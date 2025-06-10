Близько 700 морських піхотинців додатково розгорнуть в Лос-Анджелесі, - ЗМІ

Близько 700 морських піхотинців США мають розгорнутися для захисту федеральних будівель в Лос-Анджелесі на тлі протестів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та ABC News

Зазначається, що військовослужбовці, яких направляють до Лос-Анджелеса на допомогу Національній гвардії, належать до 2 батальйону 7 полку морської піхоти, який базується у Каліфорнії.

Перед цим президент США Дональд Трамп на запитання журналістів, чи планує він відправити морських піхотинців до Лос-Анджелеса, відповів: "Побачимо, що буде".

"Я думаю, що це (заворушення - Ред.) була дуже погана ситуація. Вона рухалася в неправильному напрямку. Зараз вона рухається в правильному", — сказав він.

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Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

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