Трамп заявил, что Нацгвардия будет находиться в Калифорнии, "пока не минует опасность".

Президент США Дональд Трамп заявил, что подразделения Национальной гвардии будут находиться в районе Лос-Анджелеса для подавления протестов "пока не исчезнет опасность".

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и The Guardian.

В то же время Трамп отказался называть сроки завершения операции.

"Это здравый смысл... Когда опасности не будет, они уйдут", - сказал он.

Кроме того, президент США подчеркнул, повторяя свое утверждение, что это была бы ужасная ситуация, если бы он не прислал военнослужащих в регион.

Он также дал понять, что соответствующие действия будут продолжаться, в том числе и в других частях страны.

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В то же время глава Пентагона Пит Хегсет сообщил комитету Палаты представителей о своем ожидании, что военнослужащие останутся в Лос-Анджелесе на 60 дней.

По его словам, это нужно для того, чтобы "гарантировать, что те мятежники, мародеры и бандиты с другой стороны, которые нападают на наших полицейских, знают, что мы никуда не пойдем".

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Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.