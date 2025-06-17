УКР
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
2 639 43

Зеленський прибув до Канади на саміт G7

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Канади для участі у саміті "Групи семи" (G7). На полях заходу у нього запланована низка зустрічей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП" та "Суспільне".

Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 "A strong and sovereign Ukraine" ("Сильна та суверенна Україна" - ред.).

Також у президента України запланована низка зустрічей — із президентом Франції Емманюелем Макроном, президентами Європейської Ради Антоніу Коштою та Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Бразилії Лулу де Сілвою, премʼєр-міністрами Канади Марком Карні, Сполученого Королівства Кіром Стармером, Італії Джорджією Мелоні, Індії Нарендрою Моді, Японії Ішібою Шіґеру, та генсеком НАТО Марком Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп різко відповів Макрону щодо причин дострокового від’їзду із саміту G7: Емманюель завжди розуміє неправильно

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 і не братиме участі в підписанні спільного комюніке, яке планувалося 17 червня.

Напередодні Зеленський повідомляв, що мав заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Президент України хотів поговорити із Трампом про оборонний пакет, який Україна готова придбати.

Автор: 

G-7 G7 (1099) Зеленський Володимир (25545) Канада (2267)
Топ коментарі
+7
***** ворог.

Але впустив до нас цього ворога саме твій дорогоцінний ЗЄ.
показати весь коментар
17.06.2025 19:20 Відповісти
+4
Тобто знову сьогодні Київ розносити будуть
показати весь коментар
17.06.2025 18:31 Відповісти
+4
Зеленський , де наші ракети ?
Чому не доповісиш украінцям про те , як ти знищив ракетний комплекс
за ці роки ?
А сьогодні клянчиш іх ( ракети) у Трампа ?
А він втік і що далше ?
показати весь коментар
17.06.2025 18:46 Відповісти
Так то Трамп від нашого Зю змився...
показати весь коментар
17.06.2025 18:30 Відповісти
Запізнився. Чи як говорять кацапи опёздал.
показати весь коментар
17.06.2025 18:40 Відповісти
ЩАС.
показати весь коментар
17.06.2025 19:11 Відповісти
Интересно, что там произойдёт: ураган, наводнение, извержение вулкана, цунами?
показати весь коментар
17.06.2025 18:31 Відповісти
панос в трампа почався тому він так швидко здриснув
показати весь коментар
17.06.2025 18:36 Відповісти
Неужели Трампон испугался приезда Янелоха?
Что интересно- Трампон чухнул домой типа "из-за обострения на Ближнем Востоке".
А Янелох чухнул в Канаду из-за реального обострения войны в Украине.
Так кто из них бОльший *******?
показати весь коментар
17.06.2025 18:52 Відповісти
Одразу після нього в Одесі днями 2 доби води не було
показати весь коментар
17.06.2025 18:40 Відповісти
Зеля прибув - Трамп вибув - кругообіг ........
показати весь коментар
17.06.2025 18:33 Відповісти
Пропав саміт...
показати весь коментар
17.06.2025 18:35 Відповісти
Чому пропав? Тепер він G7 справжній! Без трампона але з Зеленським!
показати весь коментар
17.06.2025 19:14 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 18:38 Відповісти
Черговий візит "найвеличнішого" тільки яка користь коли рудий втік.
показати весь коментар
17.06.2025 18:40 Відповісти
А з рудим була б користь?

Хибащо ЗЄ вчергове б створив срач і підняв цим свії вялий рейнг сталевих яєць.

