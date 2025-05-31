Якщо США визнають Крим "російським", це буде величезна помилка, - колишній посол Чалий

Визнання Сполученими Штатами Америки Криму російським стало б величезною помилкою. Це означало б збереження за Росією контролю над східною частиною Чорного моря.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіацентру, колишній посол України в США Валерій Чалий під час міжнародного Чорноморського безпекового форуму в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після війни буде поновлена свобода судноплавства, і якщо ви втрачаєте Крим, це може стати проблемою. Навіть не хочу це обговорювати, але якщо Сполучені Штати - потенційно - визнають приналежність Криму до нашого ворога, це буде ще одна величезна помилка. Тому що без півострова ви не можете контролювати всю східну частину Чорного моря", - заявив дипломат.

Він нагадав, що до війни рахували кожен військовий корабель НАТО, який заходив у Чорне море, але їх було недостатньо, щоб відповісти на російське масоване нарощування. При цьому Україна також припускалася помилок в оцінці намірів та потенціалу ворога, який почав атакувати міста та інфраструктуру всіма наявними засобами.

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"Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню позицію. Я був послом у США і знаю, як непросто було вирішувати питання на рівні президентів, але вони підтримували Україну. Мені довелося кілька разів зустрічатися й з президентом Трампом під час попередньої каденції, і я залишаюся оптимістичним. У ширшому контексті ми все ще думаємо, що зможемо перемогти у майбутньому і без Сполучених Штатів. Але, вважаю, це наше завдання, завдання для українців - знайти шлях, щоб наблизити наші стратегії - американську й українську, - щоб перемогти у Чорному морі та у ширшому регіоні… Надсилайте нам більше зброї, застосовуйте більше санкцій та знижуйте ціни на нафту хоча б на шість місяців - це буде дійсно добра угода", - вважає дипломат.

Він зауважив, що Трамп іще під час попереднього президентського терміну говорив, що Крим може належати Росії, тому що це, мовляв, російськомовний регіон, а також "історично". Цю позицію американський лідер повторив кілька тижнів тому, нагадав дипломат.

"...Президент США – це дуже важлива постать, але це не вся Америка. Ми одержуємо багато підтримки – від розвідки, від оборонних агентств, від Державного департаменту, від Конгресу, від окремих губернаторів… Це дуже велика та складна країна. Ми маємо працювати з усіма – з республіканцями, з демократами, з президентом Трампом, але й не забувати, що для нас зробив президент Байден", - підкреслив Чалий.

За його словами, висловлювання президента Трампа часом викликають в українців надмірні емоції. У цьому контексті експосол висловив думку, що людям, які відповідають за зовнішню політику, слід бути менш емоційними, треба бути готовими зустрічатися і говорити з американцями і самим висувати конструктивні пропозиції, не чекаючи, поки їх запропонують інші.

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"Я інколи бачу твердження, що завершення російської війни проти України нині залежить цілковито від президента Трампа. Я з цим не погоджують. Суб’єктом цієї війни є наші військові, наші Сили оборони. Ми розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів та наших європейських партнерів. Ми не потребуємо ваших дій завтра або наступного року, нам такі дії потрібні зараз, на цій фінальній стадії, коли ми маємо вікно можливостей. Якщо ви цим не скористаєтеся, Путін піде далі, Путін піде до вас. Не забувайте про це та будьте реалістами", - наголосив Чалий.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Крим залишиться з Росією. Трамп також зазначав, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".