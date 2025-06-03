УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13216 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України РФ збільшує виробництво зброї
2 713 50

ГУР: У Росії потужне виробництво і достатньо ракет для масованих ударів по Україні

ракети

У Росії зберігаються значні запаси ракет різного типу, що дозволяє їй і надалі здійснювати масовані удари по території України.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, надані на запит видання NV, передає Цензор.НЕТ.

Станом на середину травня 2025 року в арсеналі РФ перебуває:

  • близько 600 балістичних ракет "Іскандер-М";

  • понад 100 гіперзвукових ракет "Кинджал";

  • майже 300 крилатих ракет "Іскандер-К";

  • понад 300 крилатих ракет Х-101;

  • понад 400 крилатих ракет "Калібр";

  • до 300 крилатих ракет Х-22/Х-32;

  • 700 одиниць крилатих ракет "Онікс" та гіперзвукових "Циркон";

  • 60 балістичних північнокорейських ракет KN-23;

  • близько 11 тисяч зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ намагаються вербувати українців для злочинів у Європі, - ГУР

Крім того, ГУР зазначає, що російський ВПК продовжує щомісяця виробляти:

  • 60-70 одиниць "Іскандер-М";

  • 10-15 ракет "Кинджал";

  • 20-30 ракет "Іскандер-К";

  • 60-70 ракет Х-101;

  • 25-30 ракет "Калібр";

  • до 10 ракет Х-32;

  • 20-30 одиниць "Онікс" і "Циркон" загалом.

Таким чином, Росія не лише має значні залишки ракет, а й спроможна поповнювати їх на постійній основі, що становить загрозу для України у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, в американській розвідці очікують, що Росія "завдасть значної відповіді Україні за удари" по авіабазах, розташованих на території РФ під час здійснення операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ погодили попередні терміни й механізми нового обміну полоненими, - ГУР

Автор: 

