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Новости Обстрелы Украины РФ увеличивает производство оружия
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ГУР: У России мощное производство и достаточно ракет для массированных ударов по Украине

ракети

У России хранятся значительные запасы ракет различного типа, что позволяет ей и в дальнейшем осуществлять массированные удары по территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предоставленные на запрос издания NV, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на середину мая 2025 года в арсенале РФ находится:

  • около 600 баллистических ракет "Искандер-М";

  • более 100 гиперзвуковых ракет "Кинжал";

  • почти 300 крылатых ракет "Искандер-К";

  • более 300 крылатых ракет Х-101;

  • более 400 крылатых ракет "Калибр";

  • до 300 крылатых ракет Х-22/Х-32;

  • 700 единиц крылатых ракет "Оникс" и гиперзвуковых "Циркон";

  • 60 баллистических северокорейских ракет KN-23;

  • около 11 тысяч зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинцев для преступлений в Европе, - ГУР

Кроме того, ГУР отмечает, что российский ВПК продолжает ежемесячно производить:

  • 60-70 единиц "Искандер-М";

  • 10-15 ракет "Кинжал";

  • 20-30 ракет "Искандер-К";

  • 60-70 ракет Х-101;

  • 25-30 ракет "Калибр";

  • до 10 ракет Х-32;

  • 20-30 единиц "Оникс" и "Циркон" в целом.

Таким образом, Россия не только имеет значительные остатки ракет, но и способна пополнять их на постоянной основе, что представляет угрозу для Украины в среднесрочной перспективе.

Напомним, в американской разведке ожидают, что Россия "нанесет значительный ответ Украине за удары" по авиабазам, расположенным на территории РФ во время осуществления операции "Паутина".

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Автор: 

россия (96125) ГУР (465) война в Украине (4618)


