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Не факт, що Трамп та Путін зустрінуться цього року, - Ушаков
Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним має бути ретельно підготовлена, потрібні результати, які можуть бути обговорені на їхньому рівні.
Про це заявив радник Путіна з національної безпеки Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, їхні розмови по телефону вже дають певні результати, але не факт, що їхня зустріч відбудеться цього року, зазначив він.
Нещодавно у Білому домі заявили, що Трамп готовий зустрітися із Путіним.
Раніше Трамп заявив, що не буде жодних зрушень у мирних переговорах щодо війни РФ проти України, доки він не зустрінеться з Путіним.
Згодом лідер США заявив, що зустрінеться із Путіним, "як тільки це зможуть організувати".
Топ коментарі
+4 Ihor Ihor #577453
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+2 Серый Вовк
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+2 Лариса Немезида #551154
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Розкажу одну побрехеньку:
коли президенту Індонезії Сухарту під фінал візиту в срср кдб показав короткий порнокіноролік, де він відпочиває з агентками гб, він не розгубився і попросив зробить копію, бо він з дружиною ********** порнографію.
Коли він повернувся до рідної Індонезію, почав винищувати комуняк, що взвили в пекіну і на мацкве.
Ja, Ja.... natürlich....
та й навіщо?
щоб про меланію побазікати?
Бог покарав...Але є питання,чим провинився богопокірний Український народ ,що його небесна канцелярія так нищить руками диких андрофагів ?
Слухаємо аналітєку профєсора D.Nachtigall і Палковніцу Люсі.