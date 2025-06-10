Близько 700 морських піхотинців додатково розгорнуть в Лос-Анджелесі, - ЗМІ
Близько 700 морських піхотинців США мають розгорнутися для захисту федеральних будівель в Лос-Анджелесі на тлі протестів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та ABC News
Зазначається, що військовослужбовці, яких направляють до Лос-Анджелеса на допомогу Національній гвардії, належать до 2 батальйону 7 полку морської піхоти, який базується у Каліфорнії.
Перед цим президент США Дональд Трамп на запитання журналістів, чи планує він відправити морських піхотинців до Лос-Анджелеса, відповів: "Побачимо, що буде".
"Я думаю, що це (заворушення - Ред.) була дуже погана ситуація. Вона рухалася в неправильному напрямку. Зараз вона рухається в правильному", — сказав він.
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.
Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.
Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не смішіть
.
мучачос"туарегам" фпв-шками....
Україна завжди допомагає всім вільнолюбивим "туарегам" у світі
.
Україна не росія щоб втручуватися у внутрішні справи інших країн.
Українські спецслужби навчають повстанців-туарегів воювати, - Le Monde.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/08/01/au-mali-l-ombre-de-l-ukraine-derriere-les-rebelles-en-guerre-contre-les-mercenaires-russes-de-wagner_6264164_3212.html?fbclid=IwY2xjawEaPVlleHRuA2FlbQIxMAABHeAcRLOe0aj1LEF870yTbwk585T1h9000VzLFrWQLFXrxPngzDOXAAimBg_aem_i82ceiCDDanQd0lKOANlHg
..
Про фашизм технократів, про "керований халос"
https://www.facebook.com/dauren.musa.2025/posts/pfbid0iHnkk9GXEka5zJ6oUSjd7wYAseLi3dgpvnYjuyVdFFMKtfQEumfPNrsKxSAc95RSl
Когда его совсем не ждешь
И даже Илон сразу станет
Удивительно хорош...
.
.
.
Станом на січень 2024 року, звіт про бездомних у Великому Лос-Анджелесі свідчить про приблизно 75 518 осіб, які стикаються з безпритульністю в окрузі Лос-Анджелес.