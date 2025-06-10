РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11872 посетителя онлайн
Новости Протесты в Лос-Анджелесе
6 129 65

Около 700 морских пехотинцев развернут в Лос-Анджелесе, - СМИ

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Около 700 морских пехотинцев США должны развернуться для защиты федеральных зданий в Лос-Анджелесе на фоне протестов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и ABC News

Отмечается, что военнослужащие, которых направляют в Лос-Анджелес на помощь Национальной гвардии, принадлежат ко 2-му батальону 7-го полка морской пехоты, который базируется в Калифорнии.

Перед этим президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов, планирует ли он отправить морских пехотинцев в Лос-Анджелес, ответил: "Посмотрим, что будет".

"Я думаю, что это (беспорядки - Ред.) была очень плохая ситуация. Она двигалась в неправильном направлении. Сейчас она движется в правильном", - сказал он.

Читайте: Белый дом не может найти квалифицированных людей, готовых работать на Хегсета, - NBC News

Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня, во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Также читайте: Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"

Автор: 

мигранты (989) протест (5866) США (27166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
авіацію хай підтягують. Ну і "абрамси". Стріти і авеню там широкі.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:20 Ответить
+23
Сраний "миротворець" навіть собі у власній хаті не може раду дати. Дістане не Нобеля, а по шнобелю.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:24 Ответить
+22
Агент Краснов ещё не пробыл и полгода, а страна уже идёт в разнос. Кураторы в кремле радостно потирают потные ручки. Краснов отрабатывает каждый вложенный доллар.
показать весь комментарий
10.06.2025 02:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
авіацію хай підтягують. Ну і "абрамси". Стріти і авеню там широкі.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:20 Ответить
Bingo! Тепер зрозуміло, навіщо вони всі ці роки 5000 танків тримали у пустелі!

показать весь комментарий
10.06.2025 01:38 Ответить
проти 12 млн мігрантів, яких треба вислати ?
не смішіть

.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:40 Ответить
То був сарказм.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:54 Ответить
бачите, зараз навіть смайликі не допомагають. Тому я їх і не використовую. Sapienti sat.
показать весь комментарий
10.06.2025 02:03 Ответить
крискін брись в свою кацапську нірку.
Україна не росія щоб втручуватися у внутрішні справи інших країн.
показать весь комментарий
10.06.2025 02:14 Ответить
А я писав, що Трамп, у питанні мігрантів, розпочне "полювання на відьом". І про те, що, якщо його не зупинить, він дійде й до інших груп мігрантів, включаючи й українських біженців, не вибираючи засобів (включаючи й насильство). Так мені тут дехто, рвався "очі видерти"...
Хаггард, у передмові до свого роману "Алан Квотермейн, писав про "тонкий наліт цивілізації" на людстві, яке має за основу "варварство"... І з ним можна погодиться - достатньо згадать про нацизм, більшовизм, маоїзм, та інші "ізми"...
показать весь комментарий
10.06.2025 04:30 Ответить
Ой. Та той наїзд на іммігрантів є лише поводом для встановлення диктатури. І губернатор казав що протести були контрольовані - а Трамп навмисно ввів вйська щоб розпалити ще більше конфлікт.
Шо Трамп, шо гнусавий - під одну кальку роблять - клоуни керовані з одного центру.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:50 Ответить
Тепер Гегсет пошкодує що наши ракети проти шахедів жидам віддав.
показать весь комментарий
10.06.2025 04:46 Ответить
Губернатор вже сказав - коли втрутивмя зюзя трампон стало все погано. Раніше ситуація буда без проблем.
..
Про фашизм технократів, про "керований халос"

https://www.facebook.com/dauren.musa.2025/posts/pfbid0iHnkk9GXEka5zJ6oUSjd7wYAseLi3dgpvnYjuyVdFFMKtfQEumfPNrsKxSAc95RSl
показать весь комментарий
10.06.2025 01:22 Ответить
Майдан нечаянно нагрянет
Когда его совсем не ждешь
И даже Илон сразу станет
Удивительно хорош...

.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:33 Ответить
І чим же він "хорош"? Он вже полайкав свого педофіла за пост "асвабадим LA от захватчікав" - гівно воно і в Південній Африці гівно.
показать весь комментарий
10.06.2025 03:14 Ответить
Армія Крайова про всяк випадок підняла авіяцію👻
показать весь комментарий
10.06.2025 01:24 Ответить
А Армія Людова ?)))) до бою з капіталістами готова ?))
показать весь комментарий
10.06.2025 01:25 Ответить
Сраний "миротворець" навіть собі у власній хаті не може раду дати. Дістане не Нобеля, а по шнобелю.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:24 Ответить
старий пісімєйкєр

.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:31 Ответить
Йому треба дінамітну премію дати, з підпаленим вже шнуром
показать весь комментарий
10.06.2025 03:07 Ответить
Фіга собі - Краснов ладу дати не може.
Він ввійде в історію - ніхто не зміг би так філігранно опустити Америку і вивести Китай у світові лідери.
показать весь комментарий
10.06.2025 10:53 Ответить
Ну шо - не хотіли втручатися? Поагнули уникнути війни на інших континентах? Ну так вона до вас сама прийшла.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:30 Ответить
"при мені не буде розвязано жодної віни в світі, крім.... громадянської в США"

.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:36 Ответить
Там такий бомжатник в тому Лос-Анджелесі, але ж з Національної гвардії толку буде мало.

