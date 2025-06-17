РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
2 639 43

Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду для участия в саммите "Группы семи" (G7). На полях мероприятия у него запланирован ряд встреч.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП" и"Суспільне".

Зеленский примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильная и суверенная Украина". - Ред.).

Также у президента Украины запланирован ряд встреч - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентами Европейского Совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Бразилии Лулу де Силвой, премьер-министрами Канады Марком Карни, Соединенного Королевства Киром Стармером, Италии Джорджией Мелони, Индии Нарендрой Моди, Японии Ишибой Шигеру, и генсеком НАТО Марком Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп резко ответил Макрону относительно причин досрочного отъезда с саммита G7: Эмманюэль всегда понимает неправильно

Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и не будет участвовать в подписании совместного коммюнике, которое планировалось 17 июня.

Накануне Зеленский сообщал, что имел запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины хотел поговорить с Трампом об оборонном пакете, который Украина готова приобрести.

Автор: 

G7 (888) Зеленский Владимир (21993) Канада (2139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
***** ворог.

Але впустив до нас цього ворога саме твій дорогоцінний ЗЄ.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:20 Ответить
+4
Тобто знову сьогодні Київ розносити будуть
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
+4
Зеленський , де наші ракети ?
Чому не доповісиш украінцям про те , як ти знищив ракетний комплекс
за ці роки ?
А сьогодні клянчиш іх ( ракети) у Трампа ?
А він втік і що далше ?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так то Трамп від нашого Зю змився...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:30 Ответить
Запізнився. Чи як говорять кацапи опёздал.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:40 Ответить
ЩАС.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:11 Ответить
Интересно, что там произойдёт: ураган, наводнение, извержение вулкана, цунами?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
панос в трампа почався тому він так швидко здриснув
показать весь комментарий
17.06.2025 18:36 Ответить
Неужели Трампон испугался приезда Янелоха?
Что интересно- Трампон чухнул домой типа "из-за обострения на Ближнем Востоке".
А Янелох чухнул в Канаду из-за реального обострения войны в Украине.
Так кто из них бОльший *******?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:52 Ответить
Одразу після нього в Одесі днями 2 доби води не було
показать весь комментарий
17.06.2025 18:40 Ответить
Тобто знову сьогодні Київ розносити будуть
показать весь комментарий
17.06.2025 18:31 Ответить
Зеля прибув - Трамп вибув - кругообіг ........
показать весь комментарий
17.06.2025 18:33 Ответить
Пропав саміт...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:35 Ответить
Чому пропав? Тепер він G7 справжній! Без трампона але з Зеленським!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 18:38 Ответить
Черговий візит "найвеличнішого" тільки яка користь коли рудий втік.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:40 Ответить
А з рудим була б користь?

Хибащо ЗЄ вчергове б створив срач і підняв цим свії вялий рейнг сталевих яєць.

Є підозра, що основна мета візиту у цьому і полягала.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:53 Ответить
а трамп - втік...
Зеля, що, в своїх кросівках - засмердівся?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:41 Ответить
відкрий очі, побачиш смайлики.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:04 Ответить
я прийшов-тебе нема)
показать весь комментарий
17.06.2025 18:42 Ответить
Зеленський , де наші ракети ?
Чому не доповісиш украінцям про те , як ти знищив ракетний комплекс
за ці роки ?
А сьогодні клянчиш іх ( ракети) у Трампа ?
А він втік і що далше ?
показать весь комментарий
17.06.2025 18:46 Ответить
Amber, ти маєш претензії до чужинця?
показать весь комментарий
17.06.2025 20:59 Ответить
Дивний збіг - здриснув в мандрівки і відразу обстріли почалися.. Ні , все нормально, він в своїй голові війну закінчив і розпочалися травневі шашлики.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:46 Ответить
як так і потужного звіздосіка для лохторату не буде..
показать весь комментарий
17.06.2025 18:49 Ответить
Сцена, освітлення, публіка, тексти завчені, дублери, суфлери та фани готові і стють окропом..
Гастролі у розпалі...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:50 Ответить
В усьому винні австріяки, затримали нашого НЕЗЛАМНОГО Президента, якби не вони, "Аеробус" вчасно долетів з нашим скарбом. Но нічого, хоть за руку поздоровкається, хто ще не втік.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:01 Ответить
Ви подивіться на вираз його обличчя...хіба Порошенко так вміє?!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:03 Ответить
Так він же не клоун.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:07 Ответить
Брова насупив, губки заячею дупкою, оченятка блищать...
Хом'ячок перед стрибком. 😁
показать весь комментарий
17.06.2025 19:19 Ответить
Хам'ячок
показать весь комментарий
17.06.2025 20:04 Ответить
Яка люта ненависть у коментах до....Зеленського. Як би така була до путлєра, рашистів та їх посіпак Україна була би вільна....Однак п....ти - не воювати!
показать весь комментарий
17.06.2025 19:11 Ответить
***** ворог.

Але впустив до нас цього ворога саме твій дорогоцінний ЗЄ.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:20 Ответить
Нелох усе зробив і робитт с шоблою фсбешною щоб знищити Україну
показать весь комментарий
17.06.2025 19:38 Ответить
Віталька, знаєш, щось нагадалося, як цей клован-чужинець не попередив українців про початок війни: "Я би патєрял сємь мілюардаф!"
показать весь комментарий
17.06.2025 21:04 Ответить
Трамп, конечно, мудак
Но - как ни крути - этот мудак - президент США
Причем не росроченный
И этот непросроченный мудак президент
На дух не переносит просроченного президента Украины
Не нравится?
Имеете право
Но и мудак Трамп имеет право не переносить
Просроченного президента Украины
Я вот, например ,не мудак Трамп
Но я тоже на дух не переношу просроченного президента УКРАИНЫ
Особенно после сегодняшней ночи
Которая еще больше убедила меня в том
Что самые страшные обстрелы Киева происходят тогда
Когда просроченный свалил из Киева
Я хочу ,чтобы МОЙ президент был с народом
Особенно в горе ....
А если на горе украинцев президенту плевать
То какой он - нах.....президент?
показать весь комментарий
17.06.2025 19:27 Ответить
Один уехал только приехав, другой приехал но не уехал, остальным абы покормили, и покормили. Теперь тот, что уехал, вернется, когда все уедут. Но никто не вернется. ***************.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:32 Ответить
Гастрооер за рахунок України і мародерства устроїа шоу кватала 95
показать весь комментарий
17.06.2025 19:36 Ответить
Який толк з цього мудака та його екскурсії? Хіба - що проведе чергову фотосесію крупним планом.
показать весь комментарий
17.06.2025 20:17 Ответить
Дивні люди в коментарях на телевізії.
На Прямому Огризко заявив,що президент США... втік з Канади,бо йому нічого сказати Зеленському.
Бачте,президент супердержави тікає з сусідньої країни,бо йому нічого сказати найвеличнішому і це колишній міністр мзс таке несе.
Що вже можна хотіти від тих залишків 73-іх...
показать весь комментарий
17.06.2025 21:30 Ответить
 
 