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Новини Протести в Лос-Анджелесі
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Трамп заявив, що Нацгвардія перебуватиме в Каліфорнії, "поки не мине небезпека"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що підрозділи Національної гвардії перебуватимуть в районі Лос-Анджелеса для придушення протестів "поки не зникне небезпека".

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та The Guardian.

Водночас Трамп відмовився називати терміни завершення операції.

"Це здоровий глузд... Коли небезпеки не буде, вони підуть", - сказав він.

Крім того, президент США наголосив, повторюючи своє твердження, що це була б жахлива ситуація, якби він не надіслав військовослужбовців до регіону.

Він також дав зрозуміти, що відповідні дії триватимуть, зокрема і в інших частинах країни.

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Водночас голова Пентагону Піт Гегсет повідомив комітету Палати представників про своє очікування, що військовослужбовці залишаться в Лос-Анджелесі на 60 днів.

За його словами, це потрібно для того, щоб "гарантувати, що ті бунтівники, мародери та бандити з іншого боку, які нападають на наших поліцейських, знають, що ми нікуди не підемо".

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Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

Автор: 

Каліфорнія (27) США (23437) Трамп Дональд (6138)


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Топ коментарі
+4
Тот случай когда хотел Канаду и Гренландию, но ******* Калифорнию!
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10.06.2025 21:33 Відповісти
+3
Самий відомий переговірник в світі, правда з його особистих висловів, заявив що сила ліпше всяких слів.
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10.06.2025 21:31 Відповісти
+2
Помста Трампа за вибори. Коли горіла Каліфорнія, що зробив він щоб допомогти в боротьбі з пожежами? Та нічого крім звинувачення Байдена. Впевнений він навіть радів, коли горіли маєтки людей, які голосували проти нього.
Тепер провокація заворушень і введення силовиків. Помста продовжується. От такого президента собі обрали американці.
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10.06.2025 21:31 Відповісти
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10.06.2025 21:24 Відповісти
иди договаривайся мYдила рыжая, переговорами ...
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10.06.2025 21:25 Відповісти
Банди захопили Лос- Анджелес - губернатор не на своєму місці - його теж потрібно затримати - Трамп
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10.06.2025 21:29 Відповісти
Трамп має туди поїхати на білому коні і очолити нацгвардію. А ×уйло зобразить цого на картині, як Наполеона. І якщо нам дуже пощастить, трампон може десь там у процесі з коняки *********.
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10.06.2025 21:30 Відповісти
Самий відомий переговірник в світі, правда з його особистих висловів, заявив що сила ліпше всяких слів.
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10.06.2025 21:31 Відповісти
Помста Трампа за вибори. Коли горіла Каліфорнія, що зробив він щоб допомогти в боротьбі з пожежами? Та нічого крім звинувачення Байдена. Впевнений він навіть радів, коли горіли маєтки людей, які голосували проти нього.
Тепер провокація заворушень і введення силовиків. Помста продовжується. От такого президента собі обрали американці.
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10.06.2025 21:31 Відповісти
а що він мав зробити для боротьби з пожежами, як допомогти - попісяти? ну у тебе і порівняння пожежа і вуличні погроми.
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10.06.2025 22:20 Відповісти
Надішліть їм безуглу! Потужна Лідорська підтримка
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10.06.2025 21:32 Відповісти
Воно ще щось про здоровий глузд морозить.
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10.06.2025 21:33 Відповісти
Тот случай когда хотел Канаду и Гренландию, но ******* Калифорнию!
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10.06.2025 21:33 Відповісти
Каліфоній була пророблена ще 20 років тому.
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10.06.2025 21:38 Відповісти
Хай бере приклад з казахського Нурсултана, дзвони в ОДКБ , ***** допоможе !
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10.06.2025 21:37 Відповісти
... а Трамп на посту президента найпотужнішої країни в світі,допоки до американців не повернеться здоровий глузд.
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10.06.2025 21:44 Відповісти
Саме так починаєтмя діктатура. Саме так народжувались гітлери, путіни тощо.
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10.06.2025 21:47 Відповісти
Дональд! Ростов не гумовий!
Астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2025 21:48 Відповісти
Дональд ти красава... Обісрався сорос з демократами ,,,обісрались,,далі буде цікаво як вони будуть повзти до Трампа
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10.06.2025 22:08 Відповісти
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10.06.2025 22:23 Відповісти
 
 