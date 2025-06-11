Удар по предприятию в Харькове: спасатели обнаружили тело еще одного человека
Спасатели обнаружили тело второго человека во время поисково-спасательных работ на месте атакованного РФ предприятия в Харькове.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Одно тело, найденное вчера на предприятии в Киевском районе, уже деблокировано. Найдено еще одно - продолжаются работы по его деблокированию", - пояснил он.
По словам Терехова, под завалами могут находиться еще люди, заблокированные в результате террористического обстрела Харькова в ночь на 7 июня. Поэтому поисковая операция продолжается.
Удар по предприятию в Харькове
Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли самый массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.
Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек. Утром 10 июня спасатели обнаружили там тело человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль