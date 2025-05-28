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Новини РФ збільшила виробництво БПЛА Виробництво дронів
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Зеленський про загрозу 1000 дронів від РФ: Наразі їхня спроможність - 300-350 на добу

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти концентруються на виробництві великої кількості безпілотників і можуть накопичувати до 1000 "Шахедів", якщо запасатимуть їх кілька днів.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - пояснив Зеленський.

Водночас президент розповів про операцію українських військових, коли одночасно застосували 400 дронів і знищили понад 40 одиниць техніки. За його словами, це показує, що Україна вже здатна проводити подібні масштабні операції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Руські поки не відчувають війни. Для симетричної відповіді на ракетні атаки Україні потрібне фінансування, - Зеленський

"І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", - додав Зеленський.

Президент також розповів, що українські війська використовують дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами". За його словами, ці технології вже працюють, питання лише у розширенні їх застосування.

Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон", - повідомив він.

Зеленський наголосив, що Україні також потрібні тисячі дронів, зокрема далекобійних, і країна вже може застосовувати до 100 таких безпілотників на день. Однак ключове питання зараз - це фінансування.

"І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, - ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що, ймовірно, невдовзі росіяни зможуть запускатимуть близько 1000 ударних безпілотників під час повітряних атак на Україну.

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Автор: 

росія (65856) дрони (4844) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо , що нам повідомив про спооможність кацапів !!
Де твоя спроможність ?
Красти і відосиками нас годувати ?!
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28.05.2025 11:59
+10
це його потужна потужність ,рекламувати можливості інших при цьому приховуючи свою злочинну бездіяльність яка межує з саботажем
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28.05.2025 12:03
+9
"ключове питання зараз - це фінансування." - ага, як і завжди! Нічого нового - "дєньгі давай, давай деньгі!!"
І воно ж, *****, навіть і не доганяє, що вони там САМІ вже давно все порозкрадали, а зараз клянчить, маланське курво, на всіх углах з протянутою рукою!
Хай би хоч половину того, що вкрали віддали зараз - були б не тільки дрони та ракети.
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28.05.2025 11:59
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"ключове питання зараз - це фінансування." - ага, як і завжди! Нічого нового - "дєньгі давай, давай деньгі!!"
І воно ж, *****, навіть і не доганяє, що вони там САМІ вже давно все порозкрадали, а зараз клянчить, маланське курво, на всіх углах з протянутою рукою!
Хай би хоч половину того, що вкрали віддали зараз - були б не тільки дрони та ракети.
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28.05.2025 11:59 Відповісти
ЗЄльоний ім-потент !!!!

