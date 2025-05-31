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Если США признают Крым "российским", это будет огромной ошибкой, - бывший посол Чалый

Правозащитники собрали данные на 260 чиновников, причастных к репрессиям в Крыму

Признание Соединенными Штатами Америки Крыма российским стало бы огромной ошибкой. Это означало бы сохранение за Россией контроля над восточной частью Черного моря.

Об этом заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра, бывший посол Украины в США Валерий Чалый во время международного Черноморского форума по безопасности в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"После войны будет восстановлена свобода судоходства, и если вы теряете Крым, это может стать проблемой. Даже не хочу это обсуждать, но если Соединенные Штаты - потенциально - признают принадлежность Крыма к нашему врагу, это будет еще одна огромная ошибка. Потому что без полуострова вы не можете контролировать всю восточную часть Черного моря", - заявил дипломат.

Он напомнил, что до войны считали каждый военный корабль НАТО, который заходил в Черное море, но их было недостаточно, чтобы ответить на российское массированное наращивание. При этом Украина также допускала ошибки в оценке намерений и потенциала врага, который начал атаковать города и инфраструктуру всеми имеющимися средствами.

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"Мы благодарны Соединенным Штатам за их позицию. Я был послом в США и знаю, как непросто было решать вопросы на уровне президентов, но они поддерживали Украину. Мне пришлось несколько раз встречаться и с президентом Трампом во время предыдущей каденции, и я остаюсь оптимистичным. В более широком контексте мы все еще думаем, что сможем победить в будущем и без Соединенных Штатов. Но, считаю, это наша задача, задача для украинцев - найти путь, чтобы приблизить наши стратегии - американскую и украинскую, - чтобы победить в Черном море и в более широком регионе... Присылайте нам больше оружия, применяйте больше санкций и снижайте цены на нефть хотя бы на шесть месяцев - это будет действительно хорошая сделка", - считает дипломат.

Он отметил, что Трамп еще во время предыдущего президентского срока говорил, что Крым может принадлежать России, потому что это, мол, русскоязычный регион, а также "исторически". Эту позицию американский лидер повторил несколько недель назад, напомнил дипломат.

"...Президент США - это очень важная фигура, но это не вся Америка. Мы получаем много поддержки - от разведки, от оборонных агентств, от Государственного департамента, от Конгресса, от отдельных губернаторов... Это очень большая и сложная страна. Мы должны работать со всеми - с республиканцами, с демократами, с президентом Трампом, но и не забывать, что для нас сделал президент Байден", - подчеркнул Чалый.

По его словам, высказывания президента Трампа порой вызывают у украинцев чрезмерные эмоции. В этом контексте экс-посол высказал мнение, что людям, которые отвечают за внешнюю политику, следует быть менее эмоциональными, надо быть готовыми встречаться и говорить с американцами и самим выдвигать конструктивные предложения, не дожидаясь, пока их предложат другие.

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"Я иногда вижу утверждение, что завершение российской войны против Украины сейчас зависит полностью от президента Трампа. Я с этим не согласен. Субъектом этой войны являются наши военные, наши Силы обороны. Мы рассчитываем на поддержку Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Мы не нуждаемся в ваших действиях завтра или в следующем году, нам такие действия нужны сейчас, на этой финальной стадии, когда мы имеем окно возможностей. Если вы этим не воспользуетесь, Путин пойдет дальше, Путин пойдет к вам. Не забывайте об этом и будьте реалистами", - подчеркнул Чалый.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Крым останется с Россией. Трамп также отмечал, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Автор: 

Крым (26420) США (27082) Трамп Дональд (5611)


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Топ комментарии
+2
Це означало б збереження за Росією контролю над східною частиною Чорного моря.

А без визнання цей контроль кудись подінеться?
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31.05.2025 14:10
+2
Не визнають, дурники тимчасові, Демократія - вічна!
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31.05.2025 14:18
+2
Треба мати розум перш коментувати.
Валерій Чалий наводить ці аргументи не українцям, а американцям.
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31.05.2025 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Це означало б збереження за Росією контролю над східною частиною Чорного моря.

