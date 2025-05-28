Трамп хочет распределить сферы мирового влияния между США, РФ и Китаем, - NYT
Действия и заявления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав - Соединенные Штаты, Китай и Россия - доминирует в своей части земного шара.
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Авторы считают, что это было бы возвращением к имперскому правлению 19-го века.
"Он критиковал союзников и говорил о выводе американских войск со всего мира. Это может быть выгодным для России и Китая, которые стремятся уменьшить американское присутствие в сфере безопасности в Европе и Азии. Господин Трамп часто хвалит президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как сильных и умных людей, которые являются его близкими друзьями", - отмечается в материале.
Профессор международной политики в Школе Флетчера Университета Тафтса Моника Даффи Тофт считает, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к "воображаемому прошлому, которое было бы более свободным и славным".
"Лучшим доказательством является желание Трампа расширить открытую сферу влияния Америки в Западном полушарии", - сказал Стивен Вертхайм, историк внешней политики США из Фонда Карнеги.
Но создать сферу влияния в постимперскую эпоху непросто, даже для сверхдержавы, пишет издание.
Некоторые аналитики говорят, что подход господина Трампа к войне в Украине соответствует концепции сфер влияния. Соединенные Штаты ведут переговоры с другой крупной державой - Россией - о том, как определить границы меньшей страны, и сами пытаются контролировать природные ресурсы.
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В США НЕМАЄ сфер впливу взагалі - навіщо вводити мита проти всього світу, якщо у тебе є сфери впливу.
Сфера впливу - це гегемонія. Вони закінчилися зі закінченням епохи колоній.
Наразі - вплив на когось - це лихварсво - заплатив ти впливовий - не заплатив - тебе послали нах.
Напряму розділяли сфери впливу,здається у Ялті,в час закінчення другої світової.
Але.....демократи в меншості, а республіканська партія стрімко перетворюється на КПСС з "Тривалими, бурхливими оплески, що переходять у овацію. Усі встають. Зал вибухає схвальними вигуками: "Трамп!""
США, така-собі заява, не факт, і точно не при отакому Трампі.
Але яким чином ця хвора на усю свою руду голову нісенітниця приплела сюди так-звану росію, я хз...
Яскравий приклад силового нав'язування своєї волі - Варшавський договір , в що це вилилось гадаю - всі пам'ятають .! Навіть повстання були , в Чехії і Угорщині .
.......многие считают, что у ТАМПОНА есть хитрый план)))))). Что он сейчас отрывает Россию от Китая, или борется с "левацким" лобби, или пытается сделать Америку great again, и во всем этом пытаются отыскать скрытый смысл: в его тарифах, заявлениях и так далее...
А НА САМОМ ДЕЛЕ могущественную державу мира контролирует некомпетентный человек, который окружил такими же ТАМПОНАМИ , или же теми, кто вынужден играть по правилам американского лидера, среди которых, говорить только то, что нравится Трампу.
фіга сє - Краснов "нєкомпєтєнтний чєловєк"?!!
За кілька місяців так опустити США... І далі закладає елементи подальшого знищення США.
Краснов один (ну не без допомоги путлєра і Китаю) нищить і знищить наддержаву...
"нєкомпєтєнтний чєловєк" ...
І нікому судячи зі всього підказати. Десятки мільйонів жертв і знищена економіка. Трамп хоче повторити. Так тоді ядерної зброї не було. Яка до америки могла долетіти.
Щоб мати вплив і контролювати інші країни, недостатньо лише природних ресурсів - необхідна також моральна перевага. Росії бракує цього морального капіталу: вона має лише ресурси, але не довіру чи авторитет.
У протистоянні цивілізацій Росія зазнала поразки.
Навряд чи Європейський Союз та Індія погодяться на поділ світу за принципом «троїстої домовленості».