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Новости Обстрелы Украины
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Премьер Норвегии Стере о последних атаках РФ на Украину: Думаю, что Трамп искренне возмущен гибелью мирных людей

Стере о последних атаках РФ

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал резкую критику Дональда Трампа в адрес российского Диктатора Владимира Путина после последних массированных атак на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

В частности, Стере отметил, что США должны четко осудить ночные российские атаки на украинские города, жертвами которых становятся мирные жители.

"Я думаю, что Трамп это осознал. Я думаю, что он искренне возмущен тем, что гибнут гражданские люди", - отметил Стере.

По его словам, нужно дождаться, какие действия будут после последних заявлений Трампа.

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"Один из вариантов заключается в том, что он примет более жесткие меры против России. Я считаю, что это уместно", - сказал Стере.

Премьер Норвегии также отметил, что трудно увидеть какие-либо признаки того, что Путин хочет мирных переговоров с Украиной: "Вместо этого он постоянно выдвигает новые требования".

"Но с обеих сторон есть население, которое истощено войной, и в какой-то момент переговоры должны состояться. Мы, как и Украина, считаем, что сначала должно быть установлено прекращение огня, прежде чем начинать переговоры", - добавил Стере.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен кремлевским диктатором Владимиром Путиным после массированного обстрела Украины 25 мая.

26 мая, после очередной массированной атаки РФ на Украину, президент США Дональд Трамп снова возмутился диктатором Путиным: "У меня всегда были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума".

Автор: 

Норвегия (708) обстрел (27626) Трамп Дональд (5569) Стёре Йонас Гар (12)


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Топ комментарии
+3
Йому пох.
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26.05.2025 22:08
+2
Він переймається нападом лебідя під час гри в гольф. Це все що може переварити його одна звивина
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26.05.2025 22:11
+2
Так він же пояснив - друг Володья трошки йо'бнувся, але в цьому теж винувата Україна...
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26.05.2025 22:56
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Йому пох.
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26.05.2025 22:08 Ответить
Він переймається нападом лебідя під час гри в гольф. Це все що може переварити його одна звивина
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26.05.2025 22:11 Ответить
Навіщо гадати, коли можна послухати.
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26.05.2025 22:19 Ответить
Гадаю, що Трамп щиро обурений

Трумп - ЩИРО???
Піззєц...
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26.05.2025 22:21 Ответить
та так прям щиро обурений, шо тоже "просто кушать нє могёть!"
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26.05.2025 22:25 Ответить
норвежець мабуть сказав, що Трамп щиро обісраний, а перкладачі щось неправильно переклали

а Трамп просто косить бабло:

"Коментар Майкла Джонстона, експерта з політичної етики: «Америка ще не бачила настільки систематизованого особистого збагачення через президентську владу».

Як саме Трамп капіталізує політику:
• $320 млн - доходи від криптовалюти $TRUMP, яка зросла завдяки публічній підтримці Трампа і кампанії «купуй патріотичне».
• $200 млн - вартість приватного літака, переданого Катаром у рамках "особистої дипломатії", що викликала дипломатичний і етичний резонанс.
• $28 млн - контракт Меланії Трамп за участь у фільмі, профінансованому фондом Джеффа Безоса.
• 220 інвесторів у $TRUMP - отримали особисту вечерю з Трампом, яка була не політичним жестом, а платною перевагою для наближених донорів.

Чому це стало можливим:
• Відсутність слухань у Конгресі щодо джерел доходів.
• Контроль над Міністерством юстиції через призначення лояльних осіб.
• Усунення інспекторів і механізмів етичного контролю ще з його першої каденції.
• Мовчазна згода Республіканської партії, яка уникає публічної критики задля електоральної вигоди."
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26.05.2025 22:25 Ответить
Та досить грати роль адвоката трампа, той не оцінить .

трампа обурює, що путін псує його репутацію "миротворця".
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26.05.2025 22:26 Ответить
Дякуємо ... нам одразу , від цього , полегшало ...
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26.05.2025 22:41 Ответить
Так він же пояснив - друг Володья трошки йо'бнувся, але в цьому теж винувата Україна...
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26.05.2025 22:56 Ответить
Йому пох люди, та ще і українські. Йому потрібна "сдєлка". Маразматик...
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26.05.2025 23:11 Ответить
Щиро? Щиро він тільки ***** вірить.
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27.05.2025 00:12 Ответить
Навіщо ця гра європейських керманичів в відбілювання Трампа?
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27.05.2025 00:15 Ответить
 
 