далі спарки Максимів мобільних груп так і не пішли

.
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28.05.2025 15:21 Відповісти
Дякуємо , що нам повідомив про спооможність кацапів !!
Де твоя спроможність ?
Красти і відосиками нас годувати ?!
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28.05.2025 11:59 Відповісти
це його потужна потужність ,рекламувати можливості інших при цьому приховуючи свою злочинну бездіяльність яка межує з саботажем
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28.05.2025 12:03 Відповісти
ПостіПостійні анонси кровожеливості ху..ла.
Платна реклама?
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28.05.2025 12:00 Відповісти
Згадалось, як в січні 22-го один презік звинувачував західних політиків, які попереджали про вторгнення, у дестабілізації ситуації в Україні на користь рашки і його звернення до народу- Нє, не нападуть, не сійте паніку, не купляйте гречку і сірники, в травні шашлики.
-28 січня 2022 Президент України Володимир Зеленський заявив, що паніка, яку спричинили повідомлення про можливий наступ Росії на Україну, коштувала українській економіці 12,5 млрд грн.- "Через всі ці сигнали, що "завтра війна", які пішли навіть від поважних лідерів держав, вони відверто говорять "завтра буде війна". Це паніка - на ринках, у фінансовому секторі..."
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28.05.2025 12:51 Відповісти
ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба
Ось це зараз і відбувається. Дуже мало дронів другу добу поспіль.
Знаємо, чим це закінчиться.
Але фанеру по мАцквє запускати не припинимо.
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28.05.2025 12:02 Відповісти
Да зачем так мелочиться, говори сразу что можем космические крейсеры построить! Главное, что бы деньги дали)
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28.05.2025 12:03 Відповісти
фуй-фуй, Віталька, як тобі не стидно, не космічні крейсери, а міжгалактичні лінкори. Кожний школяр знає, що лінкор ПОТУЖНІШИЙ за крейсер. Тому найпотужніший лідор ********** може анонсувати побудову суперпотужних лінкорів!!! крейсери, це дрібнота, не його рівень, не забалакуйся, може есбеушний малюк до тебе прийде, підеш в буцегарню за дискредитацію найпотужніішого в галактиці володьки
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28.05.2025 12:13 Відповісти
Не дивлячись на Зе та його команду потрібно донатити на Дрони.
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28.05.2025 12:03 Відповісти
Та х@лі там 300-350: до тисячі ще далеко. Що ти, вова куриш?
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28.05.2025 12:04 Відповісти
Протухлятина земакака чомусь ще не висить на арці дружбинародафф... Й не плякатою, як колись тЮлька тімоха на йолкє, а за шию! Крайняк, - з Чаушеску вже мало бути ще ЙОЙ! коли... Але кііффф все бздить й празднує у Війну свій "день" на могмлах знищених вщент міст...
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28.05.2025 12:04 Відповісти
********, де ті що ти набіцяло своїм брудним ротом??? Кожен день нові обіцянки. Сволото.Нехай Бог покарає твоїх батьків, що не зробили аборт
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28.05.2025 12:05 Відповісти
А, то все ок
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28.05.2025 12:06 Відповісти
Який молодець і 12 разів підтягується, як пуйло і про дрони знає, тільки чомусь у 2021 і 2022 рокакх глузував із данних розвідок США і Великої Британії та підставив жінок і дітей під орду. Можливо і про дрони бреше?
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28.05.2025 12:07 Відповісти
Коли філіал госдури в Україні прийме закон про обкладання податком в 50% всі предмети розкоші, будинки які стали схожі на дворці навіть в рядового велкашника, прикордонника, податківця, депусрата і навіть їх помічників консультантів? Коли ця шобла прийме закон про повернення всіх вивндених з України коштів в Україну і закон який заборонятиме чиновникам купувати майно поза Україною і тримати кошти в іноземних банках? Я хочу щоб світ ошалів від українолюбства і патріотизму наших депутатів, які зробили все аби виведене повернулось в Україну і більше ніколи не витікало з неї як дірявого відра!
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28.05.2025 12:08 Відповісти
Бджоли проти меду... Якщо нарід переконливо не попросить то ніколи
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28.05.2025 12:37 Відповісти
Дайте Вавє дєнюх, тоді Вава зможе підвищить потужність і обіцятиме у два рази більше...
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28.05.2025 12:13 Відповісти
раз в три дні вони можуть 1000 дронів запускати. скоро зможуть кожного дня. що робити?
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28.05.2025 12:16 Відповісти
Стільки ж відправляти на москву, навряд чи кацапам таке сподобається, але ж наш говнокомандувач такого розпорядження недає
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28.05.2025 12:32 Відповісти
Коли Зелька не каже по бумажці, яку написав спічрайтер, він реально лякає.
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28.05.2025 12:20 Відповісти
боже яке воно кончене
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28.05.2025 12:32 Відповісти
Верховний говнокомандувач прочитав політінформацію.
Дякуємо
П Н Х
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28.05.2025 12:55 Відповісти
А где наши 3000 ракет и миллионы дронов, обещанные тобой?
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28.05.2025 13:05 Відповісти
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28.05.2025 13:25 Відповісти
Наразі бачить мир через мангал на Чонгарі
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28.05.2025 16:37 Відповісти
 
 