Около 700 морских пехотинцев развернут в Лос-Анджелесе, - СМИ

Около 700 морских пехотинцев США должны развернуться для защиты федеральных зданий в Лос-Анджелесе на фоне протестов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и ABC News

Отмечается, что военнослужащие, которых направляют в Лос-Анджелес на помощь Национальной гвардии, принадлежат ко 2-му батальону 7-го полка морской пехоты, который базируется в Калифорнии.

Перед этим президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов, планирует ли он отправить морских пехотинцев в Лос-Анджелес, ответил: "Посмотрим, что будет".

"Я думаю, что это (беспорядки - Ред.) была очень плохая ситуация. Она двигалась в неправильном направлении. Сейчас она движется в правильном", - сказал он.

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Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня, во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

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