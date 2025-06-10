Умер 17-летний юноша, получивший тяжелые ранения во время атаки РФ на Сумы 3 июня

В больнице умер 17-летний юноша, пострадавший в результате вражеского обстрела Сум 3 июня 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Почти неделю врачи боролись за его жизнь ... Количество погибших в результате той атаки возросло до 6 человек", - говорится в сообщении.

"Россия в очередной раз целится в самое ценное - наших детей, наше будущее. 17 лет - это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван", - отмечает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах. В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде был объявлен День траура.