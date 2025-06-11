Якщо Україна не піде на компроміс із Росією, то втратить ще більше територій, - Мединський

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що якщо Київ не піде на компроміс з Москвою, то це призведе лише до ще більших територіальних втрат України.

Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війна поглиблює розбіжності між Росією та Україною, тому Москва буцімто хоче закінчити конфлікт якнайшвидше.

"Росія хоче миру, але якщо Україна продовжить керуватися національними інтересами інших країн, то Москва буде змушена відреагувати", - наголосив голова російської делегації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ хоче виведення військ НАТО з Балтії для закінчення війни в Україні, - ЗМІ

Водночас, стверджує помічник Путіна, нинішня територія Росії "трохи менша за історичну", але це буцімто не назавжди.

Також Мединський заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну", оскільки, за його словами, вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією.

Читайте також: Вимоги Росії до України були "значно м’якшими" в 2022 році, ніж зараз, - Мединський

Нагадаємо, раніше помічник диктатора Путіна Володимир Мединський назвав війну між РФ та Україною "братовбивчою" битвою.