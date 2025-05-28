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Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном Відносини Трампа та Путіна
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Трамп хоче розподілити сфери світового впливу між США, РФ та Китаєм, - NYT

Поділ світу між Китаєм, РФ та США. Що планує Трамп

Дії та заяви Дональда Трампа свідчать про те, що він, можливо, уявляє собі світ, у якому кожна з трьох так званих великих держав - Сполучені Штати, Китай та Росія - домінує у своїй частині земної кулі.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Автори вважають, що це було б поверненням до імперського правління 19-го століття.

"Він критикував союзників і говорив про виведення американських військ з усього світу. Це може бути вигідним для Росії та Китаю, які прагнуть зменшити американську присутність у безпеці в Європі та Азії. Пан Трамп часто хвалить президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як сильних і розумних людей, які є його близькими друзями", - зазначається в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поки не визначився з подальшими кроками щодо Росії, - Politico

Професорка міжнародної політики у Школі Флетчера Університету Тафтса Моніка Даффі Тофт вважає, що лідери Сполучених Штатів, Росії та Китаю прагнуть "уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим".

"Найкращим доказом є бажання Трампа розширити відкриту сферу впливу Америки у Західній півкулі", - сказав Стівен Вертхайм, історик зовнішньої політики США з Фонду Карнегі.

Читайте також: Вірю, що Трамп думав, що його дружба з Путіним допоможе закінчити війну. Але зараз слід запровадити жорсткі санкції проти Росії, - сенатор Грасслі

Але створити сферу впливу в постімперську епоху непросто, навіть для наддержави, пише видання.

Деякі аналітики кажуть, що підхід пана Трампа до війни в Україні відповідає концепції сфер впливу. Сполучені Штати ведуть переговори з іншою великою державою - Росією - про те, як визначити кордони меншої країни, і самі намагаються контролювати природні ресурси.

Читайте: Трамп пропонує Канаді безкоштовний "Золотий купол", якщо та стане 51-м штатом

Автор: 

