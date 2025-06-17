Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду для участия в саммите "Группы семи" (G7). На полях мероприятия у него запланирован ряд встреч.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП" и"Суспільне".
Зеленский примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильная и суверенная Украина". - Ред.).
Также у президента Украины запланирован ряд встреч - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентами Европейского Совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Бразилии Лулу де Силвой, премьер-министрами Канады Марком Карни, Соединенного Королевства Киром Стармером, Италии Джорджией Мелони, Индии Нарендрой Моди, Японии Ишибой Шигеру, и генсеком НАТО Марком Рютте.
Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и не будет участвовать в подписании совместного коммюнике, которое планировалось 17 июня.
Накануне Зеленский сообщал, что имел запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины хотел поговорить с Трампом об оборонном пакете, который Украина готова приобрести.
Что интересно- Трампон чухнул домой типа "из-за обострения на Ближнем Востоке".
А Янелох чухнул в Канаду из-за реального обострения войны в Украине.
Так кто из них бОльший *******?
Хибащо ЗЄ вчергове б створив срач і підняв цим свії вялий рейнг сталевих яєць.
Є підозра, що основна мета візиту у цьому і полягала.
Зеля, що, в своїх кросівках - засмердівся?
Чому не доповісиш украінцям про те , як ти знищив ракетний комплекс
за ці роки ?
А сьогодні клянчиш іх ( ракети) у Трампа ?
А він втік і що далше ?
Гастролі у розпалі...
Хом'ячок перед стрибком. 😁
Але впустив до нас цього ворога саме твій дорогоцінний ЗЄ.
Но - как ни крути - этот мудак - президент США
Причем не росроченный
И этот непросроченный мудак президент
На дух не переносит просроченного президента Украины
Не нравится?
Имеете право
Но и мудак Трамп имеет право не переносить
Просроченного президента Украины
Я вот, например ,не мудак Трамп
Но я тоже на дух не переношу просроченного президента УКРАИНЫ
Особенно после сегодняшней ночи
Которая еще больше убедила меня в том
Что самые страшные обстрелы Киева происходят тогда
Когда просроченный свалил из Киева
Я хочу ,чтобы МОЙ президент был с народом
Особенно в горе ....
А если на горе украинцев президенту плевать
То какой он - нах.....президент?
На Прямому Огризко заявив,що президент США... втік з Канади,бо йому нічого сказати Зеленському.
Бачте,президент супердержави тікає з сусідньої країни,бо йому нічого сказати найвеличнішому і це колишній міністр мзс таке несе.
Що вже можна хотіти від тих залишків 73-іх...