Станом на січень 2024 року, звіт про бездомних у Великому Лос-Анджелесі свідчить про приблизно 75 518 осіб, які стикаються з безпритульністю в окрузі Лос-Анджелес.
показать весь комментарий
10.06.2025 01:45 Ответить
Національна гвардія США задіяна проти протестувальників у Лос-Анджелесі
показать весь комментарий
10.06.2025 01:49 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2025 01:52 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2025 01:53 Ответить
невже це Фігероа стріт... жах, це є центр ЛА
показать весь комментарий
10.06.2025 05:52 Ответить
Пам'ятаю цей міст я під ним в GTA San Andreas розсікав
показать весь комментарий
10.06.2025 09:55 Ответить
З бомжами, як з класом, ефективно боролася радянська міліція. Напередодні Олімпіади 1980 року їх в Москві зібрали і вивезли. Здається, обрадували населення Нижнього Тагілу.
показать весь комментарий
10.06.2025 06:49 Ответить
Ось воно що!!! То тепер їхні спадкоємці тепер всюди волають: "Тагіііііл!!!"?!
Особливо встромляло це десь у гарних європейських місцях - ото йдеш влітку увечері по Каннах, чи по Венеції, чи по Пальмі: сонечко сідає у море, тіні такі прозорі, небо опалове... І зненацька десь збоку п'яний крик: "Таґі-і-і-іл!!!"
Тьху, погань!!!
показать весь комментарий
10.06.2025 09:15 Ответить
«…От як би я був презедентом, такого ніколи не сталося….» (Д. Трамп).
показать весь комментарий
10.06.2025 02:11 Ответить
Агент Краснов ещё не пробыл и полгода, а страна уже идёт в разнос. Кураторы в кремле радостно потирают потные ручки. Краснов отрабатывает каждый вложенный доллар.
показать весь комментарий
10.06.2025 02:11 Ответить
Амери хотіли свого януковича ? беркут теж буде свій
показать весь комментарий
10.06.2025 02:30 Ответить
Пора їм Майдан робити .
показать весь комментарий
10.06.2025 03:24 Ответить
Рудий бабуїн копає собі яму дуже швидко
показать весь комментарий
10.06.2025 02:40 Ответить
Раніше в Афгані були чи у АФРІЦІ , а зараз Трамп привів війну до США.
показать весь комментарий
10.06.2025 03:23 Ответить
Трампон Трампакс, а как же Гренландия и Канада с Мексикой?!🤡🥳🤗🤪
показать весь комментарий
10.06.2025 03:40 Ответить
Дивлюсь як радіють грантожери та глобалісти тому шо робиться в сша.... А кацапи тим часом знищують Україну..і європейці її не захистять
показать весь комментарий
10.06.2025 03:44 Ответить
Защитят. Хватит этого тупого упадничества.
показать весь комментарий
10.06.2025 04:24 Ответить
Народные протесты невозможно подавить с помощью армии. Лучший пример недавняя Сирия, где Асад десятилетия всех геноцидил и ему это не помогло.
показать весь комментарий
10.06.2025 04:30 Ответить
Я вот решил почитать американцев. Короче, там есть так называемый Проект 2025. Там какие-то реакционеры мечтают захватить власть в США с помощью Трампа и для этого им нужно военное положение. Так что план такой.
1. Возбудить конфликт.
2. Начнутся столкновения.
3. Ввести военное положение и устроить чистку под предлогом заботы о стране.

