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Новости Передача средств Украине от Великобритании
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Британия готова судиться с Абрамовичем, чтобы передать Украине $3,5 млрд от продажи "Челси", - The Guardian

абрамович

Правительство Великобритании заявило о готовности подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3,5 млрд долларов), полученных от продажи футбольного клуба "Челси" после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на совместное заявление канцлера Казначейства Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Ламми, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что правительство решительно настроено передать эти средства на гуманитарные нужды Украины.

"Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу", - говорится в документе.

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Правительство подчеркнуло, что "полностью готово" решить ситуацию в судебном порядке, если другие варианты окажутся безуспешными.

Что предшествовало?

Напомним, Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года за $5,4 млрд. Часть этих средств он собирается отдать на помощь украинцам.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания спорят относительно того, как именно надо использовать эти деньги для помощи Украине.

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться разморозки 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" и которые должны были тратить на помощь украинцам.

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Автор: 

Великобритания (5022) Абрамовский Роман (50)


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Забирайте! - Абрамович не збідніє - коли шо - повернеться на Чукотку
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03.06.2025 11:51 Ответить
Та не смішіть людей. зелена кротІвня десь же заникує гроші від російського бізнесу в Україні.
де сатки медведчука?
Яника? Хто їх заглотнув?
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03.06.2025 11:59 Ответить
"20 янв. 2023 г. - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил «подключить» бизнесмена Романа Абрамовича к переговорам Москвы и Киева"...
Єрмак все одно не дозволитьгрошам корєша пропасти в Україні...
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03.06.2025 12:29 Ответить
 
 