Є підозра, що основна мета візиту у цьому і полягала.
показати весь коментар
17.06.2025 18:53 Відповісти
а трамп - втік...
Зеля, що, в своїх кросівках - засмердівся?
показати весь коментар
17.06.2025 18:41 Відповісти
відкрий очі, побачиш смайлики.
показати весь коментар
17.06.2025 20:04 Відповісти
я прийшов-тебе нема)
показати весь коментар
17.06.2025 18:42 Відповісти
Зеленський , де наші ракети ?
Чому не доповісиш украінцям про те , як ти знищив ракетний комплекс
за ці роки ?
А сьогодні клянчиш іх ( ракети) у Трампа ?
А він втік і що далше ?
показати весь коментар
17.06.2025 18:46 Відповісти
Amber, ти маєш претензії до чужинця?
показати весь коментар
17.06.2025 20:59 Відповісти
Дивний збіг - здриснув в мандрівки і відразу обстріли почалися.. Ні , все нормально, він в своїй голові війну закінчив і розпочалися травневі шашлики.
показати весь коментар
17.06.2025 18:46 Відповісти
як так і потужного звіздосіка для лохторату не буде..
показати весь коментар
17.06.2025 18:49 Відповісти
Сцена, освітлення, публіка, тексти завчені, дублери, суфлери та фани готові і стють окропом..
Гастролі у розпалі...
показати весь коментар
17.06.2025 18:50 Відповісти
В усьому винні австріяки, затримали нашого НЕЗЛАМНОГО Президента, якби не вони, "Аеробус" вчасно долетів з нашим скарбом. Но нічого, хоть за руку поздоровкається, хто ще не втік.
показати весь коментар
17.06.2025 19:01 Відповісти
Ви подивіться на вираз його обличчя...хіба Порошенко так вміє?!
показати весь коментар
17.06.2025 19:03 Відповісти
Так він же не клоун.
показати весь коментар
17.06.2025 19:07 Відповісти
Брова насупив, губки заячею дупкою, оченятка блищать...
Хом'ячок перед стрибком. 😁
показати весь коментар
17.06.2025 19:19 Відповісти
Хам'ячок
показати весь коментар
17.06.2025 20:04 Відповісти
Яка люта ненависть у коментах до....Зеленського. Як би така була до путлєра, рашистів та їх посіпак Україна була би вільна....Однак п....ти - не воювати!
показати весь коментар
17.06.2025 19:11 Відповісти
***** ворог.

Але впустив до нас цього ворога саме твій дорогоцінний ЗЄ.
показати весь коментар
17.06.2025 19:20 Відповісти
Нелох усе зробив і робитт с шоблою фсбешною щоб знищити Україну
показати весь коментар
17.06.2025 19:38 Відповісти
Віталька, знаєш, щось нагадалося, як цей клован-чужинець не попередив українців про початок війни: "Я би патєрял сємь мілюардаф!"
показати весь коментар
17.06.2025 21:04 Відповісти
Трамп, конечно, мудак
Но - как ни крути - этот мудак - президент США
Причем не росроченный
И этот непросроченный мудак президент
На дух не переносит просроченного президента Украины
Не нравится?
Имеете право
Но и мудак Трамп имеет право не переносить
Просроченного президента Украины
Я вот, например ,не мудак Трамп
Но я тоже на дух не переношу просроченного президента УКРАИНЫ
Особенно после сегодняшней ночи
Которая еще больше убедила меня в том
Что самые страшные обстрелы Киева происходят тогда
Когда просроченный свалил из Киева
Я хочу ,чтобы МОЙ президент был с народом
Особенно в горе ....
А если на горе украинцев президенту плевать
То какой он - нах.....президент?
показати весь коментар
17.06.2025 19:27 Відповісти
Один уехал только приехав, другой приехал но не уехал, остальным абы покормили, и покормили. Теперь тот, что уехал, вернется, когда все уедут. Но никто не вернется. ***************.
показати весь коментар
17.06.2025 19:32 Відповісти
Гастрооер за рахунок України і мародерства устроїа шоу кватала 95
показати весь коментар
17.06.2025 19:36 Відповісти
Який толк з цього мудака та його екскурсії? Хіба - що проведе чергову фотосесію крупним планом.
показати весь коментар
17.06.2025 20:17 Відповісти
Дивні люди в коментарях на телевізії.
На Прямому Огризко заявив,що президент США... втік з Канади,бо йому нічого сказати Зеленському.
Бачте,президент супердержави тікає з сусідньої країни,бо йому нічого сказати найвеличнішому і це колишній міністр мзс таке несе.
Що вже можна хотіти від тих залишків 73-іх...
показати весь коментар
17.06.2025 21:30 Відповісти
 
 