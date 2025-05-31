УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7973 відвідувача онлайн
Новини Передача територій Територіальні поступки
1 138 21

Якщо США визнають Крим "російським", це буде величезна помилка, - колишній посол Чалий

Правозахисники зібрали дані на 260 посадовців, причетних до репресій у Криму

Визнання Сполученими Штатами Америки Криму російським стало б величезною помилкою. Це означало б збереження за Росією контролю над східною частиною Чорного моря.

Про це заявив голова правління Українського кризового медіацентру, колишній посол України в США Валерій Чалий під час міжнародного Чорноморського безпекового форуму в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після війни буде поновлена свобода судноплавства, і якщо ви втрачаєте Крим, це може стати проблемою. Навіть не хочу це обговорювати, але якщо Сполучені Штати - потенційно - визнають приналежність Криму до нашого ворога, це буде ще одна величезна помилка. Тому що без півострова ви не можете контролювати всю східну частину Чорного моря", - заявив дипломат.

Він нагадав, що до війни рахували кожен військовий корабель НАТО, який заходив у Чорне море, але їх було недостатньо, щоб відповісти на російське масоване нарощування. При цьому Україна також припускалася помилок в оцінці намірів та потенціалу ворога, який почав атакувати міста та інфраструктуру всіма наявними засобами.

Також читайте: Україна не може обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції, - Зеленський

"Ми вдячні Сполученим Штатам за їхню позицію. Я був послом у США і знаю, як непросто було вирішувати питання на рівні президентів, але вони підтримували Україну. Мені довелося кілька разів зустрічатися й з президентом Трампом під час попередньої каденції, і я залишаюся оптимістичним. У ширшому контексті ми все ще думаємо, що зможемо перемогти у майбутньому і без Сполучених Штатів. Але, вважаю, це наше завдання, завдання для українців - знайти шлях, щоб наблизити наші стратегії - американську й українську, - щоб перемогти у Чорному морі та у ширшому регіоні… Надсилайте нам більше зброї, застосовуйте більше санкцій та знижуйте ціни на нафту хоча б на шість місяців - це буде дійсно добра угода", - вважає дипломат.

Він зауважив, що Трамп іще під час попереднього президентського терміну говорив, що Крим може належати Росії, тому що це, мовляв, російськомовний регіон, а також "історично". Цю позицію американський лідер повторив кілька тижнів тому, нагадав дипломат.

"...Президент США – це дуже важлива постать, але це не вся Америка. Ми одержуємо багато підтримки – від розвідки, від оборонних агентств, від Державного департаменту, від Конгресу, від окремих губернаторів… Це дуже велика та складна країна. Ми маємо працювати з усіма – з республіканцями, з демократами, з президентом Трампом, але й не забувати, що для нас зробив президент Байден", - підкреслив Чалий.

За його словами, висловлювання президента Трампа часом викликають в українців надмірні емоції. У цьому контексті експосол висловив думку, що людям, які відповідають за зовнішню політику, слід бути менш емоційними, треба бути готовими зустрічатися і говорити з американцями і самим висувати конструктивні пропозиції, не чекаючи, поки їх запропонують інші.

Також читайте: Крим найімовірніше залишиться під контролем Росії, - Макрон

"Я інколи бачу твердження, що завершення російської війни проти України нині залежить цілковито від президента Трампа. Я з цим не погоджують. Суб’єктом цієї війни є наші військові, наші Сили оборони. Ми розраховуємо на підтримку Сполучених Штатів та наших європейських партнерів. Ми не потребуємо ваших дій завтра або наступного року, нам такі дії потрібні зараз, на цій фінальній стадії, коли ми маємо вікно можливостей. Якщо ви цим не скористаєтеся, Путін піде далі, Путін піде до вас. Не забувайте про це та будьте реалістами", - наголосив Чалий.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Крим залишиться з Росією. Трамп також зазначав, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Автор: 

Крим (14184) США (23335) Трамп Дональд (6063)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Це означало б збереження за Росією контролю над східною частиною Чорного моря.

А без визнання цей контроль кудись подінеться?
показати весь коментар
31.05.2025 14:10
+2
Не визнають, дурники тимчасові, Демократія - вічна!
показати весь коментар
31.05.2025 14:18
+2
Треба мати розум перш коментувати.
Валерій Чалий наводить ці аргументи не українцям, а американцям.
показати весь коментар
31.05.2025 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це означало б збереження за Росією контролю над східною частиною Чорного моря.

