Больше всего вражеских атак отбито на Покровском направлении, на фронте за сутки - 186 боестолкновений, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 17 июня 2025 года, на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 45 авиационных ударов, применили 33 ракеты и сбросили 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3600 дронов-камикадзе и осуществили 6116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 72 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Потихоновое Харьковской области; Полтавка, Коптево, Разино, Мирноград, Новоторецкое, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Успеновка, Новоандреевка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, пять пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и два других важных объекта противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1040 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 31 боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 184 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 23 ракеты и 137 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Довгенькое.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголово и Серебрянского леса.

На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в сторону Маркового, Предтечино, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Делиевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Багатир, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.