РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12419 посетителей онлайн
Новости Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае Отношения Трампа и Путина слабость
6 334 57

Трамп хочет распределить сферы мирового влияния между США, РФ и Китаем, - NYT

Раздел мира между Китаем, РФ и США. Что планирует Трамп

Действия и заявления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав - Соединенные Штаты, Китай и Россия - доминирует в своей части земного шара.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Авторы считают, что это было бы возвращением к имперскому правлению 19-го века.

"Он критиковал союзников и говорил о выводе американских войск со всего мира. Это может быть выгодным для России и Китая, которые стремятся уменьшить американское присутствие в сфере безопасности в Европе и Азии. Господин Трамп часто хвалит президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как сильных и умных людей, которые являются его близкими друзьями", - отмечается в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пока не определился с дальнейшими шагами в отношении России, - Politico

Профессор международной политики в Школе Флетчера Университета Тафтса Моника Даффи Тофт считает, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к "воображаемому прошлому, которое было бы более свободным и славным".

"Лучшим доказательством является желание Трампа расширить открытую сферу влияния Америки в Западном полушарии", - сказал Стивен Вертхайм, историк внешней политики США из Фонда Карнеги.

Читайте также: Верю, что Трамп думал, что его дружба с Путиным поможет закончить войну. Но сейчас следует ввести жесткие санкции против России, - сенатор Грассли

Но создать сферу влияния в постимперскую эпоху непросто, даже для сверхдержавы, пишет издание.

Некоторые аналитики говорят, что подход господина Трампа к войне в Украине соответствует концепции сфер влияния. Соединенные Штаты ведут переговоры с другой крупной державой - Россией - о том, как определить границы меньшей страны, и сами пытаются контролировать природные ресурсы.

Читайте: Трамп предлагает Канаде бесплатный "Золотой купол", если та станет 51-м штатом

Автор: 

