Если Украина не пойдет на компромисс с Россией, то потеряет еще больше территорий, - Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что если Киев не пойдет на компромисс с Москвой, то это приведет лишь к еще большим территориальным потерям Украины.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, война углубляет разногласия между Россией и Украиной, поэтому Москва якобы хочет закончить конфликт как можно быстрее.

"Россия хочет мира, но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других стран, то Москва будет вынуждена отреагировать", - подчеркнул глава российской делегации.

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В то же время, утверждает помощник Путина, нынешняя территория России "немного меньше исторической", но это якобы не навсегда.

Также Мединский заявил, что с Россией "невозможно вести долгую войну", поскольку, по его словам, она побеждает в затяжных конфликтах, таких как 21-летняя война со Швецией.

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Напомним, ранее помощник диктатора Путина Владимир Мединский назвал войну между РФ и Украиной "братоубийственной" битвой.