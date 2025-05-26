Премьер Норвегии Стере о последних атаках РФ на Украину: Думаю, что Трамп искренне возмущен гибелью мирных людей

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал резкую критику Дональда Трампа в адрес российского Диктатора Владимира Путина после последних массированных атак на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

В частности, Стере отметил, что США должны четко осудить ночные российские атаки на украинские города, жертвами которых становятся мирные жители.

"Я думаю, что Трамп это осознал. Я думаю, что он искренне возмущен тем, что гибнут гражданские люди", - отметил Стере.

По его словам, нужно дождаться, какие действия будут после последних заявлений Трампа.

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"Один из вариантов заключается в том, что он примет более жесткие меры против России. Я считаю, что это уместно", - сказал Стере.

Премьер Норвегии также отметил, что трудно увидеть какие-либо признаки того, что Путин хочет мирных переговоров с Украиной: "Вместо этого он постоянно выдвигает новые требования".

"Но с обеих сторон есть население, которое истощено войной, и в какой-то момент переговоры должны состояться. Мы, как и Украина, считаем, что сначала должно быть установлено прекращение огня, прежде чем начинать переговоры", - добавил Стере.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен кремлевским диктатором Владимиром Путиным после массированного обстрела Украины 25 мая.

26 мая, после очередной массированной атаки РФ на Украину, президент США Дональд Трамп снова возмутился диктатором Путиным: "У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума".