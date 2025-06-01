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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Не факт, що Трамп та Путін зустрінуться цього року, - Ушаков

Підсумок розмови путіна та Трампа

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним має бути ретельно підготовлена, потрібні результати, які можуть бути обговорені на їхньому рівні.

Про це заявив радник Путіна з національної безпеки Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, їхні розмови по телефону вже дають певні результати, але не факт, що їхня зустріч відбудеться цього року, зазначив він.

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Нещодавно у Білому домі заявили, що Трамп готовий зустрітися із Путіним.

Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.

Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".

Автор: 

путін володимир (24089) Трамп Дональд (6071)


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Топ коментарі
+4
Якщо трамп сказав, що готовий зустрітися з путлєром, то відмови він не потерпить. Прилетить зненацька до аеропорту Шереметьєво і чекатиме у літаку скільки треба на приїзд візаві. Прецедент уже був у бразильського очільника. Америка таки стане величною !!! )))
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01.06.2025 12:28
+2
Обязательно встретятся.. в Аду...
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01.06.2025 12:26
+2
США перетворились на зашмаркане посміховисько. Бог покарав і американців і українців! Рональд Рейган в труні перевернувся!!
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01.06.2025 12:38
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Авжеж не факт, бо питання чи жив путін - не факт
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01.06.2025 12:21 Відповісти
І навіщо пуйлу витрачати свій час на рижого дурка.? Рижак і так все несе мокшам на тарілочці.
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01.06.2025 12:35 Відповісти
Так вони (пуйло) тільки цім і зай маються.
Розкажу одну побрехеньку:
коли президенту Індонезії Сухарту під фінал візиту в срср кдб показав короткий порнокіноролік, де він відпочиває з агентками гб, він не розгубився і попросив зробить копію, бо він з дружиною ********** порнографію.
Коли він повернувся до рідної Індонезію, почав винищувати комуняк, що взвили в пекіну і на мацкве.
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01.06.2025 12:58 Відповісти
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01.06.2025 12:37 Відповісти
Professor D.Nachtigall,
Ja, Ja.... natürlich....
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01.06.2025 12:47 Відповісти
Якщо коротко - пішов нах. Але якщо дуже попросить то ми подумаємо..
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01.06.2025 12:22 Відповісти
Нє - ну - кому ж тоді вірити як не ушастому?
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01.06.2025 12:22 Відповісти
Не факт,бо навіть такому придуркові як Трамп,западло зустрічатися зі злочинцем міжнародного рівню, "досягнення"якого оцінені гаазьким трибуналом!
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01.06.2025 12:25 Відповісти
Обязательно встретятся.. в Аду...
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01.06.2025 12:26 Відповісти
в дуркі
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01.06.2025 12:33 Відповісти
Якщо трамп сказав, що готовий зустрітися з путлєром, то відмови він не потерпить. Прилетить зненацька до аеропорту Шереметьєво і чекатиме у літаку скільки треба на приїзд візаві. Прецедент уже був у бразильського очільника. Америка таки стане величною !!! )))
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01.06.2025 12:28 Відповісти
Ihor Ihor #577453 ,Ваше почуття гумору на достойному рівні!
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01.06.2025 12:32 Відповісти
за ними обома дурка плаче
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01.06.2025 12:32 Відповісти
не факт..
та й навіщо?
щоб про меланію побазікати?
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01.06.2025 12:32 Відповісти
Я сподіваюся шо один з них помре, і бажано той хто проживає на євразійскому континенті, тому і не зустрінуться!
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01.06.2025 12:34 Відповісти
США перетворились на зашмаркане посміховисько. Бог покарав і американців і українців! Рональд Рейган в труні перевернувся!!
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01.06.2025 12:38 Відповісти
Британский премьер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82 Маргарет Тэтчер назвала заслугой Рейгана «победу в холодной войне за свободу без единого выстрела». «То, что он добился столь многого в весьма непростых условиях да ещё с таким чувством юмора и человечным отношением к людям, делает Рональда Рейгана настоящим американским героем»
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01.06.2025 12:48 Відповісти
Лариса, в світі тенденція на загальну деградацію людської популяції. Україна 2019 року, як приклад.
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01.06.2025 13:02 Відповісти
Навіщо ця кацапохерня ?
Бог покарав...Але є питання,чим провинився богопокірний Український народ ,що його небесна канцелярія так нищить руками диких андрофагів ?
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01.06.2025 13:06 Відповісти
Вони скоріш за все зустрінуться вже на тому світі!
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01.06.2025 12:38 Відповісти
Для чого? Агент добре виконує свою роботу
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01.06.2025 12:39 Відповісти
Ну ще чотири роки попереду.
Слухаємо аналітєку профєсора D.Nachtigall і Палковніцу Люсі.
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01.06.2025 12:42 Відповісти
Зустрыч буде,як тільки перетнете річку Стікс.
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01.06.2025 13:08 Відповісти
 
 