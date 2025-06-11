Якщо Україна не піде на компроміс із Росією, то втратить ще більше територій, - Мединський
Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що якщо Київ не піде на компроміс з Москвою, то це призведе лише до ще більших територіальних втрат України.
Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, війна поглиблює розбіжності між Росією та Україною, тому Москва буцімто хоче закінчити конфлікт якнайшвидше.
"Росія хоче миру, але якщо Україна продовжить керуватися національними інтересами інших країн, то Москва буде змушена відреагувати", - наголосив голова російської делегації.
Водночас, стверджує помічник Путіна, нинішня територія Росії "трохи менша за історичну", але це буцімто не назавжди.
Також Мединський заявив, що із Росією "неможливо вести довгу війну", оскільки, за його словами, вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією.
Нагадаємо, раніше помічник диктатора Путіна Володимир Мединський назвав війну між РФ та Україною "братовбивчою" битвою.
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Україна вже 375 років (з1654 р.) воює з рашкою.
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Його функція - викликати обурення нахабністю.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
Не підкидайте їм прикладів. Вони скажуть, що за підсумком затяжних конфліктів взяли Казань, Париж і Грозний.
То, що для сруськага, дим атєчіства, для сторонніх людей, це сморід з вигрібної!
Змі ще українські?
Іноді здається, що всі належать рашатудей боброїдки.
А впрочем слушать этих дебилов и пытаться из этого делать какие-то аналитические выводы бессмысленно. А этот медицинский вообще дурачок патентованный.
Соррі, за риторичне запитання.
А якщо удари по спальним районам продовжаться - ми закриємо ваші столичні аеропорти назавжди.
Що б там не казали про рєпоїдів, а своє корито і свій комфорт вони цінують - там вже дві третини ватонаселення за мир з нами - і далі буде тільки більше, бо вони через той мир нічого не втрачають, а через війну можуть.
От саме тому на будь-яких переговорах з касапами про т.зв. "про мир" поруч з Україною партнерами-союзниками на переговорах мають знаходитись члени НАТО. Можна, щоб і всі знаходились - але, якщо не хоче Трамп цього, то достатньо буде Британії, Німеччини, Франції, можливо, ще й Польщі, Литви, по бажанню.
І нехай касапи з трампом (агентом кгб Красновим) хоч як хочуть виють, що будуть розмовляти лише з Україною - на це зважати не потрібно. Не будуть сідати в переговори - то й не треба; це вони так відмовляються від них.
У попередній заяві саміту НАТО немає згадки про перспективу вступу України, - Bloomberg
У заяві за підсумками саміту НАТО в Гаазі наразі відсутня згадка перспективи вступу України до Альянсу.
Але ціль,мету,стандарти,- потрібно мати.
Про стандарти взагалі смішно - на 4-й рік повномасштабки , вже на заході відкрито кажуть , що їм в України можна лише вчитися !
Шо в тебе в методичці нашкрабано - те і тут висрав. А подумати, сприйняти - це не про вас, дебілів.
я ніде не сказав про вступ України до НАТО. Я наголошував, що серед членів НАТО в України є союзники; і, якщо де-факто касапи вивалюють ультиматуми і до НАТО, і до України - то на переговорах з ними Україна повинна сидіти разом з воюзниками по спільну сторону стола.
- цікаво , а в розпал ІІ світової , The Wall Street Journal, брав інтерв'ю в когось з відомства Гебельса ..?
Ні ..? А чому ...?