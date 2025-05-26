Прем’єр Норвегії Стере про останні атаки РФ на Україну: Гадаю, що Трамп щиро обурений загибеллю цивільних людей

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прокоментував різку критику Дональда Трампа на адресу російського Диктатора Володимира Путіна після останніх масованих атак на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

Так, Стере зауважив, що США повинні чітко засудити нічні російські атаки на українські міста, жертвами яких стають мирні мешканці.

"Я думаю, що Трамп це усвідомив. Я думаю, що він щиро обурений тим, що гинуть цивільні люди", – зазначив Стере.

За його словами, потрібно дочекатись, які дії будуть після останніх заяв Трампа.

Також читайте: Трамп усвідомлює, що Путін брехав йому. Потрібно встановити Росії дедлайн, - Макрон

"Один із варіантів полягає в тому, що він вживе жорсткіших заходів проти Росії. Я вважаю, що це доречно", – сказав Стере.

Прем'єр Норвегії також зазначив, що важко побачити будь-які ознаки того, що Путін хоче мирних переговорів з Україною: "Натомість він постійно висуває нові вимоги".

"Але з обох боків є населення, яке виснажене війною, і в якийсь момент переговори мають відбутися. Ми, як і Україна, вважаємо, що спочатку має бути встановлено припинення вогню, перш ніж розпочинати переговори", - додав Стере.

Також читайте: Дуда: Сподіваюся, що Трамп здійснить більш радикальні дії щодо Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений кремлівським диктатором Володимиром Путіним після масованого обстрілу України 25 травня.

26 травня, після чергової масованої атаки РФ на Україну президент США Дональд Трамп знову обурився диктатором Путіним: "У мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але з ним щось сталося. Він зовсім збожеволів".