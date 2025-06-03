ГУР: У Росії потужне виробництво і достатньо ракет для масованих ударів по Україні

У Росії зберігаються значні запаси ракет різного типу, що дозволяє їй і надалі здійснювати масовані удари по території України.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, надані на запит видання NV, передає Цензор.НЕТ.

Станом на середину травня 2025 року в арсеналі РФ перебуває:

близько 600 балістичних ракет "Іскандер-М";

понад 100 гіперзвукових ракет "Кинджал";

майже 300 крилатих ракет "Іскандер-К";

понад 300 крилатих ракет Х-101;

понад 400 крилатих ракет "Калібр";

до 300 крилатих ракет Х-22/Х-32;

700 одиниць крилатих ракет "Онікс" та гіперзвукових "Циркон";

60 балістичних північнокорейських ракет KN-23;

близько 11 тисяч зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.

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Крім того, ГУР зазначає, що російський ВПК продовжує щомісяця виробляти:

60-70 одиниць "Іскандер-М";

10-15 ракет "Кинджал";

20-30 ракет "Іскандер-К";

60-70 ракет Х-101;

25-30 ракет "Калібр";

до 10 ракет Х-32;

20-30 одиниць "Онікс" і "Циркон" загалом.

Таким чином, Росія не лише має значні залишки ракет, а й спроможна поповнювати їх на постійній основі, що становить загрозу для України у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, в американській розвідці очікують, що Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, розташованих на території РФ під час здійснення операції "Павутина".

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