росія (65974) ГУР (541) війна в Україні (4654)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Ну у нас є своя балістика Ермак-1 та Ермак-2 та гіперзвук " Зелений балабол".
показати весь коментар
03.06.2025 15:27 Відповісти
+6
Ще до того додайте допомогу від КНДР
А з такою "допомогою" , як нам дають - вони НІКОЛИ не зупиняться ...
показати весь коментар
03.06.2025 15:26 Відповісти
+3
Та є в них цього заліза - самі вони не зупиняться
показати весь коментар
03.06.2025 15:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та є в них цього заліза - самі вони не зупиняться
показати весь коментар
03.06.2025 15:22 Відповісти
Ще до того додайте допомогу від КНДР
А з такою "допомогою" , як нам дають - вони НІКОЛИ не зупиняться ...
показати весь коментар
03.06.2025 15:26 Відповісти
хоч хтось робить свою роботу добре - молодці
показати весь коментар
03.06.2025 15:25 Відповісти
Санкції працюють, російська економіка сиплеться - це ж очевидно. Дивлячись на цифри виробництва ракет, можна впевнено сказати, що запуск 1 000 шахедів за раз - це ІПСО.
показати весь коментар
03.06.2025 15:25 Відповісти
може треба фуру підігнать до заводів з виробництва ракет ?
показати весь коментар
03.06.2025 15:26 Відповісти
Фуру не обов'язково.
Треба знищувти пускові установки.
Вони хоч і мобільні,але ж є їх місце дислокації.
показати весь коментар
03.06.2025 15:45 Відповісти
Ну у нас є своя балістика Ермак-1 та Ермак-2 та гіперзвук " Зелений балабол".
показати весь коментар
03.06.2025 15:27 Відповісти
Так. Причому, щоб робили все це вони особисто і не їхні діти, яких вони, чомусь, вивчили не на токарів та слюсарів, а на різних манагерів, мерчендайзерів, супервайзерів, юристів, адвокатів та інших нероб, а, як завжди, хтось інший.
показати весь коментар
03.06.2025 15:36 Відповісти
Диви, потерли комент про те, що ні одна країна Європи не виробляє балістики. Але це ж правда - в них немає балістики до 1000 км
показати весь коментар
03.06.2025 15:40 Відповісти
Тут це крамола.
показати весь коментар
03.06.2025 15:42 Відповісти
Значить редакція сайту хоче приховати цю інформацію від своїх читачів і тримати їх за дурників. Треба щоб читачі харкались - де наша балістика?
показати весь коментар
03.06.2025 15:49 Відповісти
Тут так прийнято. Звинувачувати блазня навіть в тому, що сам не добіг до туалету.
показати весь коментар
03.06.2025 16:15 Відповісти
Шановний, британія Франція та Німеччина НЕ МАЮТЬ війни, їхні території не окуповані, тому вони можуть дозволити собі не виробляти балістику.
Втім, ми теж можемо.
І якщо ти хотів цим коментом виправдати провал ракетної програми, то тобі не залік.
показати весь коментар
03.06.2025 15:38 Відповісти
А в нас немає ні фінансової ні технічної можливості їх виробляти. Чи ви хочете, щоби балістику випускали в Епіцентрі чи АТБ? Немає в нас потужностей для цього, ми надто маленька економіка
показати весь коментар
03.06.2025 15:41 Відповісти
А що в нас є?
показати весь коментар
03.06.2025 15:51 Відповісти
ну , є бригада ботів , які цілодобово , на цьому сайті , працюють на кацапів виливаючи лайно на Президена України
показати весь коментар
03.06.2025 15:55 Відповісти
Мені здається, що це наш президент, разом з Єрмаком, Мирським та Подоляком - в яких родичі живуть на кацапії працює на рашистів і виконує їхнє завдання по утилізації української нації
показати весь коментар
03.06.2025 15:59 Відповісти
Забули Сирського згадати - його батьки точно на кацапів живуть і ФСБ їх не згноїло в Сибіру...
показати весь коментар
03.06.2025 16:35 Відповісти
Ми можемо робити щось просте - складати дрони з комплектуючих зі всього світу, пробувати копіювати ці комплектуючі. Але зробити щось типу Кинджалу в нас не вийде, навіть в поляків чи італійців не вийде
показати весь коментар
03.06.2025 15:57 Відповісти
В нас ГОТОВИЙ проект Нептун! Готовий, доведений, запущений в серійне виробництво. От просто є, але ж зелена мерзота в 19-му його закрила.
В нас в 19-му на стадії доведення був проект Грім. Так, ще не доведений тоді був, так, що потребував купу зусиль і коштів. Але ж був! але зелена мерзота в 19-му його закрила.
Так хоч таке: в нас у 18-му було запущено виробництво 155 мм снарядів. Але зелена мерзота його закрила.
Пройшло 6 років! З них вже більше трьох гарячої війни. Втрачено сотні тисяч загибли, сотні тисяч покалічених, сотні міст і сіл... І що? Бо в Європі не виробляють?
Як ви вже, та зелена мерзота дістала. Ненавижу! Що кацапів, що вас!
показати весь коментар
03.06.2025 16:17 Відповісти
В нас ГОТОВИЙ проект Нептун! Готовий, доведений, запущений в серійне виробництво. От просто є, але ж зелена мерзота в 19-му його закрила.

Ще раз цитую для особливо обдарованих:
"27 травня 2019 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B9%C2%BB випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області пройшли чергові вогневі випробування ракети
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей»
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника.
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною."

І де тут закриття проекту в 19-му?
показати весь коментар
03.06.2025 16:23 Відповісти
Де ракета?! де її виробництво? Скільки їх виготовляють щодня, щотижня, щомісяця, щороку? скіль запцусків?! Скільки цілей ними знищено? Крім, хіба, крейсеру москва, тими, що були виготовлені ще до 19-го.
А коли закрито, для особливо тупих - міністр оборони Таран, у 2020-му! заблокував держзамовлення! Тобто, закрив програму.
Після всіх цих успішних запусків і випробувань.
У 2019-му в Павлограді було зібрано 12 ракетних двигунів Грім 2, як потім тупо розпиляли!
А ще ж Вільха! Готова, була вже в серії!
****, як ви вмієте дебіла прикидатись, як ті хробачки на пательні вивертатись...
Падлюко, а все ж то людські життя! Вже багато багато сотень тисяч... І що, ніяк людської крові не нап`єтесь, мерзото?
показати весь коментар
03.06.2025 16:34 Відповісти
тими, що були виготовлені ще до 19-го

