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

руйнування (258) Харківська область (1021) Куп’янський район (226) Куп’янськ (795)


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Топ коментарі
+22
ну за те дороги там нові
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24.05.2025 18:32
+17
"неважливо на якій мові ти говориш головне щоб вулиця була освітлена"

А РУЗКІМ ВАЖЛИВО!!! І ВОНИ ВБЮТЬ ВСІХ ДО КОГО ДОТЯНУТЬСЯ. Але думаю жителі Купянська за це голосували. Нажаль всі ми жремо цей 2019
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24.05.2025 18:37
+7
Ось так варварська орда знищила місто, влада нікчемна безпорадна ,світ мовчить ,варвари продовжують творити геноцид.Ось до чого приводить коли при владі байдужі люди для яких понад усе рейтинг.
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24.05.2025 19:21
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ну за те дороги там нові
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24.05.2025 18:32 Відповісти
"неважливо на якій мові ти говориш головне щоб вулиця була освітлена"

А РУЗКІМ ВАЖЛИВО!!! І ВОНИ ВБЮТЬ ВСІХ ДО КОГО ДОТЯНУТЬСЯ. Але думаю жителі Купянська за це голосували. Нажаль всі ми жремо цей 2019
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24.05.2025 18:37 Відповісти
Тепер ті жителі Купянська, які голосували за Зє, можуть сказати: "Ну, хоч поржали!".
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24.05.2025 23:00 Відповісти
Трамп не дурень, він знає, що мільйони українців защіщяют-*** УПЦ МП.
Длч тих, хто не в темі, це той МП, котрий освячує корейські балістичні ракети.
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24.05.2025 19:23 Відповісти
а чому белгород ще не знищений
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24.05.2025 19:13 Відповісти
Ось так варварська орда знищила місто, влада нікчемна безпорадна ,світ мовчить ,варвари продовжують творити геноцид.Ось до чого приводить коли при владі байдужі люди для яких понад усе рейтинг.
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24.05.2025 19:21 Відповісти
То есть влада виновата, а не расея по твоему? 🤔
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24.05.2025 19:32 Відповісти
Таку ерунду тільки 73%вий міг написати
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24.05.2025 20:55 Відповісти
"защіта рускагаварящих" по лаврову - зрівняти рускагаварящіх до фундаменту
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24.05.2025 20:32 Відповісти
 
 