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Новини Територіальні поступки Вимоги РФ щодо припинення війни
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Якщо Україна не піде на компроміс із Росією, то втратить ще більше територій, - Мединський

Мединський погрожує територіальними втратами Україні

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що якщо Київ не піде на компроміс з Москвою, то це призведе лише до ще більших територіальних втрат України.

Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війна поглиблює розбіжності між Росією та Україною, тому Москва буцімто хоче закінчити конфлікт якнайшвидше.

"Росія хоче миру, але якщо Україна продовжить керуватися національними інтересами інших країн, то Москва буде змушена відреагувати", - наголосив голова російської делегації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ хоче виведення військ НАТО з Балтії для закінчення війни в Україні, - ЗМІ

Водночас, стверджує помічник Путіна, нинішня територія Росії "трохи менша за історичну", але це буцімто не назавжди.

Також Мединський заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну", оскільки, за його словами, вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією.

Читайте також: Вимоги Росії до України були "значно м’якшими" в 2022 році, ніж зараз, - Мединський

Нагадаємо, раніше помічник диктатора Путіна Володимир Мединський назвав війну між РФ та Україною "братовбивчою" битвою.

Автор: 

росія (66125) ультиматум (29) війна в Україні (4771) Мединський Володимир (17)


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Топ коментарі
+21
На расее походу все дебилы. Какая историческая территория? Когда Киев УЖЕ был европейской столицей - вашей масквы и в проекте не было
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11.06.2025 17:28 Відповісти
+20
динаху
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11.06.2025 17:24 Відповісти
+17
Треба не зверати увагу на цього дебіла. Воно коли щось говорить наче курка сере.
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11.06.2025 17:30 Відповісти
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динаху
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11.06.2025 17:24 Відповісти
налякав смішною 21-річною війною.

Україна вже 375 років (з1654 р.) воює з рашкою.

.
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11.06.2025 18:39 Відповісти
Після таких операцій, які Україна виконує на території Кацапії це чмо посоромилося б блефувати)
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11.06.2025 17:24 Відповісти
Не забувай про Єрмака і ЗЕ!!!З ними Україна без майбутнього
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11.06.2025 17:26 Відповісти
"Не ******* б твоя рожа, не була б на *** похожа" - казали у нас в дитинстві
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11.06.2025 17:41 Відповісти
Типовий зебіл.Користуйся презервативами,не плоди таких дебілів,я к ти
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11.06.2025 17:44 Відповісти
у нас, таким як ти кажуть, піструн тобі в горло, щоб голова не хиталась
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11.06.2025 18:01 Відповісти
Цікаво, а що втратить сосія йоґо не бентежить?
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11.06.2025 17:25 Відповісти
В них не населення а біоресурс для загарбницьких війн.
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11.06.2025 17:56 Відповісти
Скільки століть пройшло, а вони не змінилися...
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11.06.2025 18:37 Відповісти
"компроміс" це - віддати ще більше-БІЛЬШЕ-БІЛЬШЕ! території?!
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11.06.2025 17:25 Відповісти
На расее походу все дебилы. Какая историческая территория? Когда Киев УЖЕ был европейской столицей - вашей масквы и в проекте не было
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11.06.2025 17:28 Відповісти
Треба не зверати увагу на цього дебіла. Воно коли щось говорить наче курка сере.
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11.06.2025 17:30 Відповісти
Нещодавно цей манкурт співав про "братскіє народи" та "запад ніпанімаєт, што ета всьо спор мєжду братьямі". Тепер цей прокацаплений шматочок гівна "гнєвна угражаєт". Це все що поторібно знати про "мардвінскую дІпламатІю".
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11.06.2025 17:32 Відповісти
Ой бл*дь, брись нах*й, ЧМО п*дарастичне...
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11.06.2025 17:32 Відповісти
Годі вже дослухатись до цього генератора слів.
Його функція - викликати обурення нахабністю.
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11.06.2025 17:33 Відповісти
він дегенератор слів
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11.06.2025 18:07 Відповісти
..
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11.06.2025 17:33 Відповісти
якщо піти на ці генабні умови., то це тільки розігріє апетит ашистів - людожерів.
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11.06.2025 17:33 Відповісти
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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11.06.2025 17:34 Відповісти
знову петросяниш
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11.06.2025 18:08 Відповісти
Кацапи вимагають багато,тому,що при владі риги і квартал,що дає їм велику надію завоювати більше територій.Тільки сліпий.або дурний цього не помічає.Коли овоч втік і риг трішки придушили-у кацапів не було в 2014р такого апетиту
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11.06.2025 17:34 Відповісти
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11.06.2025 17:35 Відповісти
Зациклились на середньовічній війні з Швецією ...А про Татаро-монгольське ханство чомусь і ні слова як і про Наполеона ...І чому про першу Чеченську війну не сказали , в них майже дефолт був із-за цього
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11.06.2025 17:36 Відповісти
Також Мединський заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну", оскільки, за його словами, вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією. Джерело: https://censor.net/ua/n3557351

