Трамп хоче розподілити сфери світового впливу між США, РФ та Китаєм, - NYT
Дії та заяви Дональда Трампа свідчать про те, що він, можливо, уявляє собі світ, у якому кожна з трьох так званих великих держав - Сполучені Штати, Китай та Росія - домінує у своїй частині земної кулі.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Автори вважають, що це було б поверненням до імперського правління 19-го століття.
"Він критикував союзників і говорив про виведення американських військ з усього світу. Це може бути вигідним для Росії та Китаю, які прагнуть зменшити американську присутність у безпеці в Європі та Азії. Пан Трамп часто хвалить президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як сильних і розумних людей, які є його близькими друзями", - зазначається в матеріалі.
Професорка міжнародної політики у Школі Флетчера Університету Тафтса Моніка Даффі Тофт вважає, що лідери Сполучених Штатів, Росії та Китаю прагнуть "уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим".
"Найкращим доказом є бажання Трампа розширити відкриту сферу впливу Америки у Західній півкулі", - сказав Стівен Вертхайм, історик зовнішньої політики США з Фонду Карнегі.
Але створити сферу впливу в постімперську епоху непросто, навіть для наддержави, пише видання.
Деякі аналітики кажуть, що підхід пана Трампа до війни в Україні відповідає концепції сфер впливу. Сполучені Штати ведуть переговори з іншою великою державою - Росією - про те, як визначити кордони меншої країни, і самі намагаються контролювати природні ресурси.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В США НЕМАЄ сфер впливу взагалі - навіщо вводити мита проти всього світу, якщо у тебе є сфери впливу.
Сфера впливу - це гегемонія. Вони закінчилися зі закінченням епохи колоній.
Наразі - вплив на когось - це лихварсво - заплатив ти впливовий - не заплатив - тебе послали нах.
Напряму розділяли сфери впливу,здається у Ялті,в час закінчення другої світової.
Але.....демократи в меншості, а республіканська партія стрімко перетворюється на КПСС з "Тривалими, бурхливими оплески, що переходять у овацію. Усі встають. Зал вибухає схвальними вигуками: "Трамп!""
Бажання абсолютної влади можна згорнути в будь-яку обгортку. Але ви навмисно змішали "консерви" з "консерваторією".
США, така-собі заява, не факт, і точно не при отакому Трампі.
Але яким чином ця хвора на усю свою руду голову нісенітниця приплела сюди так-звану росію, я хз...
Яскравий приклад силового нав'язування своєї волі - Варшавський договір , в що це вилилось гадаю - всі пам'ятають .! Навіть повстання були , в Чехії і Угорщині .
.......многие считают, что у ТАМПОНА есть хитрый план)))))). Что он сейчас отрывает Россию от Китая, или борется с "левацким" лобби, или пытается сделать Америку great again, и во всем этом пытаются отыскать скрытый смысл: в его тарифах, заявлениях и так далее...
А НА САМОМ ДЕЛЕ могущественную державу мира контролирует некомпетентный человек, который окружил такими же ТАМПОНАМИ , или же теми, кто вынужден играть по правилам американского лидера, среди которых, говорить только то, что нравится Трампу.
фіга сє - Краснов "нєкомпєтєнтний чєловєк"?!!
За кілька місяців так опустити США... І далі закладає елементи подальшого знищення США.
Краснов один (ну не без допомоги путлєра і Китаю) нищить і знищить наддержаву...
"нєкомпєтєнтний чєловєк" ...
І нікому судячи зі всього підказати. Десятки мільйонів жертв і знищена економіка. Трамп хоче повторити. Так тоді ядерної зброї не було. Яка до америки могла долетіти.
Щоб мати вплив і контролювати інші країни, недостатньо лише природних ресурсів - необхідна також моральна перевага. Росії бракує цього морального капіталу: вона має лише ресурси, але не довіру чи авторитет.
У протистоянні цивілізацій Росія зазнала поразки.
Навряд чи Європейський Союз та Індія погодяться на поділ світу за принципом «троїстої домовленості».