А без визнання цей контроль кудись подінеться?
показати весь коментар
31.05.2025 14:10 Відповісти
«Кємска волость? Забірайтє, забірайтє !!!»
показати весь коментар
31.05.2025 14:17 Відповісти
Це б означало що в наших територіальних водах ( у Кримської області) НЕ можно було топити окупантів!!! Бо визнали б нас агресором .. а перемир'я обов'язково буде - чи з Допьош_зєлєнскім чи з справжнім Президентом - ми не можемо стрибнути вище того, що згодні постачати наші партнери
показати весь коментар
31.05.2025 14:31 Відповісти
без півострова ви не можете контролювати всю східну частину Чорного моря", - заявив дипломат. Джерело: https://censor.net/ua/n3555389

Аргумент дурний. Сьогодні безпілотники, авіація, кораблі та підводні човни можуть контролювати що завгодно в будь-якій точці океану. Правильний аргумент - Крим це Україна.
показати весь коментар
31.05.2025 14:13 Відповісти
Треба мати розум перш коментувати.
Валерій Чалий наводить ці аргументи не українцям, а американцям.
показати весь коментар
31.05.2025 14:21 Відповісти
Тим більше нерозумно. Американцям східна частина Чорного моря цікава менше, нам протока Дрейка. Вони і на карті це море не знайдуть.
показати весь коментар
31.05.2025 14:44 Відповісти
Це не аргумент,, це ви дурний, якщо не розумієте елементарних речей про які каже дипломат. Справа зовсім не в безпілотниках і всього того, про що ви кажете. А Крим, це дійсно Україна.
показати весь коментар
31.05.2025 14:22 Відповісти
Та він не дурний.
Він працює на місцевих кугУтів.
показати весь коментар
31.05.2025 14:24 Відповісти
Не визнають, дурники тимчасові, Демократія - вічна!
показати весь коментар
31.05.2025 14:18 Відповісти
А чия це парафія. Запарафіненого трампа?
Чи треба затвердження Конгресу?
Які тонкощі? Треба завчасно тормошити адекватних респів і демів, хай в парляменті проводять роботу. Бо то ще один Потужний прецедент* руйнування світового ладу.

* тут прецедент пишеться з малої літери а звання генералісімуса Узєлєнского (він же Дьопьош) - Прецедент, тобто з великої букви
показати весь коментар
31.05.2025 14:21 Відповісти
Також для нас це погано - до анексії Кримнашу прив'язана частина санкцій, вибитих ще за каденції Президента.
Так я знаю що Кримську область ми не контролюємо 11 років, але гібридна війна вимагає розумних кроків. Коли в Україні з'явиться Презмдент - тоді щось і сдвигнеться з мертвої точки, навіть компромісними шляхами.
показати весь коментар
31.05.2025 14:25 Відповісти
висновки Чорноморського форуму якщотологів суттєво впливають на безпеку судноплавства у Чорному морі.
показати весь коментар
31.05.2025 14:21 Відповісти
в Сенаті лежить законопроект що забороняє рудому визнавати Крим російським
показати весь коментар
31.05.2025 14:22 Відповісти
помилка це дуже неправільне слова для цйого
показати весь коментар
31.05.2025 14:23 Відповісти
А що крим американський що вони будуть визнавати? Ми тоді визнаємо Аляску китайською
показати весь коментар
31.05.2025 14:27 Відповісти
Це буде ломання світопорядку а не помилка
показати весь коментар
31.05.2025 14:42 Відповісти
Як що америка визнає крим за рашкою, то це буде видкриття "ящику пандори".
Тоді для китаю буде прецендент впродж місяця повернути Тайвань до китаю.
А Тайвань постачає до штатів практично всі микрочипи 4 мкм. На них виготовляються і F-35, І аваіаносці, і стратегичні.
Пясець америці!
І це буде вже не третья світова - а остання! Бо путлер, як і гітлер в останні часи, вже збожеволив
показати весь коментар
31.05.2025 14:48 Відповісти
ну да, мнение чалого кому то интересно
показати весь коментар
31.05.2025 15:00 Відповісти
Можливо. Але твоє про Чалого тим більше нікому не цікаве.
показати весь коментар
31.05.2025 15:13 Відповісти
"це буде величезна помилка..."
Це не може бути помилкою. Бо Крим визнає російським не якась там ООН та/або Європа, а Сам Трумп Великий і Жахливий! А Трумп ніколи не помиляється! Всі рішення Трумпа чудові, приносять СШТ трильйони доларів і роблять всіх навкруги щасливими!
показати весь коментар
31.05.2025 15:11 Відповісти
О Чалий...
показати весь коментар
31.05.2025 15:21 Відповісти
 
 