Ще раз: в 20-му вони ще випробування проходили. Нічого в серії не було. Розробки, а фактично модернізація радянских, велись ще з 90 -х - 2000-х. Конкретно Нептун з 2010-го. І так, кілька дослідних зразків і масове серійне виробництво, яке доступне навіть не всім високорозвиненим країнам з потужною економікою, - це зовсім різні речі. Ти справді такий тупий, що цього не розумієш, чи просто упоротий?
показати весь коментар
03.06.2025 16:42 Відповісти
От тому Таран (Зеленський) в 20-му прохерили держзамовлення, бо не та економіка?
Ти дійсно, або дебіл, або зелений дебіл...
Так, до речі, скільки людей в Павлограді було звільнено після 20-го? А де спеціалісти, що працювали над тими Нептунами, Вільхми, Громами...
Та навіть та сама Богдана... коли було відновлено виробництво? Також не та економіка?
економіка в нього, тварюки, не та...
показати весь коментар
03.06.2025 17:14 Відповісти
А де спеціалісти? Конкретно. Поіменно. І ще раз: не відновлено, а РОЗПОЧАТО. При підтримці і фінансуванні західних партнерів. При Пороху серійного виробництва НЕ БУЛО. Навіть, гівняний шматок труби молот так і не змогли довести до придатного стану.
показати весь коментар
03.06.2025 17:22 Відповісти
Сьогодні не мають, завтра цілком можуть мати. Чому тягнуть гуму?
показати весь коментар
03.06.2025 15:44 Відповісти
а ФУР у них просто немає. 👀
показати весь коментар
03.06.2025 15:27 Відповісти
А що ГУР робить (зробило) окрім гучних лякалок для населення?
показати весь коментар
03.06.2025 15:28 Відповісти
Молотком по голові там комусь причетному до виробництва настукали.
А більше - наче нічого
показати весь коментар
03.06.2025 15:37 Відповісти
Цей список вказує, що санкції бувають галасливі і приховані. Очевидно на Україну накладені набагато важчі санкції.
показати весь коментар
03.06.2025 15:29 Відповісти
Україна під молотом і наковальнією .Тепер помаленьку всі сусіди чекають як гієни кінця щоб розшматувати її на шматки. Німці бзять дати пару ракет Таурасів а на нас москалі мають чим лупити за ті ж гроші Заходу і електроніку.
показати весь коментар
03.06.2025 15:32 Відповісти
Нічого ті пару таурусів не змінять, як не змінили пару Ф-16. Причина в їх кількості і навчанні персоналу з обслуговування і користування. А кількості нема великої...
показати весь коментар
03.06.2025 16:40 Відповісти
Рахувати це добре, але почніть вже зменшувати їхні показники, бо вони самі не зупиняться. Заберіть для спецназу гроші у держінвалідів, суддів, депутатів і іншого. І нехай хлопці попрацюють
показати весь коментар
03.06.2025 15:37 Відповісти
Фігня, у нас є Зе-гєвара, у нього є ТОЩО, та й наріту більше до вподоби "двє-трі нєдєлі і какаво в ялтє"...
показати весь коментар
03.06.2025 15:37 Відповісти
А у нас наше оборонне виробництво замінено потужним неголеним хлєбальніком-брехунцем, який незламно щовечора розвішує потужну локшину лохторату. У нас імітація та шоу вже давно заміняють реальні справи, а реальних справ, реальних успіхів у зеленого скомороха та його ОПи немає, суцільні пройоби та факапи, в яких зелена пропаганда креативно звинувачує всіх, окрім зеленського. Де мільйони наших дронів? Де тисячі наших ракет? Де ц е все на третьому році широкомасштабної війни? Нагадаю, що і крейсер Мацква в 2022 потопили ракетами Нептун, які були виготовлені ще за Порошенка, а потім в лютому 2022 були врятовані Тетяною Чорновол та волонтерами зі складів заводу в Житомирській області. А нам останні 3 роки тупо вішають локшину на вуха розповідаючи про наші Паляниці, Трембіти, але не кажучи ні слова, що їх хрєн да ніхрєна за кількістю, бо мільярди баксов крадуться, виводяться в офшори, на кріптогаманці зеленої влади, а лохам крутять шоу, поки москалота 24/7 повним ходом роблять ракети, дрони, танки. Справжня ціна обрання зеленого скомороха для нашої держави стане нам відома вже після суду над ним та його шоблою, але вже зараз зрозуміло, що ця ціна буде страшною.
показати весь коментар
03.06.2025 15:38 Відповісти
Ми навіть автомобілів, грузовиків і тракторів вже не робимо, а ви хочете щоби випускали складні балістичні чи крилаті ракети
показати весь коментар
03.06.2025 15:44 Відповісти
ще декілька років тому їх випускали і раптом перестали випускати, бо асфальт був важливішим за все, бо на ньому красти мільярдами було в сотні разів простіше, ніж робити складну високотехнологічну техніку для захисту держави, на яку зеленому бидлу було і є похєр.
показати весь коментар
03.06.2025 15:46 Відповісти
Ми навіть за совка не випускали ні крилатих ракет ні балістики до 1000 км. Єдине, що випускали - це 100-200 тонні рідкотопливні важкі МБР, від яких США відмовились ще в 60-х роках і перейшли виключно на багато легші і простіші твердотопливні МБР Мінітмен і Трайдент
показати весь коментар
03.06.2025 15:53 Відповісти
"Ми навіть за совка не випускали ні крилатих ракет ні балістики"