Китай (3028) россия (96038) США (27055) Трамп Дональд (5589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
І-ДІ-ОТ.....
показать весь комментарий
28.05.2025 09:42
+25
Рижий Гітлер
показать весь комментарий
28.05.2025 09:40
+19
Якщо вже серйозно казати, то американці (в першу чергу республіканці) мають стати від такого "на диби". Адже ідеєю усіх попередників починаючи з 1945, було домінування США на планеті. Одноосібне домінування. А при Трампові амбіції здулись наскільки, що вже готові ділитись з ворогами? Це таке Make America Great Again? Це скоріше політична стагнація, а не відновлення позицій.
Але.....демократи в меншості, а республіканська партія стрімко перетворюється на КПСС з "Тривалими, бурхливими оплески, що переходять у овацію. Усі встають. Зал вибухає схвальними вигуками: "Трамп!""
показать весь комментарий
28.05.2025 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рижий Гітлер
показать весь комментарий
28.05.2025 09:40 Ответить
У виконанні Чарлі Чапліна...
показать весь комментарий
28.05.2025 09:52 Ответить
Черговий абсурд західних журношлюх.
В США НЕМАЄ сфер впливу взагалі - навіщо вводити мита проти всього світу, якщо у тебе є сфери впливу.
Сфера впливу - це гегемонія. Вони закінчилися зі закінченням епохи колоній.
Наразі - вплив на когось - це лихварсво - заплатив ти впливовий - не заплатив - тебе послали нах.
показать весь комментарий
28.05.2025 14:06 Ответить
І-ДІ-ОТ.....
показать весь комментарий
28.05.2025 09:42 Ответить
Він не ідіот, ідіоти країни які надіються, що хтось їх захистить , але самі не озброюється . Маєте приклад Ізраїлю.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:50 Ответить
Хоче,чи не хоче-воно само установлюється через потужність країни...
Напряму розділяли сфери впливу,здається у Ялті,в час закінчення другої світової.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:44 Ответить
дурне спить - дурне снить
показать весь комментарий
28.05.2025 09:44 Ответить
"Боливар не вынесет троих"...
показать весь комментарий
28.05.2025 09:44 Ответить
Якщо вже серйозно казати, то американці (в першу чергу республіканці) мають стати від такого "на диби". Адже ідеєю усіх попередників починаючи з 1945, було домінування США на планеті. Одноосібне домінування. А при Трампові амбіції здулись наскільки, що вже готові ділитись з ворогами? Це таке Make America Great Again? Це скоріше політична стагнація, а не відновлення позицій.
Але.....демократи в меншості, а республіканська партія стрімко перетворюється на КПСС з "Тривалими, бурхливими оплески, що переходять у овацію. Усі встають. Зал вибухає схвальними вигуками: "Трамп!""
показать весь комментарий
28.05.2025 09:45 Ответить
Тобто ЄС Трамп вивів за дужки. Європейці будуть з цим незгодні напевно
показать весь комментарий
28.05.2025 09:45 Ответить
Зберуть -надцять самітів, де це обговорюватимуть.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:46 Ответить
Тим не меньш європейська допомога Україні найбільш стабільна
показать весь комментарий
28.05.2025 09:50 Ответить
Склянка наполовину повна?
показать весь комментарий
28.05.2025 12:13 Ответить
Ну це ж один в один за путлєром - "Європа це маріонетка США і т.п....". От і видно, в кого Донні черпає геніальні ідеї для світового порядку.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:50 Ответить
За планом Дегенерата! ЄС потрапляє під вплив оркостану, Але толерантні, ідосі ніхрена не доганяють що їх очікує, у найближчому майбутньому, гальмують таураси, - наших військ не буде в Україні - щоб ескалації уникнути!, - Довбйоби!(
показать весь комментарий
28.05.2025 10:16 Ответить
трамп 🤠 їбань* о на всю свою голову , то тоді консерватори США ,такі самі бандюки та іді* ти ,як шо вони мають такого, собі подібного президента ... біда у світі ,від консерваторскої ідеології ,а вона виявляється замішана на гегемонії та імперіалізмі ...
показать весь комментарий
28.05.2025 09:46 Ответить
класичний придурок )) по класиці жанру, не може існувати одночасно трьох різних богів ))) ну як би постулат - три в одному може бути. але вже коли є два різних - тут вже є вибір. в цьому суть монотеізму, може існувати тільки один - бог, вошьдь, дарагой ліанід іллічь, *****, сі, трамп,.... бо при одному нема вибору! по барабану про яку релігію йде мова - класичну, комуністичну, капіталістичну,...... розходимось ))) провал і розбите корито чекає на цього підкаблучного старого ))
показать весь комментарий
28.05.2025 09:49 Ответить
А в чьом великість під'орації?
показать весь комментарий
28.05.2025 09:50 Ответить
Тромбу так хочеться
показать весь комментарий
28.05.2025 09:51 Ответить
В тому, що має додіка в ролі підстилки
показать весь комментарий
28.05.2025 09:58 Ответить
Вона велика, але далеко не велична.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:04 Ответить
Руда мавпа
показать весь комментарий
28.05.2025 09:51 Ответить
Тоб то, відродження величи сша по Трампу це колисша стоіть раком, смокче у рф, позаду пихтить кітайав черзі за ними стоять чучхуісти, ******* перськи свині, талібан, хезболла, хамас тощо.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:51 Ответить
Трамп часто хвалить президента путлера - кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку. Це вже класіка. Треба старих маразматиків позбуватись, бо світу буде хана.
показать весь комментарий
28.05.2025 09:54 Ответить
А до чиїх сфер впливу він запланував Туреччину наприклад, Британію, Арабські Емірати і тд?
показать весь комментарий
28.05.2025 09:55 Ответить
Мабуть до паРаши
показать весь комментарий
28.05.2025 09:59 Ответить
Саудівська Аравія повпливовіше у регіоні буде.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:00 Ответить
Уявляю саудівського Принца чи Ердогана в ролі бульбофюрера перед рашкою
показать весь комментарий
28.05.2025 10:11 Ответить
Ділити світ вони можуть скільки завгодно, чи згодяться інші регіональні лідери з таким поділом? Ясно що ні.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:23 Ответить
Мир "на троих". Си Доня и *****. Кто из них Трус, Балбес. Бывалый решайте сами ...

