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Новости Встреча Трампа и Путина
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Не факт, что Трамп и Путин встретятся в этом году, - Ушаков

Итог разговора Путина и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на их уровне.

Об этом заявил советник Путина по национальной безопасности Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, их разговоры по телефону уже дают определенные результаты, но не факт, что их встреча состоится в этом году, отметил он.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа пока не готовится, - Песков

Недавно в Белом доме заявили, что Трамп готов встретиться с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.

Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".

Автор: 

путин владимир (31530) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+6
Якщо трамп сказав, що готовий зустрітися з путлєром, то відмови він не потерпить. Прилетить зненацька до аеропорту Шереметьєво і чекатиме у літаку скільки треба на приїзд візаві. Прецедент уже був у бразильського очільника. Америка таки стане величною !!! )))
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01.06.2025 12:28
+6
США перетворились на зашмаркане посміховисько. Бог покарав і американців і українців! Рональд Рейган в труні перевернувся!!
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01.06.2025 12:38
+5
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01.06.2025 12:37
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Авжеж не факт, бо питання чи жив путін - не факт
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01.06.2025 12:21 Ответить
І навіщо пуйлу витрачати свій час на рижого дурка.? Рижак і так все несе мокшам на тарілочці.
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01.06.2025 12:35 Ответить
Так вони (пуйло) тільки цім і зай маються.
Розкажу одну побрехеньку:
коли президенту Індонезії Сухарту під фінал візиту в срср кдб показав короткий порнокіноролік, де він відпочиває з агентками гб, він не розгубився і попросив зробить копію, бо він з дружиною ********** порнографію.
Коли він повернувся до рідної Індонезію, почав винищувати комуняк, що взвили в пекіну і на мацкве.
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01.06.2025 12:58 Ответить
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01.06.2025 12:37 Ответить
Professor D.Nachtigall,
Ja, Ja.... natürlich....
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01.06.2025 12:47 Ответить
Путін в морзильнику вже давно, зараз править трійник! Трамп не настоящий, теж клон! Тільки Потужний натуральний
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01.06.2025 15:53 Ответить
Якщо коротко - пішов нах. Але якщо дуже попросить то ми подумаємо..
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01.06.2025 12:22 Ответить
Нє - ну - кому ж тоді вірити як не ушастому?
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01.06.2025 12:22 Ответить
Не факт,бо навіть такому придуркові як Трамп,западло зустрічатися зі злочинцем міжнародного рівню, "досягнення"якого оцінені гаазьким трибуналом!
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01.06.2025 12:25 Ответить
Обязательно встретятся.. в Аду...
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01.06.2025 12:26 Ответить
в дуркі
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01.06.2025 12:33 Ответить
Якщо трамп сказав, що готовий зустрітися з путлєром, то відмови він не потерпить. Прилетить зненацька до аеропорту Шереметьєво і чекатиме у літаку скільки треба на приїзд візаві. Прецедент уже був у бразильського очільника. Америка таки стане величною !!! )))
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01.06.2025 12:28 Ответить
Ihor Ihor #577453 ,Ваше почуття гумору на достойному рівні!
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01.06.2025 12:32 Ответить
за ними обома дурка плаче
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01.06.2025 12:32 Ответить
не факт..
та й навіщо?
щоб про меланію побазікати?
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01.06.2025 12:32 Ответить
Я сподіваюся шо один з них помре, і бажано той хто проживає на євразійскому континенті, тому і не зустрінуться!
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01.06.2025 12:34 Ответить
США перетворились на зашмаркане посміховисько. Бог покарав і американців і українців! Рональд Рейган в труні перевернувся!!
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01.06.2025 12:38 Ответить
Британский премьер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82 Маргарет Тэтчер назвала заслугой Рейгана «победу в холодной войне за свободу без единого выстрела». «То, что он добился столь многого в весьма непростых условиях да ещё с таким чувством юмора и человечным отношением к людям, делает Рональда Рейгана настоящим американским героем»
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01.06.2025 12:48 Ответить
Лариса, в світі тенденція на загальну деградацію людської популяції. Україна 2019 року, як приклад.
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01.06.2025 13:02 Ответить
А як майстерно Рональд розказував анекдоти.
Там і про СРСР, і про Горбачова ...
В youtube є відео.
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01.06.2025 13:13 Ответить
Навіщо ця кацапохерня ?
Бог покарав...Але є питання,чим провинився богопокірний Український народ ,що його небесна канцелярія так нищить руками диких андрофагів ?
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01.06.2025 13:06 Ответить
ТутАхламон : нажаль,богопокірний Український народ дуже провинився в квітні 2019 року... Тепер несе відповідальність за вибір - і 73%, і адекватна частина населення...
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01.06.2025 14:25 Ответить
Не був зелефаном ніколи й не буду,-але це вибір моїх співітчизників,мені з ними жити.А до вибору 19 року ми йшли всі 30 років,я ввавжаю,що помилку зробили і коли яника вибирали,коли кучму два терміни,кравчук то була взагалі рокова помилка.І що тепер усіх їх виборців карає Бог,бо ти так думаєш?Маєш прямий звязок з Всевишнім чи інсайди з його канцелярії?
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01.06.2025 15:32 Ответить
Ахламон скажіть ви завжди приплутуєте кацапів якщо ваш рівень інтелекту не дозволяє зробить висновок з прочитаного? Прочитайте розумної людини Georg Lotar, бо саме це я мала на увазі "бог покарав" , що американці вибрали блазня, що ми свого часу!
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01.06.2025 14:54 Ответить
Бог надасть відповідь, тільки треба занести грошей на храм, бо в комерційній організації так влаштовано
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01.06.2025 16:08 Ответить
Вони скоріш за все зустрінуться вже на тому світі!
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01.06.2025 12:38 Ответить
Для чого? Агент добре виконує свою роботу
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01.06.2025 12:39 Ответить
Ну ще чотири роки попереду.
Слухаємо аналітєку профєсора D.Nachtigall і Палковніцу Люсі.
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01.06.2025 12:42 Ответить
без Зе і року не протяне
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01.06.2025 16:09 Ответить
Зустрыч буде,як тільки перетнете річку Стікс.
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01.06.2025 13:08 Ответить
Обов'язково зустрінуться! На концерті Кобзона!
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01.06.2025 13:13 Ответить
Яскравий мачо Донні отримав гарбуза від сірого мачо пуцина. Отримати такого відкоша для закоханого - то сильний удар. А від любові до ненависті, як відомо - один крок. Чи зробить яскравий Донні цей крок, чи зважиться на самогубство ( політичне, іміджове) заради свого зазноби? 🤔
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01.06.2025 13:28 Ответить
А навіщо? Все йде за планом - війна триває, люди гинуть, інфраструктура руйнується. Та й лінія фронту потроху просувається. А сцикливий друг донні кожні два тижні дає свій дозвіл на продовження всієї цієї бодяги. Еуропейці нафту та газ купують, гроші на війну є.

Ну так про що розмовляти?
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01.06.2025 13:34 Ответить
І не ОБУРЛИВО тому НЕДОУМКОВІ трамплові, що йому, ЯК ЯКІЙСЬ шестірці, ВІДМОВЛЯЮТЬ У ЗУСТРІЧІ???!!! Такого ПРИНИЖЕННЯ ще ніколи США НЕ ЗАЗНАВАЛИ!!!
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01.06.2025 14:16 Ответить
Трумпа майже відкритим текстом послали найух . Потужно
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01.06.2025 16:49 Ответить
 
 