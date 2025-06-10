Трамп заявив, що Нацгвардія перебуватиме в Каліфорнії, "поки не мине небезпека"

Президент США Дональд Трамп заявив, що підрозділи Національної гвардії перебуватимуть в районі Лос-Анджелеса для придушення протестів "поки не зникне небезпека".

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та The Guardian.

Водночас Трамп відмовився називати терміни завершення операції.

"Це здоровий глузд... Коли небезпеки не буде, вони підуть", - сказав він.

Крім того, президент США наголосив, повторюючи своє твердження, що це була б жахлива ситуація, якби він не надіслав військовослужбовців до регіону.

Він також дав зрозуміти, що відповідні дії триватимуть, зокрема і в інших частинах країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 700 морських піхотинців додатково розгорнуть в Лос-Анджелесі, - ЗМІ

Водночас голова Пентагону Піт Гегсет повідомив комітету Палати представників про своє очікування, що військовослужбовці залишаться в Лос-Анджелесі на 60 днів.

За його словами, це потрібно для того, щоб "гарантувати, що ті бунтівники, мародери та бандити з іншого боку, які нападають на наших поліцейських, знають, що ми нікуди не підемо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про протести в Каліфорнії: Направити війська для придушення насильства було "правильним рішенням"

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.