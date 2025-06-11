Удар по підприємству в Харкові: рятувальники виявили тіло ще однієї людини

Рятувальники виявили тіло другої людини під час пошуково-рятувальних робіт на місті атакованого РФ підприємства у Харкові.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне тіло, знайдене вчора на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне - тривають роботи з його деблокування", - пояснив він.

За словами Терехова, під завалами можуть перебувати ще люди, заблоковані внаслідок терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня. Тож пошукова операція триває.

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Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.