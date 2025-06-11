Если Украина не пойдет на компромисс с Россией, то потеряет еще больше территорий, - Мединский
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что если Киев не пойдет на компромисс с Москвой, то это приведет лишь к еще большим территориальным потерям Украины.
Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, война углубляет разногласия между Россией и Украиной, поэтому Москва якобы хочет закончить конфликт как можно быстрее.
"Россия хочет мира, но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других стран, то Москва будет вынуждена отреагировать", - подчеркнул глава российской делегации.
В то же время, утверждает помощник Путина, нынешняя территория России "немного меньше исторической", но это якобы не навсегда.
Также Мединский заявил, что с Россией "невозможно вести долгую войну", поскольку, по его словам, она побеждает в затяжных конфликтах, таких как 21-летняя война со Швецией.
Напомним, ранее помощник диктатора Путина Владимир Мединский назвал войну между РФ и Украиной "братоубийственной" битвой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його функція - викликати обурення нахабністю.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
Не підкидайте їм прикладів. Вони скажуть, що за підсумком затяжних конфліктів взяли Казань, Париж і Грозний.
То, що для сруськага, дим атєчіства, для сторонніх людей, це сморід з вигрібної!
Змі ще українські?
Іноді здається, що всі належать рашатудей боброїдки.
А впрочем слушать этих дебилов и пытаться из этого делать какие-то аналитические выводы бессмысленно. А этот медицинский вообще дурачок патентованный.
Соррі, за риторичне запитання.
А якщо удари по спальним районам продовжаться - ми закриємо ваші столичні аеропорти назавжди.
Що б там не казали про рєпоїдів, а своє корито і свій комфорт вони цінують - там вже дві третини ватонаселення за мир з нами - і далі буде тільки більше, бо вони через той мир нічого не втрачають, а через війну можуть.
От саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.
І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.