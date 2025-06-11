УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10828 відвідувачів онлайн
Новини
379 0

Удар по підприємству в Харкові: рятувальники виявили тіло ще однієї людини

ліквідація наслідків обстрілу

Рятувальники виявили тіло другої людини під час пошуково-рятувальних робіт на місті атакованого РФ підприємства у Харкові.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне тіло, знайдене вчора на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне - тривають роботи з його деблокування", - пояснив він.

За словами Терехова, під завалами можуть перебувати ще люди, заблоковані внаслідок терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня. Тож пошукова операція триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по підприємству у Харкові: під час рятувальних робіт стався обвал конструкцій. ФОТОрепортаж

Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.

Автор: 

Харків (5707) Харківська область (1121) Харківський район (360)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 