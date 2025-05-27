На Курском направлении - 29 боестолкновений, 6 до сих пор продолжаются, - Генштаб

С начала суток произошло 166 боевых столкновений, противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применив две ракеты и 94 управляемых авиационных бомбы. Зафиксировано 912 вражеских ударов дронами-камикадзе, осуществлено 3237 артиллерийских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

Семь атак отражали украинские подразделения на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголовка и Долгенькое, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник дважды пытался идти вперед на наши позиции вблизи Загрызово. Силы обороны остановили все атаки врага.

Читайте: На фронте зафиксировано 87 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Лиманском и Курском направлениях, - Генштаб

Боевые действия на Востоке

Двадцать четыре раза враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Серебрянского леса, Надии, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Наши защитники отбили 18 атак противника, продолжается шесть боестолкновений.

На Краматорском направлении войска захватчика 10 раз атаковали вблизи Часова Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Майского, Ступочек, Предтечино, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка, в трех локациях до сих пор идут бои.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в направлениях Яблоневки, Алексеевки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Под ударом российского КАБа был населенный пункт Степановка.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 134 оккупанта, 61 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили семь автомобилей, один мотоцикл, три БПЛА.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко, еще четыре боестолкновения остаются незавершенными. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло девять боестолкновений, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в направлении Новоданиловки, украинские защитники дали достойный отпор захватчикам. Враг наносил авиаудары по районам Каменского и Степногорска.

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Курское направление

Двадцать девять боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, шесть из которых до сих пор продолжаются. В течение суток враг совершил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе 13 - из реактивных систем залпового огня; нанес семь авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.

На Сиверском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

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