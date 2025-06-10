Помер 17-річний хлопець, який дістав тяжкі поранення під час атаки РФ на Суми 3 червня

У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Майже тиждень лікарі боролися за його життя…Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб", - йдеться у повідомленні.

"росія вкотре цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано", - зазначає очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді було оголошено День жалоби.