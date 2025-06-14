За сутки на фронте - 225 боестолкновений. Больше всего вражеских атак на Покровском направлении и Курщине, - Генштаб

За минувшие сутки, 13 июня 2025 года, на фронте произошло 225 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 66 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 129 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5174 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2800 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Могрица, Хотень, Писаревка Сумской области; Скорики, Гороховатка, Басово Харьковской области; Долгая Балка, Иванополье, Полтавка, Новопавловка, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Зализнычное, Белогорье, Ровнополье, Новоандреевка, Степногорск, Плавни, Приморское Запорожской области; Новоалександровка Херсонской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и три артиллерийских средства российских захватчиков.

Генштаб также напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 79 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 107 единиц автомобильной техники.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

На Сиверском направлении наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоневки и Русиного Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Нестерянки - получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.

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Обстановка на Курщине

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 35 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 235 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня", - подчеркивают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.