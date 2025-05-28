Трамп хоче розподілити сфери світового впливу між США, РФ та Китаєм, - NYT

Дії та заяви Дональда Трампа свідчать про те, що він, можливо, уявляє собі світ, у якому кожна з трьох так званих великих держав - Сполучені Штати, Китай та Росія - домінує у своїй частині земної кулі.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Автори вважають, що це було б поверненням до імперського правління 19-го століття.

"Він критикував союзників і говорив про виведення американських військ з усього світу. Це може бути вигідним для Росії та Китаю, які прагнуть зменшити американську присутність у безпеці в Європі та Азії. Пан Трамп часто хвалить президента Росії Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна як сильних і розумних людей, які є його близькими друзями", - зазначається в матеріалі.

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Професорка міжнародної політики у Школі Флетчера Університету Тафтса Моніка Даффі Тофт вважає, що лідери Сполучених Штатів, Росії та Китаю прагнуть "уявного минулого, яке було б вільнішим і славетнішим".

"Найкращим доказом є бажання Трампа розширити відкриту сферу впливу Америки у Західній півкулі", - сказав Стівен Вертхайм, історик зовнішньої політики США з Фонду Карнегі.

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Але створити сферу впливу в постімперську епоху непросто, навіть для наддержави, пише видання.

Деякі аналітики кажуть, що підхід пана Трампа до війни в Україні відповідає концепції сфер впливу. Сполучені Штати ведуть переговори з іншою великою державою - Росією - про те, як визначити кордони меншої країни, і самі намагаються контролювати природні ресурси.

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