показать весь комментарий
28.05.2025 10:04 Ответить
У китайців - свій погляд
показать весь комментарий
28.05.2025 10:23 Ответить
Оруелл пророком був
показать весь комментарий
28.05.2025 10:05 Ответить
Дебилом был дебилом и сдохнет
показать весь комментарий
28.05.2025 10:07 Ответить
Здурів рудий варвар
показать весь комментарий
28.05.2025 10:10 Ответить
Я навіть не читаю такі повідомленія, бо це бурні уявлення(фантазії) чи думка якогось журнашлюги із The New York Times. Це всеодно, що колись Серлєщ гнав брехню на Порошенка, чи Бігус розповідав перед виборами про "свинарчуків". Не буде ніякого ролзподілення сфер впливу, такі дії залишилися в минулому. В США чітко вибудувани інститути демократії та влади і основну роль там грають Конгрекс, Сенат і суди. Правда в Україні, був побудований тільки фундамент деморкратії - парламентаризму, журналістики та судів до 2019 року, далі мали на ньому будувати стіни і дах, але після виборів 2019 року фундамент стерто(знищено) і стіни узурпаторства закладають на глину, яка кожного дня дає тріщину і в найближче майбутнє лопне, як тільки із системи випаде ще один "потужний менеджер" після портнова.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:12 Ответить
Не читаєте, а дарма, чи ви думали що хйло з косооким на олімпіаді чай пили, та мирно пліткували???, ні - Розділ Світу ! саме там було закладено "!фундамент" дій, які ми зараз спостерігаємо. чітко підігрований зараз цим мудаком трампоном!,, і не виключено, а вірніше - так само розроблений і спланований ще тоді у китайозов, вирішальний захід, щодо винищення всього Того нормального! чим ми жили до цього! І це тільки початок!, а ви й надалі не вірте, не читайте,, та кнопайте усяку пробачте ***** про серпешов, бігусов та інших!(,
показать весь комментарий
28.05.2025 10:59 Ответить
НЕ ВАРТА НАЗИВАТИ АМЕРИКАНСЬКОГО ЧЛЕНОСОСА КУЙЛА- ПАНОМ.ВІН СМЕРДЯЧИЙ ДІД І СМЕРДИТЬ ВІД НЬОГО НАДЗВИЧАЙНО СИЛЬНО РАШИСТСЬКИМ ЛАЙНОМ .ТА ОБІСЦЯНИМИ КАЛЬСОНАМИ КУЙЛА...
показать весь комментарий
28.05.2025 10:18 Ответить
Як керувати Всесвітом, не привертаючи уваги санітарів
показать весь комментарий
28.05.2025 10:19 Ответить
Повний ідіот! У нього в руках було майже все і він рішив поділитись?…
показать весь комментарий
28.05.2025 10:25 Ответить
А реально може виявитися що Китай та нарасся спільно боротимуться з США...
показать весь комментарий
28.05.2025 10:27 Ответить
Америкоси, ви не досадили цього під@раса за штурм Капітолію, де він був організатором безладів, то жуйте тепер. Цей рижий виродок, завербований кгб, ще у 1987 році, через те, що сував свій хер кацапським агенткам, і отримавший клікуху Краснов, доведе вашу країну до цугундера, якщо його не захерячите, чи не посадете.
показать весь комментарий
28.05.2025 10:35 Ответить
Пішли ***** піндоси рашисти і чінари
показать весь комментарий
28.05.2025 10:37 Ответить
Не, ну Китай - ТАК.
США, така-собі заява, не факт, і точно не при отакому Трампі.
Але яким чином ця хвора на усю свою руду голову нісенітниця приплела сюди так-звану росію, я хз...
показать весь комментарий
28.05.2025 10:46 Ответить
Дурня повна . Силове розділення світу на сфери впливу ( тобто - проти волі менших країн ) , це фактично - колоніалізм . Пережиток хз якого дрімучого минулого . Це завжди викликатиме спротив тих кого насильно кудись , до якоїсь сфери впливу - приєднали . Це вже ж було !
Яскравий приклад силового нав'язування своєї волі - Варшавський договір , в що це вилилось гадаю - всі пам'ятають .! Навіть повстання були , в Чехії і Угорщині .
показать весь комментарий
28.05.2025 10:58 Ответить
Трамп является наглядной иллюстрацией феномена Даннинга-Крюгера - человека, который настолько некомпетентен в сфере, которой занимается, что даже не способен осознать этого.

