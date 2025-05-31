Если США признают Крым "российским", это будет огромной ошибкой, - бывший посол Чалый

Признание Соединенными Штатами Америки Крыма российским стало бы огромной ошибкой. Это означало бы сохранение за Россией контроля над восточной частью Черного моря.

Об этом заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра, бывший посол Украины в США Валерий Чалый во время международного Черноморского форума по безопасности в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"После войны будет восстановлена свобода судоходства, и если вы теряете Крым, это может стать проблемой. Даже не хочу это обсуждать, но если Соединенные Штаты - потенциально - признают принадлежность Крыма к нашему врагу, это будет еще одна огромная ошибка. Потому что без полуострова вы не можете контролировать всю восточную часть Черного моря", - заявил дипломат.

Он напомнил, что до войны считали каждый военный корабль НАТО, который заходил в Черное море, но их было недостаточно, чтобы ответить на российское массированное наращивание. При этом Украина также допускала ошибки в оценке намерений и потенциала врага, который начал атаковать города и инфраструктуру всеми имеющимися средствами.

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"Мы благодарны Соединенным Штатам за их позицию. Я был послом в США и знаю, как непросто было решать вопросы на уровне президентов, но они поддерживали Украину. Мне пришлось несколько раз встречаться и с президентом Трампом во время предыдущей каденции, и я остаюсь оптимистичным. В более широком контексте мы все еще думаем, что сможем победить в будущем и без Соединенных Штатов. Но, считаю, это наша задача, задача для украинцев - найти путь, чтобы приблизить наши стратегии - американскую и украинскую, - чтобы победить в Черном море и в более широком регионе... Присылайте нам больше оружия, применяйте больше санкций и снижайте цены на нефть хотя бы на шесть месяцев - это будет действительно хорошая сделка", - считает дипломат.

Он отметил, что Трамп еще во время предыдущего президентского срока говорил, что Крым может принадлежать России, потому что это, мол, русскоязычный регион, а также "исторически". Эту позицию американский лидер повторил несколько недель назад, напомнил дипломат.

"...Президент США - это очень важная фигура, но это не вся Америка. Мы получаем много поддержки - от разведки, от оборонных агентств, от Государственного департамента, от Конгресса, от отдельных губернаторов... Это очень большая и сложная страна. Мы должны работать со всеми - с республиканцами, с демократами, с президентом Трампом, но и не забывать, что для нас сделал президент Байден", - подчеркнул Чалый.

По его словам, высказывания президента Трампа порой вызывают у украинцев чрезмерные эмоции. В этом контексте экс-посол высказал мнение, что людям, которые отвечают за внешнюю политику, следует быть менее эмоциональными, надо быть готовыми встречаться и говорить с американцами и самим выдвигать конструктивные предложения, не дожидаясь, пока их предложат другие.

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"Я иногда вижу утверждение, что завершение российской войны против Украины сейчас зависит полностью от президента Трампа. Я с этим не согласен. Субъектом этой войны являются наши военные, наши Силы обороны. Мы рассчитываем на поддержку Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Мы не нуждаемся в ваших действиях завтра или в следующем году, нам такие действия нужны сейчас, на этой финальной стадии, когда мы имеем окно возможностей. Если вы этим не воспользуетесь, Путин пойдет дальше, Путин пойдет к вам. Не забывайте об этом и будьте реалистами", - подчеркнул Чалый.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Крым останется с Россией. Трамп также отмечал, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".