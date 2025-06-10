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Новости Протесты в Лос-Анджелесе
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Трамп заявил, что Нацгвардия будет находиться в Калифорнии, "пока не минует опасность".

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что подразделения Национальной гвардии будут находиться в районе Лос-Анджелеса для подавления протестов "пока не исчезнет опасность".

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и The Guardian.

В то же время Трамп отказался называть сроки завершения операции.

"Это здравый смысл... Когда опасности не будет, они уйдут", - сказал он.

Кроме того, президент США подчеркнул, повторяя свое утверждение, что это была бы ужасная ситуация, если бы он не прислал военнослужащих в регион.

Он также дал понять, что соответствующие действия будут продолжаться, в том числе и в других частях страны.

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В то же время глава Пентагона Пит Хегсет сообщил комитету Палаты представителей о своем ожидании, что военнослужащие останутся в Лос-Анджелесе на 60 дней.

По его словам, это нужно для того, чтобы "гарантировать, что те мятежники, мародеры и бандиты с другой стороны, которые нападают на наших полицейских, знают, что мы никуда не пойдем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"

Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Автор: 

Калифорния (32) США (27174) Трамп Дональд (5681)


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Топ комментарии
+4
Тот случай когда хотел Канаду и Гренландию, но ******* Калифорнию!
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10.06.2025 21:33 Ответить
+3
Самий відомий переговірник в світі, правда з його особистих висловів, заявив що сила ліпше всяких слів.
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10.06.2025 21:31 Ответить
+2
Помста Трампа за вибори. Коли горіла Каліфорнія, що зробив він щоб допомогти в боротьбі з пожежами? Та нічого крім звинувачення Байдена. Впевнений він навіть радів, коли горіли маєтки людей, які голосували проти нього.
Тепер провокація заворушень і введення силовиків. Помста продовжується. От такого президента собі обрали американці.
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10.06.2025 21:31 Ответить
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Даві іх бдяль ! ©
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10.06.2025 21:24 Ответить
иди договаривайся мYдила рыжая, переговорами ...
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10.06.2025 21:25 Ответить
Банди захопили Лос- Анджелес - губернатор не на своєму місці - його теж потрібно затримати - Трамп
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10.06.2025 21:29 Ответить
Трамп має туди поїхати на білому коні і очолити нацгвардію. А ×уйло зобразить цого на картині, як Наполеона. І якщо нам дуже пощастить, трампон може десь там у процесі з коняки *********.
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10.06.2025 21:30 Ответить
Самий відомий переговірник в світі, правда з його особистих висловів, заявив що сила ліпше всяких слів.
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10.06.2025 21:31 Ответить
Помста Трампа за вибори. Коли горіла Каліфорнія, що зробив він щоб допомогти в боротьбі з пожежами? Та нічого крім звинувачення Байдена. Впевнений він навіть радів, коли горіли маєтки людей, які голосували проти нього.
Тепер провокація заворушень і введення силовиків. Помста продовжується. От такого президента собі обрали американці.
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10.06.2025 21:31 Ответить
а що він мав зробити для боротьби з пожежами, як допомогти - попісяти? ну у тебе і порівняння пожежа і вуличні погроми.
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10.06.2025 22:20 Ответить
Надішліть їм безуглу! Потужна Лідорська підтримка
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10.06.2025 21:32 Ответить
Воно ще щось про здоровий глузд морозить.
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10.06.2025 21:33 Ответить
Тот случай когда хотел Канаду и Гренландию, но ******* Калифорнию!
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10.06.2025 21:33 Ответить
Каліфоній була пророблена ще 20 років тому.
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10.06.2025 21:38 Ответить
Хай бере приклад з казахського Нурсултана, дзвони в ОДКБ , ***** допоможе !
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10.06.2025 21:37 Ответить
... а Трамп на посту президента найпотужнішої країни в світі,допоки до американців не повернеться здоровий глузд.
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10.06.2025 21:44 Ответить
Саме так починаєтмя діктатура. Саме так народжувались гітлери, путіни тощо.
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10.06.2025 21:47 Ответить
Дональд! Ростов не гумовий!
Астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2025 21:48 Ответить
Дональд ти красава... Обісрався сорос з демократами ,,,обісрались,,далі буде цікаво як вони будуть повзти до Трампа
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10.06.2025 22:08 Ответить
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10.06.2025 22:23 Ответить
 
 