А без визнання цей контроль кудись подінеться?
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31.05.2025 14:10 Ответить
«Кємска волость? Забірайтє, забірайтє !!!»
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31.05.2025 14:17 Ответить
Це б означало що в наших територіальних водах ( у Кримської області) НЕ можно було топити окупантів!!! Бо визнали б нас агресором .. а перемир'я обов'язково буде - чи з Допьош_зєлєнскім чи з справжнім Президентом - ми не можемо стрибнути вище того, що згодні постачати наші партнери
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31.05.2025 14:31 Ответить
без півострова ви не можете контролювати всю східну частину Чорного моря", - заявив дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3555389

Аргумент дурний. Сьогодні безпілотники, авіація, кораблі та підводні човни можуть контролювати що завгодно в будь-якій точці океану. Правильний аргумент - Крим це Україна.
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31.05.2025 14:13 Ответить
Треба мати розум перш коментувати.
Валерій Чалий наводить ці аргументи не українцям, а американцям.
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31.05.2025 14:21 Ответить
Тим більше нерозумно. Американцям східна частина Чорного моря цікава менше, нам протока Дрейка. Вони і на карті це море не знайдуть.
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31.05.2025 14:44 Ответить
Це не аргумент,, це ви дурний, якщо не розумієте елементарних речей про які каже дипломат. Справа зовсім не в безпілотниках і всього того, про що ви кажете. А Крим, це дійсно Україна.
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31.05.2025 14:22 Ответить
Та він не дурний.
Він працює на місцевих кугУтів.
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31.05.2025 14:24 Ответить
Не визнають, дурники тимчасові, Демократія - вічна!
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31.05.2025 14:18 Ответить
А чия це парафія. Запарафіненого трампа?
Чи треба затвердження Конгресу?
Які тонкощі? Треба завчасно тормошити адекватних респів і демів, хай в парляменті проводять роботу. Бо то ще один Потужний прецедент* руйнування світового ладу.

* тут прецедент пишеться з малої літери а звання генералісімуса Узєлєнского (він же Дьопьош) - Прецедент, тобто з великої букви
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31.05.2025 14:21 Ответить
Також для нас це погано - до анексії Кримнашу прив'язана частина санкцій, вибитих ще за каденції Президента.
Так я знаю що Кримську область ми не контролюємо 11 років, але гібридна війна вимагає розумних кроків. Коли в Україні з'явиться Презмдент - тоді щось і сдвигнеться з мертвої точки, навіть компромісними шляхами.
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31.05.2025 14:25 Ответить
висновки Чорноморського форуму якщотологів суттєво впливають на безпеку судноплавства у Чорному морі.
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31.05.2025 14:21 Ответить
в Сенаті лежить законопроект що забороняє рудому визнавати Крим російським
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31.05.2025 14:22 Ответить
помилка це дуже неправільне слова для цйого
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31.05.2025 14:23 Ответить
А що крим американський що вони будуть визнавати? Ми тоді визнаємо Аляску китайською
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31.05.2025 14:27 Ответить
Це буде ломання світопорядку а не помилка
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31.05.2025 14:42 Ответить
Як що америка визнає крим за рашкою, то це буде видкриття "ящику пандори".
Тоді для китаю буде прецендент впродж місяця повернути Тайвань до китаю.
А Тайвань постачає до штатів практично всі микрочипи 4 мкм. На них виготовляються і F-35, І аваіаносці, і стратегичні.
Пясець америці!
І це буде вже не третья світова - а остання! Бо путлер, як і гітлер в останні часи, вже збожеволив
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31.05.2025 14:48 Ответить
ну да, мнение чалого кому то интересно
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31.05.2025 15:00 Ответить
Можливо. Але твоє про Чалого тим більше нікому не цікаве.
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31.05.2025 15:13 Ответить
"це буде величезна помилка..."
Це не може бути помилкою. Бо Крим визнає російським не якась там ООН та/або Європа, а Сам Трумп Великий і Жахливий! А Трумп ніколи не помиляється! Всі рішення Трумпа чудові, приносять СШТ трильйони доларів і роблять всіх навкруги щасливими!
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31.05.2025 15:11 Ответить
О Чалий...
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31.05.2025 15:21 Ответить
 
 