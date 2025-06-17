Зеленський прибув до Канади на саміт G7
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Канади для участі у саміті "Групи семи" (G7). На полях заходу у нього запланована низка зустрічей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП" та "Суспільне".
Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильна та суверенна Україна" - ред.).
Також у президента України запланована низка зустрічей — із президентом Франції Емманюелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Бразилії Лулу де Сілвою, премʼєр-міністрами Канади Марком Карні, Сполученого Королівства Кіром Стармером, Італії Джорджією Мелоні, Індії Нарендрою Моді, Японії Ішібою Шіґеру, та генсеком НАТО Марком Рютте.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 і не братиме участі в підписанні спільного комюніке, яке планувалося 17 червня.
Напередодні Зеленський повідомляв, що мав заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Президент України хотів поговорити із Трампом про оборонний пакет, який Україна готова придбати.
Что интересно- Трампон чухнул домой типа "из-за обострения на Ближнем Востоке".
А Янелох чухнул в Канаду из-за реального обострения войны в Украине.
Так кто из них бОльший *******?
Хибащо ЗЄ вчергове б створив срач і підняв цим свії вялий рейнг сталевих яєць.
Є підозра, що основна мета візиту у цьому і полягала.
Зеля, що, в своїх кросівках - засмердівся?
Чому не доповісиш украінцям про те , як ти знищив ракетний комплекс
за ці роки ?
А сьогодні клянчиш іх ( ракети) у Трампа ?
А він втік і що далше ?
Гастролі у розпалі...
Хом'ячок перед стрибком. 😁
Але впустив до нас цього ворога саме твій дорогоцінний ЗЄ.
Но - как ни крути - этот мудак - президент США
Причем не росроченный
И этот непросроченный мудак президент
На дух не переносит просроченного президента Украины
Не нравится?
Имеете право
Но и мудак Трамп имеет право не переносить
Просроченного президента Украины
Я вот, например ,не мудак Трамп
Но я тоже на дух не переношу просроченного президента УКРАИНЫ
Особенно после сегодняшней ночи
Которая еще больше убедила меня в том
Что самые страшные обстрелы Киева происходят тогда
Когда просроченный свалил из Киева
Я хочу ,чтобы МОЙ президент был с народом
Особенно в горе ....
А если на горе украинцев президенту плевать
То какой он - нах.....президент?
На Прямому Огризко заявив,що президент США... втік з Канади,бо йому нічого сказати Зеленському.
Бачте,президент супердержави тікає з сусідньої країни,бо йому нічого сказати найвеличнішому і це колишній міністр мзс таке несе.
Що вже можна хотіти від тих залишків 73-іх...