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Новини Протести в Лос-Анджелесі
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Близько 700 морських піхотинців додатково розгорнуть в Лос-Анджелесі, - ЗМІ

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Близько 700 морських піхотинців США мають розгорнутися для захисту федеральних будівель в Лос-Анджелесі на тлі протестів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та ABC News

Зазначається, що військовослужбовці, яких направляють до Лос-Анджелеса на допомогу Національній гвардії, належать до 2 батальйону 7 полку морської піхоти, який базується у Каліфорнії.

Перед цим президент США Дональд Трамп на запитання журналістів, чи планує він відправити морських піхотинців до Лос-Анджелеса, відповів: "Побачимо, що буде".

"Я думаю, що це (заворушення - Ред.) була дуже погана ситуація. Вона рухалася в неправильному напрямку. Зараз вона рухається в правильному", — сказав він.

Читайте: Білий дім не може знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Гегсета, - NBC News

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести у Лос-Анджелесі: губернатор Каліфорнії Ньюсом подає в суд на Трампа за розгортання Нацгвардії

Автор: 

мігранти (1123) протест (2404) США (23426)


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Топ коментарі
+4
авіацію хай підтягують. Ну і "абрамси". Стріти і авеню там широкі.
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10.06.2025 01:20 Відповісти
+3
Сраний "миротворець" навіть собі у власній хаті не може раду дати. Дістане не Нобеля, а по шнобелю.
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10.06.2025 01:24 Відповісти
+2
Армія Крайова про всяк випадок підняла авіяцію👻
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10.06.2025 01:24 Відповісти
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авіацію хай підтягують. Ну і "абрамси". Стріти і авеню там широкі.
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10.06.2025 01:20 Відповісти
Bingo! Тепер зрозуміло, навіщо вони всі ці роки 5000 танків тримали у пустелі!

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10.06.2025 01:38 Відповісти
проти 12 млн мігрантів, яких треба вислати ?
не смішіть

.
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10.06.2025 01:40 Відповісти
То був сарказм.
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10.06.2025 01:54 Відповісти
бачите, зараз навіть смайликі не допомагають. Тому я їх і не використовую. Sapienti sat.
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10.06.2025 02:03 Відповісти
натомість наші "бебіки" можуть підсобити мучачос "туарегам" фпв-шками....
Україна завжди допомагає всім вільнолюбивим "туарегам" у світі

.
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10.06.2025 01:39 Відповісти
крискін брись в свою кацапську нірку.
Україна не росія щоб втручуватися у внутрішні справи інших країн.
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10.06.2025 02:14 Відповісти
нє, не втручаємось, нікогда і ні за что

Українські спецслужби навчають повстанців-туарегів воювати, - Le Monde.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/08/01/au-mali-l-ombre-de-l-ukraine-derriere-les-rebelles-en-guerre-contre-les-mercenaires-russes-de-wagner_6264164_3212.html?fbclid=IwY2xjawEaPVlleHRuA2FlbQIxMAABHeAcRLOe0aj1LEF870yTbwk585T1h9000VzLFrWQLFXrxPngzDOXAAimBg_aem_i82ceiCDDanQd0lKOANlHg
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10.06.2025 02:32 Відповісти
Губернатор вже сказав - коли втрутивмя зюзя трампон стало все погано. Раніше ситуація буда без проблем.
..
Про фашизм технократів, про "керований халос"

https://www.facebook.com/dauren.musa.2025/posts/pfbid0iHnkk9GXEka5zJ6oUSjd7wYAseLi3dgpvnYjuyVdFFMKtfQEumfPNrsKxSAc95RSl
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10.06.2025 01:22 Відповісти
Майдан нечаянно нагрянет
Когда его совсем не ждешь
И даже Илон сразу станет
Удивительно хорош...

.
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10.06.2025 01:33 Відповісти
І чим же він "хорош"? Он вже полайкав свого педофіла за пост "асвабадим LA от захватчікав" - гівно воно і в Південній Африці гівно.
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10.06.2025 03:14 Відповісти
Армія Крайова про всяк випадок підняла авіяцію👻
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10.06.2025 01:24 Відповісти
А Армія Людова ?)))) до бою з капіталістами готова ?))
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10.06.2025 01:25 Відповісти
Сраний "миротворець" навіть собі у власній хаті не може раду дати. Дістане не Нобеля, а по шнобелю.
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10.06.2025 01:24 Відповісти
старий пісімєйкєр

.
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10.06.2025 01:31 Відповісти
Йому треба дінамітну премію дати, з підпаленим вже шнуром
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10.06.2025 03:07 Відповісти
Ну шо - не хотіли втручатися? Поагнули уникнути війни на інших континентах? Ну так вона до вас сама прийшла.
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10.06.2025 01:30 Відповісти
"при мені не буде розвязано жодної віни в світі, крім.... громадянської в США"

.
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10.06.2025 01:36 Відповісти
Там такий бомжатник в тому Лос-Анджелесі, але ж з Національної гвардії толку буде мало.

Станом на січень 2024 року, звіт про бездомних у Великому Лос-Анджелесі свідчить про приблизно 75 518 осіб, які стикаються з безпритульністю в окрузі Лос-Анджелес.
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10.06.2025 01:45 Відповісти
Національна гвардія США задіяна проти протестувальників у Лос-Анджелесі
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10.06.2025 01:49 Відповісти
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10.06.2025 01:52 Відповісти
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10.06.2025 01:53 Відповісти
«…От як би я був презедентом, такого ніколи не сталося….» (Д. Трамп).
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10.06.2025 02:11 Відповісти
Агент Краснов ещё не пробыл и полгода, а страна уже идёт в разнос. Кураторы в кремле радостно потирают потные ручки. Краснов отрабатывает каждый вложенный доллар.
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10.06.2025 02:11 Відповісти
Амери хотіли свого януковича ? беркут теж буде свій
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10.06.2025 02:30 Відповісти
Рудий бабуїн копає собі яму дуже швидко
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10.06.2025 02:40 Відповісти
 
 