это как-то оправдывает то, что сейчас ничего не делается? хамас делает ракеты из водопроводных труб, у хамаса наверное производственные мощности больше, чем у украины. да, это по сути болванка, но израилю все равно приходиться включать железный купол и тратить дорогие ракеты. и вопрос не в производственных мощностях, а в мобилизации всей страны и оределении приоритетов, производство можно было разместить заграницей, и не обязательно дорогие аналоги клепать, кошмарить можно и дешевой херней
показати весь коментар
03.06.2025 17:12 Відповісти
Сам хто? Готовий стати до верстата і виробляти ракети? А твої діти та родиичі?
показати весь коментар
03.06.2025 15:56 Відповісти
"крейсер Мацква в 2022 потопили ракетами Нептун, які були виготовлені ще за Порошенка"

"27 травня 2019 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B9%C2%BB випробувальному полігоні «Алібей» в Одеській області пройшли чергові вогневі випробування ракети
2 листопада 2019 року в Одеській області, поблизу селища https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Чорноморське, відбулися успішні пуски ракети.
Черговий етап випробувань ракетного комплексу Р-360 «Нептун» із пусками крилатих ракет відбувся 2 квітня 2020 року на полігоні «Алібей»
27 квітня 2020 року відбулися випробування ракети РК-360МЦ «Нептун» в умовах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F радіоелектронної протидії противника.
Чергові випробування комплексу відбулися на полігоні «Алібей» 17 червня 2020 року. Ракету випробували з бойовою частиною."
показати весь коментар
03.06.2025 15:54 Відповісти
Все , що ви тільки що написали (з травня 2019) відбулося вже за часів президенства Зеленського ... і що ?
показати весь коментар
03.06.2025 16:14 Відповісти
Це відповідь на допис, що крейсер москва був вражений ракетами, що виготовлені ще при Порошенку. Але виявляється, що при Порошенку вони лише проходили випробування, які продовжились і при блазню. Виходить, і програми закриті не були.
показати весь коментар
03.06.2025 16:20 Відповісти
Якщо поглянути на ситуацію зі сторони, то може Заходу варто почати чухати дупу? 2400+ ракет в рік. Декілька років такого, і параша просто за рахунок масовості проб'є ППО та ПРО всієї Європи. Навіть того що лише в планах. Звісно є питання масовості запуску, але.....
Що ще потрібно політикам Заходу, щоб зрозуміти, що потрібно давити гниду, поки вона ослаблена? І мова не лише про підтримку України - в першу чергу, мова про військове виробництво. В більшості випадків, його масштабування досі в планах, або відбувається досить точково та несистемно. Але......всі або сплять, або мріють про економічно співробітницво з парашою (щоб ще більше відкормити їх армію).
Ну а Україна......Україна вже четвертий рік знищує військові сили рашистів. І лише не такий і значний перелік країн допомагають.
показати весь коментар
03.06.2025 15:41 Відповісти
тодо цих злих ракет вже їдуть фури з добрими дроами?
показати весь коментар
03.06.2025 15:48 Відповісти
...надеюсь ГУР так же знает, куда выходят окна спален ключевых фигурантов из числа военно-политического руководства страны-агрессора...
показати весь коментар
03.06.2025 16:14 Відповісти
Вот по этим производствам и надо срочно долбануть высокоточными ракетами которые Украина скоро получит от Франции, Великобритании, Германии, США, их должно хватить..
показати весь коментар
03.06.2025 16:24 Відповісти
А Хаймарсы нельзя как-то переправить под видом фур в расею? Там можно как-то и ближе и спокойнее сделать залп по этим производствам. А на других фурах можно дополнительно подвозить к ним снаряды, раз у них там это просто делается.. )
показати весь коментар
03.06.2025 16:30 Відповісти
Та ви шо...не може бути....я як же всі ті заяви довбойобів?
показати весь коментар
03.06.2025 16:31 Відповісти
 
 