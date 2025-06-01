Не факт, что Трамп и Путин встретятся в этом году, - Ушаков

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на их уровне.

Об этом заявил советник Путина по национальной безопасности Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, их разговоры по телефону уже дают определенные результаты, но не факт, что их встреча состоится в этом году, отметил он.

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Недавно в Белом доме заявили, что Трамп готов встретиться с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.

Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".