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Топ комментарии
+8
Ну у нас є своя балістика Ермак-1 та Ермак-2 та гіперзвук " Зелений балабол".
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03.06.2025 15:27 Ответить
+4
Ще до того додайте допомогу від КНДР
А з такою "допомогою" , як нам дають - вони НІКОЛИ не зупиняться ...
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03.06.2025 15:26 Ответить
+2
Та є в них цього заліза - самі вони не зупиняться
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03.06.2025 15:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та є в них цього заліза - самі вони не зупиняться
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03.06.2025 15:22 Ответить
Ще до того додайте допомогу від КНДР
А з такою "допомогою" , як нам дають - вони НІКОЛИ не зупиняться ...
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03.06.2025 15:26 Ответить
хоч хтось робить свою роботу добре - молодці
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03.06.2025 15:25 Ответить
Санкції працюють, російська економіка сиплеться - це ж очевидно. Дивлячись на цифри виробництва ракет, можна впевнено сказати, що запуск 1 000 шахедів за раз - це ІПСО.
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03.06.2025 15:25 Ответить
може треба фуру підігнать до заводів з виробництва ракет ?
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03.06.2025 15:26 Ответить
Фуру не обов'язково.
Треба знищувти пускові установки.
Вони хоч і мобільні,але ж є їх місце дислокації.
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03.06.2025 15:45 Ответить
Ну у нас є своя балістика Ермак-1 та Ермак-2 та гіперзвук " Зелений балабол".
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03.06.2025 15:27 Ответить
Так. Причому, щоб робили все це вони особисто і не їхні діти, яких вони, чомусь, вивчили не на токарів та слюсарів, а на різних манагерів, мерчендайзерів, супервайзерів, юристів, адвокатів та інших нероб, а, як завжди, хтось інший.
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03.06.2025 15:36 Ответить
Диви, потерли комент про те, що ні одна країна Європи не виробляє балістики. Але це ж правда - в них немає балістики до 1000 км
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03.06.2025 15:40 Ответить
Тут це крамола.
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03.06.2025 15:42 Ответить
Значить редакція сайту хоче приховати цю інформацію від своїх читачів і тримати їх за дурників. Треба щоб читачі харкались - де наша балістика?
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03.06.2025 15:49 Ответить
Шановний, британія Франція та Німеччина НЕ МАЮТЬ війни, їхні території не окуповані, тому вони можуть дозволити собі не виробляти балістику.
Втім, ми теж можемо.
І якщо ти хотів цим коментом виправдати провал ракетної програми, то тобі не залік.
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03.06.2025 15:38 Ответить
А в нас немає ні фінансової ні технічної можливості їх виробляти. Чи ви хочете, щоби балістику випускали в Епіцентрі чи АТБ? Немає в нас потужностей для цього, ми надто маленька економіка
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03.06.2025 15:41 Ответить
А що в нас є?
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03.06.2025 15:51 Ответить
ну , є бригада ботів , які цілодобово , на цьому сайті , працюють на кацапів виливаючи лайно на Президена України
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03.06.2025 15:55 Ответить
Мені здається, що це наш президент, разом з Єрмаком, Мирським та Подоляком - в яких родичі живуть на кацапії працює на рашистів і виконує їхнє завдання по утилізації української нації
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03.06.2025 15:59 Ответить
Ми можемо робити щось просте - складати дрони з комплектуючих зі всього світу, пробувати копіювати ці комплектуючі. Але зробити щось типу Кинджалу в нас не вийде, навіть в поляків чи італійців не вийде
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03.06.2025 15:57 Ответить
Сьогодні не мають, завтра цілком можуть мати. Чому тягнуть гуму?
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03.06.2025 15:44 Ответить
а ФУР у них просто немає. 👀
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03.06.2025 15:27 Ответить
А що ГУР робить (зробило) окрім гучних лякалок для населення?
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03.06.2025 15:28 Ответить
Молотком по голові там комусь причетному до виробництва настукали.
А більше - наче нічого
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03.06.2025 15:37 Ответить
Цей список вказує, що санкції бувають галасливі і приховані. Очевидно на Україну накладені набагато важчі санкції.
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03.06.2025 15:29 Ответить
Україна під молотом і наковальнією .Тепер помаленьку всі сусіди чекають як гієни кінця щоб розшматувати її на шматки. Німці бзять дати пару ракет Таурасів а на нас москалі мають чим лупити за ті ж гроші Заходу і електроніку.
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03.06.2025 15:32 Ответить
Рахувати це добре, але почніть вже зменшувати їхні показники, бо вони самі не зупиняться. Заберіть для спецназу гроші у держінвалідів, суддів, депутатів і іншого. І нехай хлопці попрацюють
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03.06.2025 15:37 Ответить
Фігня, у нас є Зе-гєвара, у нього є ТОЩО, та й наріту більше до вподоби "двє-трі нєдєлі і какаво в ялтє"...
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03.06.2025 15:37 Ответить
А у нас наше оборонне виробництво замінено потужним неголеним хлєбальніком-брехунцем, який незламно щовечора розвішує потужну локшину лохторату. У нас імітація та шоу вже давно заміняють реальні справи, а реальних справ, реальних успіхів у зеленого скомороха та його ОПи немає, суцільні пройоби та факапи, в яких зелена пропаганда креативно звинувачує всіх, окрім зеленського. Де мільйони наших дронів? Де тисячі наших ракет? Де ц е все на третьому році широкомасштабної війни? Нагадаю, що і крейсер Мацква в 2022 потопили ракетами Нептун, які були виготовлені ще за Порошенка, а потім в лютому 2022 були врятовані Тетяною Чорновол та волонтерами зі складів заводу в Житомирській області. А нам останні 3 роки тупо вішають локшину на вуха розповідаючи про наші Паляниці, Трембіти, але не кажучи ні слова, що їх хрєн да ніхрєна за кількістю, бо мільярди баксов крадуться, виводяться в офшори, на кріптогаманці зеленої влади, а лохам крутять шоу, поки москалота 24/7 повним ходом роблять ракети, дрони, танки. Справжня ціна обрання зеленого скомороха для нашої держави стане нам відома вже після суду над ним та його шоблою, але вже зараз зрозуміло, що ця ціна буде страшною.
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03.06.2025 15:38 Ответить
Ми навіть автомобілів, грузовиків і тракторів вже не робимо, а ви хочете щоби випускали складні балістичні чи крилаті ракети
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03.06.2025 15:44 Ответить
ще декілька років тому їх випускали і раптом перестали випускати, бо асфальт був важливішим за все, бо на ньому красти мільярдами було в сотні разів простіше, ніж робити складну високотехнологічну техніку для захисту держави, на яку зеленому бидлу було і є похєр.
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03.06.2025 15:46 Ответить
Ми навіть за совка не випускали ні крилатих ракет ні балістики до 1000 км. Єдине, що випускали - це 100-200 тонні рідкотопливні важкі МБР, від яких США відмовились ще в 60-х роках і перейшли виключно на багато легші і простіші твердотопливні МБР Мінітмен і Трайдент
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03.06.2025 15:53 Ответить
Сам хто? Готовий стати до верстата і виробляти ракети? А твої діти та родиичі?
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03.06.2025 15:56 Ответить
"крейсер Мацква в 2022 потопили ракетами Нептун, які були виготовлені ще за Порошенка"

"27 травня 2019 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B9%C2%BB випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області пройшли чергові вогневі випробування ракети
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей»
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника.
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною."
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03.06.2025 15:54 Ответить
Якщо поглянути на ситуацію зі сторони, то може Заходу варто почати чухати дупу? 2400+ ракет в рік. Декілька років такого, і параша просто за рахунок масовості проб'є ППО та ПРО всієї Європи. Навіть того що лише в планах. Звісно є питання масовості запуску, але.....
Що ще потрібно політикам Заходу, щоб зрозуміти, що потрібно давити гниду, поки вона ослаблена? І мова не лише про підтримку України - в першу чергу, мова про військове виробництво. В більшості випадків, його масштабування досі в планах, або відбувається досить точково та несистемно. Але......всі або сплять, або мріють про економічно співробітницво з парашою (щоб ще більше відкормити їх армію).
Ну а Україна......Україна вже четвертий рік знищує військові сили рашистів. І лише не такий і значний перелік країн допомагають.
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03.06.2025 15:41 Ответить
тодо цих злих ракет вже їдуть фури з добрими дроами?
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03.06.2025 15:48 Ответить
 
 