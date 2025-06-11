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Новости Территориальные уступки Требования РФ относительно прекращения огня
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Если Украина не пойдет на компромисс с Россией, то потеряет еще больше территорий, - Мединский

Мединский угрожает территориальными потерями Украине

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что если Киев не пойдет на компромисс с Москвой, то это приведет лишь к еще большим территориальным потерям Украины.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, война углубляет разногласия между Россией и Украиной, поэтому Москва якобы хочет закончить конфликт как можно быстрее.

"Россия хочет мира, но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других стран, то Москва будет вынуждена отреагировать", - подчеркнул глава российской делегации.

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В то же время, утверждает помощник Путина, нынешняя территория России "немного меньше исторической", но это якобы не навсегда.

Также Мединский заявил, что с Россией "невозможно вести долгую войну", поскольку, по его словам, она побеждает в затяжных конфликтах, таких как 21-летняя война со Швецией.

Читайте также: Требования России к Украине были "значительно мягче" в 2022 году, чем сейчас, - Мединский

Напомним, ранее помощник диктатора Путина Владимир Мединский назвал войну между РФ и Украиной "братоубийственной" битвой.

Автор: 

россия (96231) ультиматум (65) война в Украине (4735) Мединский Владимир (16)


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Топ комментарии
+18
динаху
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11.06.2025 17:24 Ответить
+18
На расее походу все дебилы. Какая историческая территория? Когда Киев УЖЕ был европейской столицей - вашей масквы и в проекте не было
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11.06.2025 17:28 Ответить
+16
Треба не зверати увагу на цього дебіла. Воно коли щось говорить наче курка сере.
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11.06.2025 17:30 Ответить
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динаху
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11.06.2025 17:24 Ответить
Після таких операцій, які Україна виконує на території Кацапії це чмо посоромилося б блефувати)
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11.06.2025 17:24 Ответить
Не забувай про Єрмака і ЗЕ!!!З ними Україна без майбутнього
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11.06.2025 17:26 Ответить
"Не ******* б твоя рожа, не була б на *** похожа" - казали у нас в дитинстві
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11.06.2025 17:41 Ответить
Типовий зебіл.Користуйся презервативами,не плоди таких дебілів,я к ти
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11.06.2025 17:44 Ответить
у нас, таким як ти кажуть, піструн тобі в горло, щоб голова не хиталась
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11.06.2025 18:01 Ответить
Цікаво, а що втратить сосія йоґо не бентежить?
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11.06.2025 17:25 Ответить
В них не населення а біоресурс для загарбницьких війн.
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11.06.2025 17:56 Ответить
"компроміс" це - віддати ще більше-БІЛЬШЕ-БІЛЬШЕ! території?!
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11.06.2025 17:25 Ответить
На расее походу все дебилы. Какая историческая территория? Когда Киев УЖЕ был европейской столицей - вашей масквы и в проекте не было
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11.06.2025 17:28 Ответить
Треба не зверати увагу на цього дебіла. Воно коли щось говорить наче курка сере.
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11.06.2025 17:30 Ответить
Нещодавно цей манкурт співав про "братскіє народи" та "запад ніпанімаєт, што ета всьо спор мєжду братьямі". Тепер цей прокацаплений шматочок гівна "гнєвна угражаєт". Це все що поторібно знати про "мардвінскую дІпламатІю".
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11.06.2025 17:32 Ответить
Ой бл*дь, брись нах*й, ЧМО п*дарастичне...
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11.06.2025 17:32 Ответить
Годі вже дослухатись до цього генератора слів.
Його функція - викликати обурення нахабністю.
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11.06.2025 17:33 Ответить
він дегенератор слів
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11.06.2025 18:07 Ответить
..
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11.06.2025 17:33 Ответить
якщо піти на ці генабні умови., то це тільки розігріє апетит ашистів - людожерів.
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11.06.2025 17:33 Ответить
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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11.06.2025 17:34 Ответить
знову петросяниш
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11.06.2025 18:08 Ответить
Кацапи вимагають багато,тому,що при владі риги і квартал,що дає їм велику надію завоювати більше територій.Тільки сліпий.або дурний цього не помічає.Коли овоч втік і риг трішки придушили-у кацапів не було в 2014р такого апетиту
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11.06.2025 17:34 Ответить
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11.06.2025 17:35 Ответить
Зациклились на середньовічній війні з Швецією ...А про Татаро-монгольське ханство чомусь і ні слова як і про Наполеона ...І чому про першу Чеченську війну не сказали , в них майже дефолт був із-за цього
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11.06.2025 17:36 Ответить
Також Мединський заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну", оскільки, за його словами, вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією. Джерело: https://censor.net/ua/n3557351

