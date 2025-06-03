ГУР: У России мощное производство и достаточно ракет для массированных ударов по Украине

У России хранятся значительные запасы ракет различного типа, что позволяет ей и в дальнейшем осуществлять массированные удары по территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предоставленные на запрос издания NV, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на середину мая 2025 года в арсенале РФ находится:

около 600 баллистических ракет "Искандер-М";

более 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал";

почти 300 крылатых ракет "Искандер-К";

более 300 крылатых ракет Х-101;

более 400 крылатых ракет "Калибр";

до 300 крылатых ракет Х-22/Х-32;

700 единиц крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон";

60 баллистических северокорейских ракет KN-23;

около 11 тысяч зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400.

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Кроме того, ГУР отмечает, что российский ВПК продолжает ежемесячно производить:

60-70 единиц "Искандер-М";

10-15 ракет "Кинжал";

20-30 ракет "Искандер-К";

60-70 ракет Х-101;

25-30 ракет "Калибр";

до 10 ракет Х-32;

20-30 единиц "Оникс" и "Циркон" в целом.

Таким образом, Россия не только имеет значительные остатки ракет, но и способна пополнять их на постоянной основе, что представляет угрозу для Украины в среднесрочной перспективе.

Напомним, в американской разведке ожидают, что Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, расположенным на территории РФ во время осуществления операции "Паутина".

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