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Помер 17-річний хлопець, який дістав тяжкі поранення під час атаки РФ на Суми 3 червня
У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Майже тиждень лікарі боролися за його життя…Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб", - йдеться у повідомленні.
"росія вкотре цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано", - зазначає очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, РФ вдарила по Сумах. У середу, 4 червня, у Сумській міській територіальній громаді було оголошено День жалоби.
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