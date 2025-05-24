Куп’янськ знищений вже на 90%, - МВА

На сьогодні внаслідок російської агресії 90% міста Куп'янськ на Харківщині знищено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник МВА Андрій Беседін в ефірі телемарафону.

Так, за його словами, ситуація в громаді вже не просто складна, а критична.

"Росіяни атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, РСЗВ та FPV-дронами на оптоволокні. І всю цю зброю окупанти застосовують по центральних частинах населених пунктів, що несе загрозу звичайним мешканцям", - розповів начальник МВА.

Беседін нагадав, про вчорашній черговий терористичний акт, коли росіяни атакували місто КАБом, а після нього одразу РСЗВ "Ураган", унаслідок чого загинули два комунальники.

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"Це жахливі втрати наших людей, наших колег, які віддають наші життя, щоб Куп'янськ жив. На жаль, на сьогодні 90% міста знищено", - наголосив він.

За даними Беседіна, на сьогодні в громаді залишаються 2700 цивільних безпосередньо в Куп'янську - 1700, і щодня вони наражають своє життя на небезпеку.

"Розуміємо, наскільки важко виїхати і залишити свою домівку - але життя та здоров'я ніхто не компенсує. Алгоритм відпрацьований, все забезпечено - місця компактного проживання, соціальні виплати, центр підтримки в Харкові, який обслуговує понад 8000 наших мешканців, гуманітарна, психологічна, медична допомога. Ми будемо поруч, поки не буде змоги повернутись додому", - додав він.

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