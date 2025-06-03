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Новини Передача коштів Україні від продажу Челсі
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Британія готова судитися з Абрамовичем, щоб передати Україні $3,5 млрд від продажу "Челсі", - The Guardian

абрамович

Уряд Великої Британії заявив про готовність подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтися передачі Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3,5 млрд доларів), отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі" після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила газета The Guardian з посиланням на спільну заяву канцлера Казначейства Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Ламмі, передає Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що уряд рішуче налаштований передати ці кошти на гуманітарні потреби України.

"Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем з цього питання", - йдеться в документі.

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Уряд підкреслив, що "повністю готовий" вирішити ситуацію у судовому порядку, якщо інші варіанти виявляться безуспішними.

Що передувало?

Нагадаємо, Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" у травні 2022 року за $5,4 млрд. Частину цих коштів він збирається віддати на допомогу українцям.

Раніше повідомлялося, що ЄС та Велика Британія сперечаються щодо того, як саме треба використати ці гроші для допомоги Україні.

Комітет Палати лордів британського парламенту закликав уряд терміново добитися розморозки 2,5 млрд фунтів, отриманих від продажу російським магнатом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі" і які мали витрачати на допомогу українцям.

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Автор: 

Велика Британія (5655) Абрамовський Роман (59)


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Забирайте! - Абрамович не збідніє - коли шо - повернеться на Чукотку
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03.06.2025 11:51 Відповісти
Та не смішіть людей. зелена кротІвня десь же заникує гроші від російського бізнесу в Україні.
де сатки медведчука?
Яника? Хто їх заглотнув?
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03.06.2025 11:59 Відповісти
"20 янв. 2023 г. - Глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил «подключить» бизнесмена Романа Абрамовича к переговорам Москвы и Киева"...
Єрмак все одно не дозволитьгрошам корєша пропасти в Україні...
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03.06.2025 12:29 Відповісти
 
 