Не підкидайте їм прикладів. Вони скажуть, що за підсумком затяжних конфліктів взяли Казань, Париж і Грозний.
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11.06.2025 17:42 Ответить
Грозный? Чтобы платить чехам дань?
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11.06.2025 17:49 Ответить
Дайте цьому убогому, заспокійливе, бо у нього бігають перелякані очі і поганим смердить, чи не діарея, від брехні? Дезодоранти у Стамбулі, не справлялися із смердячим, СРУСЬкім духом!
То, що для сруськага, дим атєчіства, для сторонніх людей, це сморід з вигрібної!
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11.06.2025 17:37 Ответить
Украина пойдёт, пойдёт в ЕС и видимо пойдёт в новый военный блок который заменит НАТО в Европе а кацапский ******** пойдёт НАХ .
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11.06.2025 17:38 Ответить
А нах...я наші змі постять постійно кожний висер чмошників з росії.
Змі ще українські?
Іноді здається, що всі належать рашатудей боброїдки.
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11.06.2025 17:39 Ответить
немає там компромісу. Суцільний ультиматум.
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11.06.2025 17:43 Ответить
Україна не піде ні на які компроміси, що стосується суверенітету, територій, мови, вибору НАТО та ЄС, бо щось інше то смерть України.
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11.06.2025 17:44 Ответить
Ну тоді вбʼєм ще 1 млн московитів, вибору у нас не багато
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11.06.2025 17:46 Ответить
Да, но... вот конкретно этому и остальным членам хунты - на это вообще наплевать. Хоть 10 млн, там дурачков хватит.
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11.06.2025 17:52 Ответить
Откровенный ****** открыл рот.
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11.06.2025 17:47 Ответить
Навіщо слухати цього дегенерата. Воно навіть на москві кончене.
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11.06.2025 17:48 Ответить
В общем, уже не стесняясь, напрямую говорят о том, что они хотят территории. Как в средневековье. А то все было какие-то дефекации, какая-то там защита срусскоязычных и т.п..
А впрочем слушать этих дебилов и пытаться из этого делать какие-то аналитические выводы бессмысленно. А этот медицинский вообще дурачок патентованный.
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11.06.2025 17:48 Ответить
а агент кгб "Краснов" - що, кращий?

Соррі, за риторичне запитання.
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11.06.2025 18:02 Ответить
а в The Wall Street Journal не тямлять, що цей висер - вимога капітуляції України?
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11.06.2025 18:01 Ответить
Дуже хочу бачити його неживим.
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11.06.2025 18:01 Ответить
Якби в нас був президент а не ******, давно би вже робив для моцкалоїдів дзеркальні заяви: ще півроку - і у вас не буде стратегічної авіації. Ще рік - і ми доберемося до ваших Балтійського і Тихоокеанського флотів. Більше року - ми зітремо в порох вашу оборонку.
А якщо удари по спальним районам продовжаться - ми закриємо ваші столичні аеропорти назавжди.

Що б там не казали про рєпоїдів, а своє корито і свій комфорт вони цінують - там вже дві третини ватонаселення за мир з нами - і далі буде тільки більше, бо вони через той мир нічого не втрачають, а через війну можуть.
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11.06.2025 18:07 Ответить
вони за мир тільки тому, що розуміють, що їм стає все гірше і гірше і дест скоро їх можуть відправити на війну, а не тому, шо українців шкода.
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11.06.2025 18:13 Ответить
Дочитався ще до цього: "Россия хочет мира, но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других стран, то Москва будет вынуждена отреагировать" - і ще раз побачив, як де-факто касапи ультимативно вимагають від НАТО фактично самороспуститися способом виключення з своїх членів попервах країн Балтії (далі - будуть ультиматуми стосовно інших).
От саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.

І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
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11.06.2025 18:07 Ответить
Это говорит будущий труп, как только ***** вынесут с кремля этих пустят врасход, много знают!
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11.06.2025 18:14 Ответить
А підгорає у ************ і це помітно. Нам би ще від совка і профанів в командуванні позбавитись і бажано не затягувати.
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11.06.2025 18:16 Ответить
 
 