Трамп хочет распределить сферы мирового влияния между США, РФ и Китаем, - NYT

Действия и заявления Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав - Соединенные Штаты, Китай и Россия - доминирует в своей части земного шара.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Авторы считают, что это было бы возвращением к имперскому правлению 19-го века.

"Он критиковал союзников и говорил о выводе американских войск со всего мира. Это может быть выгодным для России и Китая, которые стремятся уменьшить американское присутствие в сфере безопасности в Европе и Азии. Господин Трамп часто хвалит президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как сильных и умных людей, которые являются его близкими друзьями", - отмечается в материале.

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Профессор международной политики в Школе Флетчера Университета Тафтса Моника Даффи Тофт считает, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к "воображаемому прошлому, которое было бы более свободным и славным".

"Лучшим доказательством является желание Трампа расширить открытую сферу влияния Америки в Западном полушарии", - сказал Стивен Вертхайм, историк внешней политики США из Фонда Карнеги.

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Но создать сферу влияния в постимперскую эпоху непросто, даже для сверхдержавы, пишет издание.

Некоторые аналитики говорят, что подход господина Трампа к войне в Украине соответствует концепции сфер влияния. Соединенные Штаты ведут переговоры с другой крупной державой - Россией - о том, как определить границы меньшей страны, и сами пытаются контролировать природные ресурсы.

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