Китай (4678) росія (65856) США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+32
І-ДІ-ОТ.....
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28.05.2025 09:42
+28
Рижий Гітлер
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28.05.2025 09:40
+20
Якщо вже серйозно казати, то американці (в першу чергу республіканці) мають стати від такого "на диби". Адже ідеєю усіх попередників починаючи з 1945, було домінування США на планеті. Одноосібне домінування. А при Трампові амбіції здулись наскільки, що вже готові ділитись з ворогами? Це таке Make America Great Again? Це скоріше політична стагнація, а не відновлення позицій.
Але.....демократи в меншості, а республіканська партія стрімко перетворюється на КПСС з "Тривалими, бурхливими оплески, що переходять у овацію. Усі встають. Зал вибухає схвальними вигуками: "Трамп!""
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28.05.2025 09:45
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Рижий Гітлер
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28.05.2025 09:40 Відповісти
У виконанні Чарлі Чапліна...
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28.05.2025 09:52 Відповісти
Черговий абсурд західних журношлюх.
В США НЕМАЄ сфер впливу взагалі - навіщо вводити мита проти всього світу, якщо у тебе є сфери впливу.
Сфера впливу - це гегемонія. Вони закінчилися зі закінченням епохи колоній.
Наразі - вплив на когось - це лихварсво - заплатив ти впливовий - не заплатив - тебе послали нах.
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28.05.2025 14:06 Відповісти
І-ДІ-ОТ.....
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28.05.2025 09:42 Відповісти
Він не ідіот, ідіоти країни які надіються, що хтось їх захистить , але самі не озброюється . Маєте приклад Ізраїлю.
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28.05.2025 09:50 Відповісти
Хоче,чи не хоче-воно само установлюється через потужність країни...
Напряму розділяли сфери впливу,здається у Ялті,в час закінчення другої світової.
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28.05.2025 09:44 Відповісти
дурне спить - дурне снить
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28.05.2025 09:44 Відповісти
"Боливар не вынесет троих"...
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28.05.2025 09:44 Відповісти
Якщо вже серйозно казати, то американці (в першу чергу республіканці) мають стати від такого "на диби". Адже ідеєю усіх попередників починаючи з 1945, було домінування США на планеті. Одноосібне домінування. А при Трампові амбіції здулись наскільки, що вже готові ділитись з ворогами? Це таке Make America Great Again? Це скоріше політична стагнація, а не відновлення позицій.
Але.....демократи в меншості, а республіканська партія стрімко перетворюється на КПСС з "Тривалими, бурхливими оплески, що переходять у овацію. Усі встають. Зал вибухає схвальними вигуками: "Трамп!""
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28.05.2025 09:45 Відповісти
Тобто ЄС Трамп вивів за дужки. Європейці будуть з цим незгодні напевно
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28.05.2025 09:45 Відповісти
Зберуть -надцять самітів, де це обговорюватимуть.
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28.05.2025 09:46 Відповісти
Тим не меньш європейська допомога Україні найбільш стабільна
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28.05.2025 09:50 Відповісти
Склянка наполовину повна?
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28.05.2025 12:13 Відповісти
Ну це ж один в один за путлєром - "Європа це маріонетка США і т.п....". От і видно, в кого Донні черпає геніальні ідеї для світового порядку.
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28.05.2025 09:50 Відповісти
За планом Дегенерата! ЄС потрапляє під вплив оркостану, Але толерантні, ідосі ніхрена не доганяють що їх очікує, у найближчому майбутньому, гальмують таураси, - наших військ не буде в Україні - щоб ескалації уникнути!, - Довбйоби!(
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28.05.2025 10:16 Відповісти
трамп 🤠 їбань* о на всю свою голову , то тоді консерватори США ,такі самі бандюки та іді* ти ,як шо вони мають такого, собі подібного президента ... біда у світі ,від консерваторскої ідеології ,а вона виявляється замішана на гегемонії та імперіалізмі ...
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28.05.2025 09:46 Відповісти
"Міровая лєваруція", "комінтерн" - це вже гегемонія, чи ще ні? В яку "обгортку" загорнуто?
Бажання абсолютної влади можна згорнути в будь-яку обгортку. Але ви навмисно змішали "консерви" з "консерваторією".
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28.05.2025 18:01 Відповісти
сіноніми ..антіподи і т. і.. та йдіть гуляй ТЕ вальсом , по приколу ... ...
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28.05.2025 18:09 Відповісти
класичний придурок )) по класиці жанру, не може існувати одночасно трьох різних богів ))) ну як би постулат - три в одному може бути. але вже коли є два різних - тут вже є вибір. в цьому суть монотеізму, може існувати тільки один - бог, вошьдь, дарагой ліанід іллічь, *****, сі, трамп,.... бо при одному нема вибору! по барабану про яку релігію йде мова - класичну, комуністичну, капіталістичну,...... розходимось ))) провал і розбите корито чекає на цього підкаблучного старого ))
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28.05.2025 09:49 Відповісти
А в чьом великість під'орації?
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28.05.2025 09:50 Відповісти
Тромбу так хочеться
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28.05.2025 09:51 Відповісти
В тому, що має додіка в ролі підстилки
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28.05.2025 09:58 Відповісти
Вона велика, але далеко не велична.
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28.05.2025 12:04 Відповісти
Руда мавпа
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28.05.2025 09:51 Відповісти
Тоб то, відродження величи сша по Трампу це колисша стоіть раком, смокче у рф, позаду пихтить кітайав черзі за ними стоять чучхуісти, ******* перськи свині, талібан, хезболла, хамас тощо.
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28.05.2025 09:51 Відповісти
Трамп часто хвалить президента путлера - кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку. Це вже класіка. Треба старих маразматиків позбуватись, бо світу буде хана.
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28.05.2025 09:54 Відповісти
А до чиїх сфер впливу він запланував Туреччину наприклад, Британію, Арабські Емірати і тд?
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28.05.2025 09:55 Відповісти
Мабуть до паРаши
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28.05.2025 09:59 Відповісти
Саудівська Аравія повпливовіше у регіоні буде.
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28.05.2025 10:00 Відповісти
Уявляю саудівського Принца чи Ердогана в ролі бульбофюрера перед рашкою
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28.05.2025 10:11 Відповісти
Ділити світ вони можуть скільки завгодно, чи згодяться інші регіональні лідери з таким поділом? Ясно що ні.
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28.05.2025 10:23 Відповісти
Мир "на троих". Си Доня и *****. Кто из них Трус, Балбес. Бывалый решайте сами ...

