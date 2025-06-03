ГУР: У России мощное производство и достаточно ракет для массированных ударов по Украине
У России хранятся значительные запасы ракет различного типа, что позволяет ей и в дальнейшем осуществлять массированные удары по территории Украины.
Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предоставленные на запрос издания NV, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на середину мая 2025 года в арсенале РФ находится:
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около 600 баллистических ракет "Искандер-М";
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более 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал";
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почти 300 крылатых ракет "Искандер-К";
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более 300 крылатых ракет Х-101;
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более 400 крылатых ракет "Калибр";
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до 300 крылатых ракет Х-22/Х-32;
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700 единиц крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон";
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60 баллистических северокорейских ракет KN-23;
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около 11 тысяч зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400.
Кроме того, ГУР отмечает, что российский ВПК продолжает ежемесячно производить:
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60-70 единиц "Искандер-М";
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10-15 ракет "Кинжал";
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20-30 ракет "Искандер-К";
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60-70 ракет Х-101;
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25-30 ракет "Калибр";
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до 10 ракет Х-32;
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20-30 единиц "Оникс" и "Циркон" в целом.
Таким образом, Россия не только имеет значительные остатки ракет, но и способна пополнять их на постоянной основе, что представляет угрозу для Украины в среднесрочной перспективе.
Напомним, в американской разведке ожидают, что Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, расположенным на территории РФ во время осуществления операции "Паутина".
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А з такою "допомогою" , як нам дають - вони НІКОЛИ не зупиняться ...
Треба знищувти пускові установки.
Вони хоч і мобільні,але ж є їх місце дислокації.
Втім, ми теж можемо.
І якщо ти хотів цим коментом виправдати провал ракетної програми, то тобі не залік.
А більше - наче нічого
"27 травня 2019 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B9%C2%BB випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області пройшли чергові вогневі випробування ракети
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей»
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника.
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною."
параша просто за рахунок масовості проб'є ППО та ПРО всієї Європи. Навіть того що лише в планах. Звісно є питання масовості запуску, але.....
Що ще потрібно політикам Заходу, щоб зрозуміти, що потрібно давити гниду, поки вона ослаблена? І мова не лише про підтримку України - в першу чергу, мова про військове виробництво. В більшості випадків, його масштабування досі в планах, або відбувається досить точково та несистемно. Але......всі або сплять, або мріють про економічно співробітницво з
парашою (щоб ще більше відкормити їх армію).
Ну а Україна......Україна вже четвертий рік знищує військові сили рашистів. І лише не такий і значний перелік країн допомагають.