ГУР: У Росії потужне виробництво і достатньо ракет для масованих ударів по Україні
У Росії зберігаються значні запаси ракет різного типу, що дозволяє їй і надалі здійснювати масовані удари по території України.
Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, надані на запит видання NV, передає Цензор.НЕТ.
Станом на середину травня 2025 року в арсеналі РФ перебуває:
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близько 600 балістичних ракет "Іскандер-М";
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понад 100 гіперзвукових ракет "Кинджал";
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майже 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
-
понад 300 крилатих ракет Х-101;
-
понад 400 крилатих ракет "Калібр";
-
до 300 крилатих ракет Х-22/Х-32;
-
700 одиниць крилатих ракет "Онікс" та гіперзвукових "Циркон";
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60 балістичних північнокорейських ракет KN-23;
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близько 11 тисяч зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.
Крім того, ГУР зазначає, що російський ВПК продовжує щомісяця виробляти:
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60-70 одиниць "Іскандер-М";
-
10-15 ракет "Кинджал";
-
20-30 ракет "Іскандер-К";
-
60-70 ракет Х-101;
-
25-30 ракет "Калібр";
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до 10 ракет Х-32;
-
20-30 одиниць "Онікс" і "Циркон" загалом.
Таким чином, Росія не лише має значні залишки ракет, а й спроможна поповнювати їх на постійній основі, що становить загрозу для України у середньостроковій перспективі.
Нагадаємо, в американській розвідці очікують, що Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, розташованих на території РФ під час здійснення операції "Павутина".
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А з такою "допомогою" , як нам дають - вони НІКОЛИ не зупиняться ...
Треба знищувти пускові установки.
Вони хоч і мобільні,але ж є їх місце дислокації.
Втім, ми теж можемо.
І якщо ти хотів цим коментом виправдати провал ракетної програми, то тобі не залік.
В нас в 19-му на стадії доведення був проект Грім. Так, ще не доведений тоді був, так, що потребував купу зусиль і коштів. Але ж був! але зелена мерзота в 19-му його закрила.
Так хоч таке: в нас у 18-му було запущено виробництво 155 мм снарядів. Але зелена мерзота його закрила.
Пройшло 6 років! З них вже більше трьох гарячої війни. Втрачено сотні тисяч загибли, сотні тисяч покалічених, сотні міст і сіл... І що? Бо в Європі не виробляють?
Як ви вже, та зелена мерзота дістала. Ненавижу! Що кацапів, що вас!
Ще раз цитую для особливо обдарованих:
"27 травня 2019 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B9%C2%BB випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області пройшли чергові вогневі випробування ракети
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей»
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника.
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною."
І де тут закриття проекту в 19-му?
А коли закрито, для особливо тупих - міністр оборони Таран, у 2020-му! заблокував держзамовлення! Тобто, закрив програму.
Після всіх цих успішних запусків і випробувань.
У 2019-му в Павлограді було зібрано 12 ракетних двигунів Грім 2, як потім тупо розпиляли!
А ще ж Вільха! Готова, була вже в серії!
****, як ви вмієте дебіла прикидатись, як ті хробачки на пательні вивертатись...
Падлюко, а все ж то людські життя! Вже багато багато сотень тисяч... І що, ніяк людської крові не нап`єтесь, мерзото?
Ще раз: в 20-му вони ще випробування проходили. Нічого в серії не було. Розробки, а фактично модернізація радянских, велись ще з 90 -х - 2000-х. Конкретно Нептун з 2010-го. І так, кілька дослідних зразків і масове серійне виробництво, яке доступне навіть не всім високорозвиненим країнам з потужною економікою, - це зовсім різні речі. Ти справді такий тупий, що цього не розумієш, чи просто упоротий?
Ти дійсно, або дебіл, або зелений дебіл...
Так, до речі, скільки людей в Павлограді було звільнено після 20-го? А де спеціалісти, що працювали над тими Нептунами, Вільхми, Громами...
Та навіть та сама Богдана... коли було відновлено виробництво? Також не та економіка?
економіка в нього, тварюки, не та...
А більше - наче нічого
это как-то оправдывает то, что сейчас ничего не делается? хамас делает ракеты из водопроводных труб, у хамаса наверное производственные мощности больше, чем у украины. да, это по сути болванка, но израилю все равно приходиться включать железный купол и тратить дорогие ракеты. и вопрос не в производственных мощностях, а в мобилизации всей страны и оределении приоритетов, производство можно было разместить заграницей, и не обязательно дорогие аналоги клепать, кошмарить можно и дешевой херней
"27 травня 2019 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B9%C2%BB випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області пройшли чергові вогневі випробування ракети
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей»
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника.
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною."
параша просто за рахунок масовості проб'є ППО та ПРО всієї Європи. Навіть того що лише в планах. Звісно є питання масовості запуску, але.....
Що ще потрібно політикам Заходу, щоб зрозуміти, що потрібно давити гниду, поки вона ослаблена? І мова не лише про підтримку України - в першу чергу, мова про військове виробництво. В більшості випадків, його масштабування досі в планах, або відбувається досить точково та несистемно. Але......всі або сплять, або мріють про економічно співробітницво з
парашою (щоб ще більше відкормити їх армію).
Ну а Україна......Україна вже четвертий рік знищує військові сили рашистів. І лише не такий і значний перелік країн допомагають.