Найбільше ворожих атак відбито на Покровському напрямку, на фронті за добу - 186 боєзіткнень, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 17 червня 2025 року, на фронті було зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 2 ракетних та 45 авіаційних ударів, застосували 33 ракети та скинули 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3600 дронів-камікадзе та здійснили 6116 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 72 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Потихонове Харківської області; Полтавка, Коптєве, Разіне, Мирноград, Новоторецьке, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Успенівка, Новоандріївка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, 10 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, п’ять пунктів управління БпЛА, склад боєприпасів та два інших важливих об’єкта противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 31 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 184 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 23 ракети та 137 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу.

Читайте також: На фронті зафіксовано 155 боєзіткнень, найбільше - на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках, - Генштаб

На Сіверському напрямку в бік Серебрянки противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тривали бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. Атаки ворога відбито, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також читайте: Ворог на сході вів наступ на семи напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.