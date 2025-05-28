Зеленский об угрозе 1000 дронов от РФ: Сейчас их способность - 300-350 в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты концентрируются на производстве большого количества беспилотников и могут накапливать до 1000 "Шахедов", если будут запасать их несколько дней.

Об этом он рассказал во время встречи с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они готовятся к производству, чтобы была способность производить 300-350 дронов в сутки. Это их реальная ситуация. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", - пояснил Зеленский.

В то же время президент рассказал об операции украинских военных, когда одновременно применили 400 дронов и уничтожили более 40 единиц техники. По его словам, это показывает, что Украина уже способна проводить подобные масштабные операции.

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"И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось", - добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что украинские войска используют дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами". По его словам, эти технологии уже работают, вопрос лишь в расширении их применения.

Мы понимаем, какое количество "Миражи", F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон", - сообщил он.

Зеленский отметил, что Украине также нужны тысячи дронов, в частности дальнобойных, и страна уже может применять до 100 таких беспилотников в день. Однако ключевой вопрос сейчас - это финансирование.

"И будет у нас так же, как у "русских", 300-500 в сутки, - мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Главное, что у нас это получилось. Вопрос финансовый", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что, вероятно, вскоре россияне смогут запускать около 1000 ударных беспилотников во время воздушных атак на Украину.

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