Китай найшвидше нарощує ядерний арсенал, а США й РФ стикаються з проблемами, - SIPRI. ІНФОГРАФІКА

У 2024 році майже всі дев'ять держав з ядерною зброєю продовжили активну програму модернізації. Так, Китай став лідером у нарощуванні ядерного арсеналу, а ядерні програми Росії та США зазнавали проблем.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), передає Цензор.НЕТ.

Майже всі 9 ядерних держав –– Сполучені Штати, Росія, КНР, Велика Британія, Франція, Пакистан, Індія, КНДР та Ізраїль –– торік продовжували оновлювати наявну зброю та додавати нові її версії.

Станом на січень 2025 року, із загального світового арсеналу у 12 241 боєголовку 9614 з них були у військових запасах для потенційного використання.

"3912 з цих боєголовок були розгорнуті з ракетами та літаками, а решта - у центральному сховищі. Близько 2100 розгорнутих боєголовок перебували в стані підвищеної оперативної готовності на балістичних ракетах. Майже всі ці боєголовки належали Росії або США", - йдеться у звіті.

Хоча SIPRI припускає, що Китай теж розміщує деякі боєголовки на ракетах навіть у мирний час.

Темпи розвитку програм серед ядерних країн

Зазначається, що Сполучені Штати Америки та Росія загалом володіють близько 90% світової ядерної зброї. Їхні військові запаси залишилися відносно незмінними у 2024 році, проте і Москва, і Вашингтон впроваджують програми модернізації для збільшення арсеналу.

Комплексна програма модернізації ядерної зброї США просувається, але у 2024 році зіткнулася з проблемами планування та фінансування, які можуть затримати та значно збільшити вартість нового стратегічного арсеналу. Крім того, додавання нових нестратегічних ядерних озброєнь до арсеналу США створить додаткове навантаження на програму модернізації.

Водночас російська програма модернізації ядерної зброї також мала проблеми. Торік держава провалила випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" і затримала оновлення систем.

Також Москва досі не збільшила кількість нестратегічних боєголовок, що мала зробити у 2020 році.

Натомість Китай, за оцінками інституту досліджень, найшвидше нарощує ядерний арсенал –– приблизно на 100 боєголовок щороку з 2023, ніж у будь-якій іншій державі. Наразі у власності Пекіна налічується щонайменше 600 ядерних боєголовок.

У звіті йдеться, що Китай до 2035 року може наростити свої запаси до 1500 боєголовок, але це становитиме близько третини від запасів РФ і Штатів.

Північна Корея зібрала торік близько 50 боєголовок та володіє достатньою кількістю розщеплюваних матеріалів, аби виготовити ще 40.

Крім того, за даними SIPRI, Ізраїль також модернізує свій ядерний потенціал, хоч публічно не визнає наявність такої зброї. Торік держава випробувала ракетний двигун, який може бути пов’язаний із ядерними балістичними ракетами типу Jericho, а також, ймовірно, оновлює реактор з виробництва плутонію в Дімоні.

"Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з кінця Холодної війни, добігає кінця. Натомість ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмови від угод про контроль над озброєннями", - заявив старший науковий співробітник Програми з озброєння масового знищення SIPRI Ганс Крістенсен.

