Трамп заявив, що Нацгвардія перебуватиме в Каліфорнії, "поки не мине небезпека"
Президент США Дональд Трамп заявив, що підрозділи Національної гвардії перебуватимуть в районі Лос-Анджелеса для придушення протестів "поки не зникне небезпека".
Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та The Guardian.
Водночас Трамп відмовився називати терміни завершення операції.
"Це здоровий глузд... Коли небезпеки не буде, вони підуть", - сказав він.
Крім того, президент США наголосив, повторюючи своє твердження, що це була б жахлива ситуація, якби він не надіслав військовослужбовців до регіону.
Він також дав зрозуміти, що відповідні дії триватимуть, зокрема і в інших частинах країни.
Водночас голова Пентагону Піт Гегсет повідомив комітету Палати представників про своє очікування, що військовослужбовці залишаться в Лос-Анджелесі на 60 днів.
За його словами, це потрібно для того, щоб "гарантувати, що ті бунтівники, мародери та бандити з іншого боку, які нападають на наших поліцейських, знають, що ми нікуди не підемо".
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.
Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.
Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.
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Тепер провокація заворушень і введення силовиків. Помста продовжується. От такого президента собі обрали американці.
Астанавись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!