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28.05.2025 10:04 Відповісти
У китайців - свій погляд
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28.05.2025 10:23 Відповісти
Оруелл пророком був
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28.05.2025 10:05 Відповісти
Дебилом был дебилом и сдохнет
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28.05.2025 10:07 Відповісти
Здурів рудий варвар
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28.05.2025 10:10 Відповісти
Я навіть не читаю такі повідомленія, бо це бурні уявлення(фантазії) чи думка якогось журнашлюги із The New York Times. Це всеодно, що колись Серлєщ гнав брехню на Порошенка, чи Бігус розповідав перед виборами про "свинарчуків". Не буде ніякого ролзподілення сфер впливу, такі дії залишилися в минулому. В США чітко вибудувани інститути демократії та влади і основну роль там грають Конгрекс, Сенат і суди. Правда в Україні, був побудований тільки фундамент деморкратії - парламентаризму, журналістики та судів до 2019 року, далі мали на ньому будувати стіни і дах, але після виборів 2019 року фундамент стерто(знищено) і стіни узурпаторства закладають на глину, яка кожного дня дає тріщину і в найближче майбутнє лопне, як тільки із системи випаде ще один "потужний менеджер" після портнова.
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28.05.2025 10:12 Відповісти
Не читаєте, а дарма, чи ви думали що хйло з косооким на олімпіаді чай пили, та мирно пліткували???, ні - Розділ Світу ! саме там було закладено "!фундамент" дій, які ми зараз спостерігаємо. чітко підігрований зараз цим мудаком трампоном!,, і не виключено, а вірніше - так само розроблений і спланований ще тоді у китайозов, вирішальний захід, щодо винищення всього Того нормального! чим ми жили до цього! І це тільки початок!, а ви й надалі не вірте, не читайте,, та кнопайте усяку пробачте ***** про серпешов, бігусов та інших!(,
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28.05.2025 10:59 Відповісти
НЕ ВАРТА НАЗИВАТИ АМЕРИКАНСЬКОГО ЧЛЕНОСОСА КУЙЛА- ПАНОМ.ВІН СМЕРДЯЧИЙ ДІД І СМЕРДИТЬ ВІД НЬОГО НАДЗВИЧАЙНО СИЛЬНО РАШИСТСЬКИМ ЛАЙНОМ .ТА ОБІСЦЯНИМИ КАЛЬСОНАМИ КУЙЛА...
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28.05.2025 10:18 Відповісти
Як керувати Всесвітом, не привертаючи уваги санітарів
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28.05.2025 10:19 Відповісти
Повний ідіот! У нього в руках було майже все і він рішив поділитись?…
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28.05.2025 10:25 Відповісти
А реально може виявитися що Китай та нарасся спільно боротимуться з США...
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28.05.2025 10:27 Відповісти
Америкоси, ви не досадили цього під@раса за штурм Капітолію, де він був організатором безладів, то жуйте тепер. Цей рижий виродок, завербований кгб, ще у 1987 році, через те, що сував свій хер кацапським агенткам, і отримавший клікуху Краснов, доведе вашу країну до цугундера, якщо його не захерячите, чи не посадете.
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28.05.2025 10:35 Відповісти
Пішли ***** піндоси рашисти і чінари
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28.05.2025 10:37 Відповісти
Не, ну Китай - ТАК.
США, така-собі заява, не факт, і точно не при отакому Трампі.
Але яким чином ця хвора на усю свою руду голову нісенітниця приплела сюди так-звану росію, я хз...
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28.05.2025 10:46 Відповісти
Дурня повна . Силове розділення світу на сфери впливу ( тобто - проти волі менших країн ) , це фактично - колоніалізм . Пережиток хз якого дрімучого минулого . Це завжди викликатиме спротив тих кого насильно кудись , до якоїсь сфери впливу - приєднали . Це вже ж було !
Яскравий приклад силового нав'язування своєї волі - Варшавський договір , в що це вилилось гадаю - всі пам'ятають .! Навіть повстання були , в Чехії і Угорщині .
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28.05.2025 10:58 Відповісти
Трамп является наглядной иллюстрацией феномена Даннинга-Крюгера - человека, который настолько некомпетентен в сфере, которой занимается, что даже не способен осознать этого.

