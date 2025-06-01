Не факт, що Трамп та Путін зустрінуться цього року, - Ушаков

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним має бути ретельно підготовлена, потрібні результати, які можуть бути обговорені на їхньому рівні.

Про це заявив радник Путіна з національної безпеки Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, їхні розмови по телефону вже дають певні результати, але не факт, що їхня зустріч відбудеться цього року, зазначив він.

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Нещодавно у Білому домі заявили, що Трамп готовий зустрітися із Путіним.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".