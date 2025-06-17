Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду для участия в саммите "Группы семи" (G7). На полях мероприятия у него запланирован ряд встреч.

Зеленский примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильная и суверенная Украина". - Ред.).

Также у президента Украины запланирован ряд встреч - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентами Европейского Совета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Бразилии Лулу де Силвой, премьер-министрами Канады Марком Карни, Соединенного Королевства Киром Стармером, Италии Джорджией Мелони, Индии Нарендрой Моди, Японии Ишибой Шигеру, и генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и не будет участвовать в подписании совместного коммюнике, которое планировалось 17 июня.

Накануне Зеленский сообщал, что имел запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины хотел поговорить с Трампом об оборонном пакете, который Украина готова приобрести.