.......многие считают, что у ТАМПОНА есть хитрый план)))))). Что он сейчас отрывает Россию от Китая, или борется с "левацким" лобби, или пытается сделать Америку great again, и во всем этом пытаются отыскать скрытый смысл: в его тарифах, заявлениях и так далее...

А НА САМОМ ДЕЛЕ могущественную державу мира контролирует некомпетентный человек, который окружил такими же ТАМПОНАМИ , или же теми, кто вынужден играть по правилам американского лидера, среди которых, говорить только то, что нравится Трампу.
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28.05.2025 11:01 Відповісти
Я дивлюсь ти вважаєш себе розумним...

фіга сє - Краснов "нєкомпєтєнтний чєловєк"?!!

За кілька місяців так опустити США... І далі закладає елементи подальшого знищення США.

Краснов один (ну не без допомоги путлєра і Китаю) нищить і знищить наддержаву...

"нєкомпєтєнтний чєловєк" ...
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28.05.2025 11:12 Відповісти
Так само як і зє!
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28.05.2025 12:13 Відповісти
Пезидент Бенсон проти ! https://www.youtube.com/watch?v=xqD-3gY1J4o
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28.05.2025 11:09 Відповісти
Между Китаем, США, россией и израилем. Не всех игроков мировой оси зла указал NYT.
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28.05.2025 11:22 Відповісти
чим більше воно патякає, тим ближче поновлення 30 кримінальних справ проти ньго, незаконно призупинених після його призначення царем всія америки.
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28.05.2025 11:34 Відповісти
Трамп історію не вчів і не знає чому після 2 Світової Війни імперії розпалися.
І нікому судячи зі всього підказати. Десятки мільйонів жертв і знищена економіка. Трамп хоче повторити. Так тоді ядерної зброї не було. Яка до америки могла долетіти.
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28.05.2025 12:00 Відповісти
Російська Федерація не здатна претендувати на лідерство навіть у межах власного регіону.

Щоб мати вплив і контролювати інші країни, недостатньо лише природних ресурсів - необхідна також моральна перевага. Росії бракує цього морального капіталу: вона має лише ресурси, але не довіру чи авторитет.

У протистоянні цивілізацій Росія зазнала поразки.

Навряд чи Європейський Союз та Індія погодяться на поділ світу за принципом «троїстої домовленості».
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28.05.2025 12:09 Відповісти
Этот ***** интересы Европы вообще не учитывает, Франция, Германия, Великобритания и т.д для него деревня, вот ***** пекин и москва это да, 3 мировая как писал медведев? Вот вам триада зла нарисовалась!
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28.05.2025 12:25 Відповісти
Спочатку з другом і просто хорошим парнем хотіли розділить світ як сталін з гітлером а це вирішили взяти третього а чому відразу не поділить рашку з китаєм більша частина території була китайською ? Старі маразматики зовсім з котушок злетіли хочуть знищити планету роз вязавши 3 світову
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28.05.2025 13:51 Відповісти
Ніколи в історіі такий розподіл не закінчувався мирно. Завжди якась зі сторін вважала себе ображеною та обдуреною...Офіційно посміхались, потискали одне одному руки, підписували договори, клялись у вічній дружбі народів- а за підсумком все призводило до маленьких і великих війн....
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28.05.2025 15:52 Відповісти
 
 