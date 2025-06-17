Зеленський прибув до Канади на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Канади для участі у саміті "Групи семи" (G7). На полях заходу у нього запланована низка зустрічей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП" та "Суспільне".

Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильна та суверенна Україна" - ред.).

Також у президента України запланована низка зустрічей — із президентом Франції Емманюелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Бразилії Лулу де Сілвою, премʼєр-міністрами Канади Марком Карні, Сполученого Королівства Кіром Стармером, Італії Джорджією Мелоні, Індії Нарендрою Моді, Японії Ішібою Шіґеру, та генсеком НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 і не братиме участі в підписанні спільного комюніке, яке планувалося 17 червня.

Напередодні Зеленський повідомляв, що мав заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Президент України хотів поговорити із Трампом про оборонний пакет, який Україна готова придбати.