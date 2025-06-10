РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11872 посетителя онлайн
Новости Удар по Сумам
1 123 0

Умер 17-летний юноша, получивший тяжелые ранения во время атаки РФ на Сумы 3 июня

помощь раненым в Сумах

В больнице умер 17-летний юноша, пострадавший в результате вражеского обстрела Сум 3 июня 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Почти неделю врачи боролись за его жизнь ... Количество погибших в результате той атаки возросло до 6 человек", - говорится в сообщении.

"Россия в очередной раз целится в самое ценное - наших детей, наше будущее. 17 лет - это только начало жизненного пути. И этот путь был жестоко оборван", - отмечает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчерашний удар РФ по Сумах: 6 человек до сих пор в тяжелом состоянии, среди них - трое детей

Напомним, во вторник, 3 июня, РФ ударила по Сумах. В среду, 4 июня, в Сумской городской территориальной громаде был объявлен День траура.

Автор: 

Сумская область (3337) Сумы (1183) Сумский район (271)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 