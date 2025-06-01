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Не факт, что Трамп и Путин встретятся в этом году, - Ушаков
Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным должна быть тщательно подготовлена, нужны результаты, которые могут быть обсуждены на их уровне.
Об этом заявил советник Путина по национальной безопасности Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, их разговоры по телефону уже дают определенные результаты, но не факт, что их встреча состоится в этом году, отметил он.
Недавно в Белом доме заявили, что Трамп готов встретиться с Путиным.
Ранее Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с Путиным.
Впоследствии лидер США заявил, что встретится с Путиным, "как только это смогут организовать".
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+6 Ihor Ihor #577453
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Розкажу одну побрехеньку:
коли президенту Індонезії Сухарту під фінал візиту в срср кдб показав короткий порнокіноролік, де він відпочиває з агентками гб, він не розгубився і попросив зробить копію, бо він з дружиною ********** порнографію.
Коли він повернувся до рідної Індонезію, почав винищувати комуняк, що взвили в пекіну і на мацкве.
Ja, Ja.... natürlich....
та й навіщо?
щоб про меланію побазікати?
Там і про СРСР, і про Горбачова ...
В youtube є відео.
Бог покарав...Але є питання,чим провинився богопокірний Український народ ,що його небесна канцелярія так нищить руками диких андрофагів ?
Слухаємо аналітєку профєсора D.Nachtigall і Палковніцу Люсі.
Ну так про що розмовляти?