Китай быстрее всего наращивает ядерный арсенал, а США и РФ сталкиваются с проблемами, - SIPRI. ИНФОГРАФИКА

В 2024 году почти все девять государств с ядерным оружием продолжили активную программу модернизации. В частности, Китай стал лидером в наращивании ядерного арсенала, а ядерные программы России и США испытывали проблемы.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Цензор.НЕТ.

Почти все 9 ядерных держав - Соединенные Штаты, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Пакистан, Индия, КНДР и Израиль - в прошлом году продолжали обновлять имеющееся оружие и добавлять новые его версии.

По состоянию на январь 2025 года, из общего мирового арсенала в 12 241 боеголовку 9614 из них были в военных запасах для потенциального использования.

"3912 из этих боеголовок были развернуты с ракетами и самолетами, а остальные - в центральном хранилище. Около 2100 развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной оперативной готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США", - говорится в отчете.

Хотя SIPRI предполагает, что Китай тоже размещает некоторые боеголовки на ракетах даже в мирное время.

Темпы развития программ среди ядерных стран

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки и Россия в целом владеют около 90% мирового ядерного оружия. Их военные запасы остались относительно неизменными в 2024 году, однако и Москва, и Вашингтон внедряют программы модернизации для увеличения арсенала.

Комплексная программа модернизации ядерного оружия США продвигается, но в 2024 году столкнулась с проблемами планирования и финансирования, которые могут задержать и значительно увеличить стоимость нового стратегического арсенала. Кроме того, добавление новых нестратегических ядерных вооружений в арсенал США создаст дополнительную нагрузку на программу модернизации.

В то же время российская программа модернизации ядерного оружия также имела проблемы. В прошлом году государство провалило испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и задержало обновление систем.

Также Москва до сих пор не увеличила количество нестратегических боеголовок, что должна была сделать в 2020 году.

Зато Китай, по оценкам института исследований, быстрее наращивает ядерный арсенал - примерно на 100 боеголовок ежегодно с 2023 года, чем в любом другом государстве. Сейчас в собственности Пекина насчитывается не менее 600 ядерных боеголовок.

В отчете говорится, что Китай к 2035 году может нарастить свои запасы до 1500 боеголовок, но это будет составлять около трети от запасов РФ и Штатов.

Северная Корея собрала в прошлом году около 50 боеголовок и обладает достаточным количеством расщепляющихся материалов, чтобы изготовить еще 40.

Кроме того, по данным SIPRI, Израиль также модернизирует свой ядерный потенциал, хотя публично не признает наличие такого оружия. В прошлом году государство испытало ракетный двигатель, который может быть связан с ядерными баллистическими ракетами типа Jericho, а также, вероятно, обновляет реактор по производству плутония в Димоне.

"Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с конца Холодной войны, подходит к концу. Вместо этого мы видим четкую тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострение ядерной риторики и отказ от соглашений о контроле над вооружениями", - заявил старший научный сотрудник Программы по вооружению массового уничтожения SIPRI Ханс Кристенсен.

