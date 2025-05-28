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Новости РФ увеличила производство БПЛА Производство дронов
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Зеленский об угрозе 1000 дронов от РФ: Сейчас их способность - 300-350 в сутки

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты концентрируются на производстве большого количества беспилотников и могут накапливать до 1000 "Шахедов", если будут запасать их несколько дней.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", - пояснил Зеленский.

В то же время президент рассказал об операции украинских военных, когда одновременно применили 400 дронов и уничтожили более 40 единиц техники. По его словам, это показывает, что Украина уже способна проводить подобные масштабные операции.

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"И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось", - добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что украинские войска используют дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами". По его словам, эти технологии уже работают, вопрос лишь в расширении их применения.

Мы понимаем, какое количество "Миражи", F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон", - сообщил он.

Зеленский отметил, что Украине также нужны тысячи дронов, в частности дальнобойных, и страна уже может применять до 100 таких беспилотников в день. Однако ключевой вопрос сейчас - это финансирование.

"И будет у нас так же, как у "русских", 300-500 в сутки, - мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Главное, что у нас это получилось. Вопрос финансовый", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что, вероятно, вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.

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Автор: 

россия (96038) дроны (4055) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо , що нам повідомив про спооможність кацапів !!
Де твоя спроможність ?
Красти і відосиками нас годувати ?!
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28.05.2025 11:59
+10
це його потужна потужність ,рекламувати можливості інших при цьому приховуючи свою злочинну бездіяльність яка межує з саботажем
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28.05.2025 12:03
+9
"ключове питання зараз - це фінансування." - ага, як і завжди! Нічого нового - "дєньгі давай, давай деньгі!!"
І воно ж, *****, навіть і не доганяє, що вони там САМІ вже давно все порозкрадали, а зараз клянчить, маланське курво, на всіх углах з протянутою рукою!
Хай би хоч половину того, що вкрали віддали зараз - були б не тільки дрони та ракети.
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28.05.2025 11:59
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Правила форума Совет форумчан
"ключове питання зараз - це фінансування." - ага, як і завжди! Нічого нового - "дєньгі давай, давай деньгі!!"
І воно ж, *****, навіть і не доганяє, що вони там САМІ вже давно все порозкрадали, а зараз клянчить, маланське курво, на всіх углах з протянутою рукою!
Хай би хоч половину того, що вкрали віддали зараз - були б не тільки дрони та ракети.
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28.05.2025 11:59 Ответить
ЗЄльоний ім-потент !!!!

далі спарки Максимів мобільних груп так і не пішли

.
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28.05.2025 15:21 Ответить
Дякуємо , що нам повідомив про спооможність кацапів !!
Де твоя спроможність ?
Красти і відосиками нас годувати ?!
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28.05.2025 11:59 Ответить
це його потужна потужність ,рекламувати можливості інших при цьому приховуючи свою злочинну бездіяльність яка межує з саботажем
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28.05.2025 12:03 Ответить
ПостіПостійні анонси кровожеливості ху..ла.
Платна реклама?
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28.05.2025 12:00 Ответить
Згадалось, як в січні 22-го один презік звинувачував західних політиків, які попереджали про вторгнення, у дестабілізації ситуації в Україні на користь рашки і його звернення до народу- Нє, не нападуть, не сійте паніку, не купляйте гречку і сірники, в травні шашлики.
-28 січня 2022 Президент України Володимир Зеленський заявив, що паніка, яку спричинили повідомлення про можливий наступ Росії на Україну, коштувала українській економіці 12,5 млрд грн.- "Через всі ці сигнали, що "завтра війна", які пішли навіть від поважних лідерів держав, вони відверто говорять "завтра буде війна". Це паніка - на ринках, у фінансовому секторі..."
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28.05.2025 12:51 Ответить
ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба
Ось це зараз і відбувається. Дуже мало дронів другу добу поспіль.
Знаємо, чим це закінчиться.
Але фанеру по мАцквє запускати не припинимо.
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28.05.2025 12:02 Ответить
Да зачем так мелочиться, говори сразу что можем космические крейсеры построить! Главное, что бы деньги дали)
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28.05.2025 12:03 Ответить
фуй-фуй, Віталька, як тобі не стидно, не космічні крейсери, а міжгалактичні лінкори. Кожний школяр знає, що лінкор ПОТУЖНІШИЙ за крейсер. Тому найпотужніший лідор ********** може анонсувати побудову суперпотужних лінкорів!!! крейсери, це дрібнота, не його рівень, не забалакуйся, може есбеушний малюк до тебе прийде, підеш в буцегарню за дискредитацію найпотужніішого в галактиці володьки
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28.05.2025 12:13 Ответить
Не дивлячись на Зе та його команду потрібно донатити на Дрони.
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28.05.2025 12:03 Ответить
Та х@лі там 300-350: до тисячі ще далеко. Що ти, вова куриш?
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28.05.2025 12:04 Ответить
Протухлятина земакака чомусь ще не висить на арці дружбинародафф... Й не плякатою, як колись тЮлька тімоха на йолкє, а за шию! Крайняк, - з Чаушеску вже мало бути ще ЙОЙ! коли... Але кііффф все бздить й празднує у Війну свій "день" на могмлах знищених вщент міст...
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28.05.2025 12:04 Ответить
********, де ті що ти набіцяло своїм брудним ротом??? Кожен день нові обіцянки. Сволото.Нехай Бог покарає твоїх батьків, що не зробили аборт
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28.05.2025 12:05 Ответить
А, то все ок
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28.05.2025 12:06 Ответить
Який молодець і 12 разів підтягується, як пуйло і про дрони знає, тільки чомусь у 2021 і 2022 рокакх глузував із данних розвідок США і Великої Британії та підставив жінок і дітей під орду. Можливо і про дрони бреше?
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28.05.2025 12:07 Ответить
Коли філіал госдури в Україні прийме закон про обкладання податком в 50% всі предмети розкоші, будинки які стали схожі на дворці навіть в рядового велкашника, прикордонника, податківця, депусрата і навіть їх помічників консультантів? Коли ця шобла прийме закон про повернення всіх вивндених з України коштів в Україну і закон який заборонятиме чиновникам купувати майно поза Україною і тримати кошти в іноземних банках? Я хочу щоб світ ошалів від українолюбства і патріотизму наших депутатів, які зробили все аби виведене повернулось в Україну і більше ніколи не витікало з неї як дірявого відра!
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28.05.2025 12:08 Ответить
Бджоли проти меду... Якщо нарід переконливо не попросить то ніколи
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28.05.2025 12:37 Ответить
Дайте Вавє дєнюх, тоді Вава зможе підвищить потужність і обіцятиме у два рази більше...
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28.05.2025 12:13 Ответить
раз в три дні вони можуть 1000 дронів запускати. скоро зможуть кожного дня. що робити?
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28.05.2025 12:16 Ответить
Стільки ж відправляти на москву, навряд чи кацапам таке сподобається, але ж наш говнокомандувач такого розпорядження недає
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28.05.2025 12:32 Ответить
Коли Зелька не каже по бумажці, яку написав спічрайтер, він реально лякає.
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28.05.2025 12:20 Ответить
боже яке воно кончене
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28.05.2025 12:32 Ответить
Верховний говнокомандувач прочитав політінформацію.
Дякуємо
П Н Х
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28.05.2025 12:55 Ответить
А где наши 3000 ракет и миллионы дронов, обещанные тобой?
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28.05.2025 13:05 Ответить
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28.05.2025 13:25 Ответить
Наразі бачить мир через мангал на Чонгарі
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28.05.2025 16:37 Ответить
 
 