Прем’єр Норвегії Стере про останні атаки РФ на Україну: Гадаю, що Трамп щиро обурений загибеллю цивільних людей
Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прокоментував різку критику Дональда Трампа на адресу російського Диктатора Володимира Путіна після останніх масованих атак на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.
Так, Стере зауважив, що США повинні чітко засудити нічні російські атаки на українські міста, жертвами яких стають мирні мешканці.
"Я думаю, що Трамп це усвідомив. Я думаю, що він щиро обурений тим, що гинуть цивільні люди", – зазначив Стере.
За його словами, потрібно дочекатись, які дії будуть після останніх заяв Трампа.
"Один із варіантів полягає в тому, що він вживе жорсткіших заходів проти Росії. Я вважаю, що це доречно", – сказав Стере.
Прем'єр Норвегії також зазначив, що важко побачити будь-які ознаки того, що Путін хоче мирних переговорів з Україною: "Натомість він постійно висуває нові вимоги".
"Але з обох боків є населення, яке виснажене війною, і в якийсь момент переговори мають відбутися. Ми, як і Україна, вважаємо, що спочатку має бути встановлено припинення вогню, перш ніж розпочинати переговори", - додав Стере.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений кремлівським диктатором Володимиром Путіним після масованого обстрілу України 25 травня.
26 травня, після чергової масованої атаки РФ на Україну президент США Дональд Трамп знову обурився диктатором Путіним: "У мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але з ним щось сталося. Він зовсім збожеволів".
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Трумп - ЩИРО???
Піззєц...
а Трамп просто косить бабло:
"Коментар Майкла Джонстона, експерта з політичної етики: «Америка ще не бачила настільки систематизованого особистого збагачення через президентську владу».
Як саме Трамп капіталізує політику:
• $320 млн - доходи від криптовалюти $TRUMP, яка зросла завдяки публічній підтримці Трампа і кампанії «купуй патріотичне».
• $200 млн - вартість приватного літака, переданого Катаром у рамках "особистої дипломатії", що викликала дипломатичний і етичний резонанс.
• $28 млн - контракт Меланії Трамп за участь у фільмі, профінансованому фондом Джеффа Безоса.
• 220 інвесторів у $TRUMP - отримали особисту вечерю з Трампом, яка була не політичним жестом, а платною перевагою для наближених донорів.
Чому це стало можливим:
• Відсутність слухань у Конгресі щодо джерел доходів.
• Контроль над Міністерством юстиції через призначення лояльних осіб.
• Усунення інспекторів і механізмів етичного контролю ще з його першої каденції.
• Мовчазна згода Республіканської партії, яка уникає публічної критики задля електоральної вигоди."
трампа обурює, що путін псує його репутацію "миротворця".