.......многие считают, что у ТАМПОНА есть хитрый план)))))). Что он сейчас отрывает Россию от Китая, или борется с "левацким" лобби, или пытается сделать Америку great again, и во всем этом пытаются отыскать скрытый смысл: в его тарифах, заявлениях и так далее...

А НА САМОМ ДЕЛЕ могущественную державу мира контролирует некомпетентный человек, который окружил такими же ТАМПОНАМИ , или же теми, кто вынужден играть по правилам американского лидера, среди которых, говорить только то, что нравится Трампу.
показать весь комментарий
28.05.2025 11:01 Ответить
Я дивлюсь ти вважаєш себе розумним...

фіга сє - Краснов "нєкомпєтєнтний чєловєк"?!!

За кілька місяців так опустити США... І далі закладає елементи подальшого знищення США.

Краснов один (ну не без допомоги путлєра і Китаю) нищить і знищить наддержаву...

"нєкомпєтєнтний чєловєк" ...
показать весь комментарий
28.05.2025 11:12 Ответить
Так само як і зє!
показать весь комментарий
28.05.2025 12:13 Ответить
Пезидент Бенсон проти ! https://www.youtube.com/watch?v=xqD-3gY1J4o
показать весь комментарий
28.05.2025 11:09 Ответить
Между Китаем, США, россией и израилем. Не всех игроков мировой оси зла указал NYT.
показать весь комментарий
28.05.2025 11:22 Ответить
чим більше воно патякає, тим ближче поновлення 30 кримінальних справ проти ньго, незаконно призупинених після його призначення царем всія америки.
показать весь комментарий
28.05.2025 11:34 Ответить
Трамп історію не вчів і не знає чому після 2 Світової Війни імперії розпалися.
І нікому судячи зі всього підказати. Десятки мільйонів жертв і знищена економіка. Трамп хоче повторити. Так тоді ядерної зброї не було. Яка до америки могла долетіти.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:00 Ответить
Російська Федерація не здатна претендувати на лідерство навіть у межах власного регіону.

Щоб мати вплив і контролювати інші країни, недостатньо лише природних ресурсів - необхідна також моральна перевага. Росії бракує цього морального капіталу: вона має лише ресурси, але не довіру чи авторитет.

У протистоянні цивілізацій Росія зазнала поразки.

Навряд чи Європейський Союз та Індія погодяться на поділ світу за принципом «троїстої домовленості».
показать весь комментарий
28.05.2025 12:09 Ответить
Этот ***** интересы Европы вообще не учитывает, Франция, Германия, Великобритания и т.д для него деревня, вот ***** пекин и москва это да, 3 мировая как писал медведев? Вот вам триада зла нарисовалась!
показать весь комментарий
28.05.2025 12:25 Ответить
Спочатку з другом і просто хорошим парнем хотіли розділить світ як сталін з гітлером а це вирішили взяти третього а чому відразу не поділить рашку з китаєм більша частина території була китайською ? Старі маразматики зовсім з котушок злетіли хочуть знищити планету роз вязавши 3 світову
показать весь комментарий
28.05.2025 13:51 Ответить
Ніколи в історіі такий розподіл не закінчувався мирно. Завжди якась зі сторін вважала себе ображеною та обдуреною...Офіційно посміхались, потискали одне одному руки, підписували договори, клялись у вічній дружбі народів- а за підсумком все призводило до маленьких і великих війн....
показать весь комментарий
28.05.2025 15:52 Ответить
 
 