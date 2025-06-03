Британия готова судиться с Абрамовичем, чтобы передать Украине $3,5 млрд от продажи "Челси", - The Guardian

Правительство Великобритании заявило о готовности подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3,5 млрд долларов), полученных от продажи футбольного клуба "Челси" после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на совместное заявление канцлера Казначейства Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Ламми, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что правительство решительно настроено передать эти средства на гуманитарные нужды Украины.

"Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу", - говорится в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания готовится разблокировать $3 млрд от продажи "Челси" для Украины, - Лемми

Правительство подчеркнуло, что "полностью готово" решить ситуацию в судебном порядке, если другие варианты окажутся безуспешными.

Что предшествовало?

Напомним, Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года за $5,4 млрд. Часть этих средств он собирается отдать на помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания спорят относительно того, как именно надо использовать эти деньги для помощи Украине.

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" и которые должны были тратить на помощь украинцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Великобритании арестовала четвертого подозреваемого по делу о поджоге домов, связанных со Стармером