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Удар по предприятию в Харькове: спасатели обнаружили тело еще одного человека

ликвидация последствий обстрела

Спасатели обнаружили тело второго человека во время поисково-спасательных работ на месте атакованного РФ предприятия в Харькове.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Одно тело, найденное вчера на предприятии в Киевском районе, уже деблокировано. Найдено еще одно - продолжаются работы по его деблокированию", - пояснил он.

По словам Терехова, под завалами могут находиться еще люди, заблокированные в результате террористического обстрела Харькова в ночь на 7 июня. Поэтому поисковая операция продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по предприятию в Харькове: во время спасательных работ произошел обвал конструкций. ФОТОрепортаж

Удар по предприятию в Харькове

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли самый массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек. Утром 10 июня спасатели обнаружили там тело человека.

Автор: 

Харьков (7588) Харьковская область (1103) Харьковский район (358)


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