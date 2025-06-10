Около 700 морских пехотинцев развернут в Лос-Анджелесе, - СМИ
Около 700 морских пехотинцев США должны развернуться для защиты федеральных зданий в Лос-Анджелесе на фоне протестов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и ABC News
Отмечается, что военнослужащие, которых направляют в Лос-Анджелес на помощь Национальной гвардии, принадлежат ко 2-му батальону 7-го полка морской пехоты, который базируется в Калифорнии.
Перед этим президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов, планирует ли он отправить морских пехотинцев в Лос-Анджелес, ответил: "Посмотрим, что будет".
"Я думаю, что это (беспорядки - Ред.) была очень плохая ситуация. Она двигалась в неправильном направлении. Сейчас она движется в правильном", - сказал он.
Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.
Протесты начались 6 июня, во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
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не смішіть
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Україна не росія щоб втручуватися у внутрішні справи інших країн.
Хаггард, у передмові до свого роману "Алан Квотермейн, писав про "тонкий наліт цивілізації" на людстві, яке має за основу "варварство"... І з ним можна погодиться - достатньо згадать про нацизм, більшовизм, маоїзм, та інші "ізми"...
Шо Трамп, шо гнусавий - під одну кальку роблять - клоуни керовані з одного центру.
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Про фашизм технократів, про "керований халос"
https://www.facebook.com/dauren.musa.2025/posts/pfbid0iHnkk9GXEka5zJ6oUSjd7wYAseLi3dgpvnYjuyVdFFMKtfQEumfPNrsKxSAc95RSl
Когда его совсем не ждешь
И даже Илон сразу станет
Удивительно хорош...
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Він ввійде в історію - ніхто не зміг би так філігранно опустити Америку і вивести Китай у світові лідери.
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Станом на січень 2024 року, звіт про бездомних у Великому Лос-Анджелесі свідчить про приблизно 75 518 осіб, які стикаються з безпритульністю в окрузі Лос-Анджелес.
Особливо встромляло це десь у гарних європейських місцях - ото йдеш влітку увечері по Каннах, чи по Венеції, чи по Пальмі: сонечко сідає у море, тіні такі прозорі, небо опалове... І зненацька десь збоку п'яний крик: "Таґі-і-і-іл!!!"
Тьху, погань!!!
1. Возбудить конфликт.
2. Начнутся столкновения.
3. Ввести военное положение и устроить чистку под предлогом заботы о стране.
Это то чего боятся демократы. Но я не знаю так ли это. Так что если это так, то происходящее и не должно что-то менять - цель просто создать конфликт, чтобы узурпировать власть.
"У 1998 році в США продовжувалася криза, показана в попередньому фільмі, Лос-Анджелес перетворився на центр злочинності. Кандидат у президенти передбачив у своїй промові Божу кару, що паде на Лос-Анджелес, а в 2000 році місто знищив землетрус та відділив його від материка новоутвореною затокою. Завдяки передбаченню новий президент здобув визнання та почав кампанію з боротьби за моральність. Його посаду було зроблено довічною, а столицю перенесено в Лінчбург. Лос-Анджелес став, як раніше Мангеттен, в'язницею, але тепер не лише для кримінальних злочинців, а також усіх, позбавлених громадянства."
Этот проект был опубликован ещё в прошлом году, и все нормальные блогеры, журналисты, все притомные СМИ просили-умоляли прочитать этот ужас, прежде, чем голосовать за рыжую мавпу и приводить это всё в свой дом. Но нет!
А теперь "Проект 2025" уже почти полгода успешно выполняется - пункт за пунктом. И да, локальная заваруха с последующим введением армии, объявлением чрезвычайной ситуации, а потом военного положения (при котором действующий президент становится несменяемым, а права и свободы граждан обнуляются - и всё это совершенно в рамках Конституции) там на почётном месте.
Только я думала, что они забодяжат это поближе к выборам, но, видимо, у МАГА терпежу нет - хотят всё сейчас и сразу. Заодно и оппозицию в лице демократов и особенно губернатора ЛА придушить в зародыше. Пока не вырос в силу, способную к ответу безумным респам.
Боюсь, Штаты на пороге Гражданской войны, выгодной негодяям.
навіть гвардія зрадить його коли стане гаряче
Погана ситуація рухалася рухалася в неправильному напрямку, а зараз вона рухається в правильному? Погана ситуація!
Піззєц!
Трумпе! Ти розумієш, що саме лізе з твого рота чи нах воно тобі треба?
невже це так не очевидно усім???
Далі буде.