Это то чего боятся демократы. Но я не знаю так ли это. Так что если это так, то происходящее и не должно что-то менять - цель просто создать конфликт, чтобы узурпировать власть.
показать весь комментарий
10.06.2025 04:37 Ответить
А ще згадайте сюжет фільму "Втеча з Лос-Анджелеса" з Куртом Расселом
"У 1998 році в США продовжувалася криза, показана в попередньому фільмі, Лос-Анджелес перетворився на центр злочинності. Кандидат у президенти передбачив у своїй промові Божу кару, що паде на Лос-Анджелес, а в 2000 році місто знищив землетрус та відділив його від материка новоутвореною затокою. Завдяки передбаченню новий президент здобув визнання та почав кампанію з боротьби за моральність. Його посаду було зроблено довічною, а столицю перенесено в Лінчбург. Лос-Анджелес став, як раніше Мангеттен, в'язницею, але тепер не лише для кримінальних злочинців, а також усіх, позбавлених громадянства."
показать весь комментарий
10.06.2025 08:49 Ответить
Не "какие-то реакционеры", тот самый костяк МАГА под управлением Кёртиса Ярвина - такого себе американского Дугина, крайне правого. Этот проект базируется на трумпе, его первый пункт - привести к власти трумпа, а дальше на этой основе создавать фашистское диктаторское государство.
Этот проект был опубликован ещё в прошлом году, и все нормальные блогеры, журналисты, все притомные СМИ просили-умоляли прочитать этот ужас, прежде, чем голосовать за рыжую мавпу и приводить это всё в свой дом. Но нет!
А теперь "Проект 2025" уже почти полгода успешно выполняется - пункт за пунктом. И да, локальная заваруха с последующим введением армии, объявлением чрезвычайной ситуации, а потом военного положения (при котором действующий президент становится несменяемым, а права и свободы граждан обнуляются - и всё это совершенно в рамках Конституции) там на почётном месте.
Только я думала, что они забодяжат это поближе к выборам, но, видимо, у МАГА терпежу нет - хотят всё сейчас и сразу. Заодно и оппозицию в лице демократов и особенно губернатора ЛА придушить в зародыше. Пока не вырос в силу, способную к ответу безумным респам.
Боюсь, Штаты на пороге Гражданской войны, выгодной негодяям.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:36 Ответить
бо в армії служать по призову прості хлопці, яки у своїх громадян не стрілятимуть, це ж не ваффен-сс... диктаторам це складно зрозуміти

навіть гвардія зрадить його коли стане гаряче
показать весь комментарий
10.06.2025 05:54 Ответить
Да они могут стрелять. Это ничего не меняет.
показать весь комментарий
10.06.2025 05:57 Ответить
*****?
показать весь комментарий
10.06.2025 06:06 Ответить
А хіба у Штатах призовна армія? Я знала, що професійна. Помилялась?
показать весь комментарий
10.06.2025 09:19 Ответить
"Я думаю, що це (заворушення - Ред.) була дуже погана ситуація. Вона рухалася в неправильному напрямку. Зараз вона рухається в правильному", - сказав він.

Погана ситуація рухалася рухалася в неправильному напрямку, а зараз вона рухається в правильному? Погана ситуація!
Піззєц!
Трумпе! Ти розумієш, що саме лізе з твого рота чи нах воно тобі треба?
показать весь комментарий
10.06.2025 05:27 Ответить
думаю вбивство трьох-чотирьох людей у світі зупинить глобальну війну яка вже почалась...
невже це так не очевидно усім???
показать весь комментарий
10.06.2025 05:56 Ответить
Як шо б Байден був президентом то такого б не було.
Далі буде.
показать весь комментарий
10.06.2025 06:07 Ответить
Всі американці - мігранти. Корінне населення, індіанці, було частково винищено а частково загнано в резервації.
показать весь комментарий
10.06.2025 07:06 Ответить
Ті індіанці,як у нас -роми.
показать весь комментарий
10.06.2025 07:42 Ответить
Роми ніколи не були корінним населенням України. Роми живуть кражами і обманом, індіанці жили полюванням, збиранням рослин. Взагалі нічого спільного.
показать весь комментарий
10.06.2025 08:22 Ответить
Індіанці в більшості своїй живуть на дотації,торгують наркотою та зовсім не бажають працювати, питання про нинішній час,а не доколумбову Америку.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:02 Ответить
Якщо загнати людей в нелюдські умови, ще й не те може бути. В німецьких концтаборах в айнзацкомандах працювали євреї.
показать весь комментарий
10.06.2025 09:10 Ответить
Ага,"нелюдські умови"-то легальні казино на територіях резервацій з мінімальними налогами😂
показать весь комментарий
10.06.2025 10:17 Ответить
Можно уже говорить о том что никаких автократий и демократий не существует. Везде за исключением мелких деталей одинаково. А это деление ловкое промывание мозгов в политических целях. Журналисты выступают в роли гипнотизеров с помощью средств массовой информации.
показать весь комментарий
10.06.2025 07:40 Ответить
Выддно,что вы под гипнозом.Ценности хоть какие-то остались или их все уже украли?
показать весь комментарий
10.06.2025 09:17 Ответить
А не простіше було б забезпечити мігрантів роботою і дешевим житлом? Трамп же хоче переносити виробництво в Америку. Хто буде працювати на цих підприємствах?
показать весь комментарий
10.06.2025 07:47 Ответить
У Лос-Анджелесі австралійська журналістка отримала гумову кулю в зад.

показать весь комментарий
10.06.2025 08:17 Ответить
Прицельно стріляв. На шоломі в стрілка мав би бути номер
показать весь комментарий
10.06.2025 10:52 Ответить
США докатилось до бардака -зрады -не компетенции -нарушила все договоры -кинула союзников и смотрит на авторитарные режимы с открытым ртом и нескрываемой завистью - ***,,,,,ые реднеки
показать весь комментарий
10.06.2025 08:34 Ответить
 
 