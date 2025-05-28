Зеленський про загрозу 1000 дронів від РФ: Наразі їхня спроможність - 300-350 на добу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти концентруються на виробництві великої кількості безпілотників і можуть накопичувати до 1000 "Шахедів", якщо запасатимуть їх кілька днів.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - пояснив Зеленський.

Водночас президент розповів про операцію українських військових, коли одночасно застосували 400 дронів і знищили понад 40 одиниць техніки. За його словами, це показує, що Україна вже здатна проводити подібні масштабні операції.

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"І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", - додав Зеленський.

Президент також розповів, що українські війська використовують дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами". За його словами, ці технології вже працюють, питання лише у розширенні їх застосування.

Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон", - повідомив він.

Зеленський наголосив, що Україні також потрібні тисячі дронів, зокрема далекобійних, і країна вже може застосовувати до 100 таких безпілотників на день. Однак ключове питання зараз - це фінансування.

"І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, - ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що, ймовірно, невдовзі росіяни зможуть запускатимуть близько 1000 ударних безпілотників під час повітряних атак на Україну.

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