Не підкидайте їм прикладів. Вони скажуть, що за підсумком затяжних конфліктів взяли Казань, Париж і Грозний.
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11.06.2025 17:42 Відповісти
Грозный? Чтобы платить чехам дань?
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11.06.2025 17:49 Відповісти
Дайте цьому убогому, заспокійливе, бо у нього бігають перелякані очі і поганим смердить, чи не діарея, від брехні? Дезодоранти у Стамбулі, не справлялися із смердячим, СРУСЬкім духом!
То, що для сруськага, дим атєчіства, для сторонніх людей, це сморід з вигрібної!
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11.06.2025 17:37 Відповісти
Украина пойдёт, пойдёт в ЕС и видимо пойдёт в новый военный блок который заменит НАТО в Европе а кацапский ******** пойдёт НАХ .
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11.06.2025 17:38 Відповісти
А нах...я наші змі постять постійно кожний висер чмошників з росії.
Змі ще українські?
Іноді здається, що всі належать рашатудей боброїдки.
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11.06.2025 17:39 Відповісти
Маринование населения же.
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11.06.2025 18:19 Відповісти
немає там компромісу. Суцільний ультиматум.
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11.06.2025 17:43 Відповісти
Україна не піде ні на які компроміси, що стосується суверенітету, територій, мови, вибору НАТО та ЄС, бо щось інше то смерть України.
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11.06.2025 17:44 Відповісти
Ну тоді вбʼєм ще 1 млн московитів, вибору у нас не багато
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11.06.2025 17:46 Відповісти
Да, но... вот конкретно этому и остальным членам хунты - на это вообще наплевать. Хоть 10 млн, там дурачков хватит.
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11.06.2025 17:52 Відповісти
Откровенный ****** открыл рот.
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11.06.2025 17:47 Відповісти
Навіщо слухати цього дегенерата. Воно навіть на москві кончене.
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11.06.2025 17:48 Відповісти
В общем, уже не стесняясь, напрямую говорят о том, что они хотят территории. Как в средневековье. А то все было какие-то дефекации, какая-то там защита срусскоязычных и т.п..
А впрочем слушать этих дебилов и пытаться из этого делать какие-то аналитические выводы бессмысленно. А этот медицинский вообще дурачок патентованный.
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11.06.2025 17:48 Відповісти
а агент кгб "Краснов" - що, кращий?

Соррі, за риторичне запитання.
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11.06.2025 18:02 Відповісти
а в The Wall Street Journal не тямлять, що цей висер - вимога капітуляції України?
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11.06.2025 18:01 Відповісти
Дуже хочу бачити його неживим.
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11.06.2025 18:01 Відповісти
Надо поставить у его входной двери самокатик.
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11.06.2025 18:41 Відповісти
Якби в нас був президент а не ******, давно би вже робив для моцкалоїдів дзеркальні заяви: ще півроку - і у вас не буде стратегічної авіації. Ще рік - і ми доберемося до ваших Балтійського і Тихоокеанського флотів. Більше року - ми зітремо в порох вашу оборонку.
А якщо удари по спальним районам продовжаться - ми закриємо ваші столичні аеропорти назавжди.

Що б там не казали про рєпоїдів, а своє корито і свій комфорт вони цінують - там вже дві третини ватонаселення за мир з нами - і далі буде тільки більше, бо вони через той мир нічого не втрачають, а через війну можуть.
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11.06.2025 18:07 Відповісти
вони за мир тільки тому, що розуміють, що їм стає все гірше і гірше і дест скоро їх можуть відправити на війну, а не тому, шо українців шкода.
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11.06.2025 18:13 Відповісти
Дочитався ще до цього: "Россия хочет мира, но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других стран, то Москва будет вынуждена отреагировать" - і ще раз побачив, як де-факто касапи ультимативно вимагають від НАТО фактично самороспуститися способом виключення з своїх членів попервах країн Балтії (далі - будуть ультиматуми стосовно інших).
От саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.

І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
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11.06.2025 18:07 Відповісти
Дурити себе,звісно,не варто...
Але ціль,мету,стандарти,- потрібно мати.
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11.06.2025 18:39 Відповісти
А яка ціль ? Яка кінцева мета ?
Про стандарти взагалі смішно - на 4-й рік повномасштабки , вже на заході відкрито кажуть , що їм в України можна лише вчитися !
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11.06.2025 18:46 Відповісти
Те, що ти дебіл, тобто, 73/43% зебіл - тут ти вчергове продемонстрував.
Шо в тебе в методичці нашкрабано - те і тут висрав. А подумати, сприйняти - це не про вас, дебілів.

я ніде не сказав про вступ України до НАТО. Я наголошував, що серед членів НАТО в України є союзники; і, якщо де-факто касапи вивалюють ультиматуми і до НАТО, і до України - то на переговорах з ними Україна повинна сидіти разом з воюзниками по спільну сторону стола.
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11.06.2025 18:39 Відповісти
Это говорит будущий труп, как только ***** вынесут с кремля этих пустят врасход, много знают!
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11.06.2025 18:14 Відповісти
А підгорає у ************ і це помітно. Нам би ще від совка і профанів в командуванні позбавитись і бажано не затягувати.
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11.06.2025 18:16 Відповісти
У всіх кацапів на одну хромосому більше, а у цього дєятєля на дві.
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11.06.2025 18:19 Відповісти
А якщо Зеленскій піде на "компроміс", то не буде ні України, ні територій.
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11.06.2025 18:23 Відповісти
Про це він https://www.wsj.com/world/russia/russia-negotiator-vladimir-medinsky-85612fec?mod=hp_lead_pos5 сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal Джерело: https://censor.net/ua/n3557351
- цікаво , а в розпал ІІ світової , The Wall Street Journal, брав інтерв'ю в когось з відомства Гебельса ..?
Ні ..? А чому ...?
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11.06.2025 18:23 Відповісти
Компроміс))який багатий руцкій язик)компроміс робить завжди проститутка,дума,такист,солдат..))і тут додали ще синонім до "капітуляція")
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11.06.2025 18:36 Відповісти
 
 