РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева Атака ракет и БпЛА на Киев
3 003 37

Посольство США об ударе РФ по Киеву: Это противоречит призыву Трампа положить конец войне

В посольстве США отреагировали на удар РФ по Киеву 17 июня 2025 года

Посольство США отреагировало на ракетный удар РФ по Киеву 17 июня 2025 года.

Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, вместе со всей Украиной, мы присоединяемся ко дню траура в Киеве по жертвам российской атаки 17 июня. 21 погибших, среди них - гражданин США. Более 134 раненых, среди них - дети.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - говорится в сообщении.

В посольстве США отреагировали на удар РФ по Киеву 17 июня 2025 года

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

По состоянию на утро 18 июня известно о 23 погибших.

Читайте: G7 не будет публиковать совместного заявления по войне в Украине: США не согласны с жесткой формулировкой в отношении РФ, - Reuters

Автор: 

Киев (26142) США (27945)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ну суперечить і уперечить... І що далі?
Трампу все одно наплювати!
показать весь комментарий
18.06.2025 10:24 Ответить
+14


показать весь комментарий
18.06.2025 10:31 Ответить
+14
Це не суперечить, а прямий наслідок закликів Трампа. Якраз завдяки тим "закликам", а по суті підбадьорюванні ху-йла, це і відбувається...
показать весь комментарий
18.06.2025 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну суперечить і уперечить... І що далі?
Трампу все одно наплювати!
показать весь комментарий
18.06.2025 10:24 Ответить
Це не суперечить, а прямий наслідок закликів Трампа. Якраз завдяки тим "закликам", а по суті підбадьорюванні ху-йла, це і відбувається...
показать весь комментарий
18.06.2025 10:36 Ответить
І що. Ну суперечить
Але ж пудель путіна а ні санкцій не введе , ані зброї не дасть
Та що там дати , навіть продати - відмовляється
Тому не дивно , що пуйло о свою шавку, трампа , ноги витерає і на бую його крутить
показать весь комментарий
18.06.2025 10:24 Ответить
добре, що хоч тут не написав своє фША.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:33 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 10:26 Ответить
Це ти типу потролити вирішив, "виталий"?
показать весь комментарий
18.06.2025 10:38 Ответить
та клав пуйло на трампла з його закликами, заспокойтеся

краще нагадайте свому трамплу, що він два тижні назад казав, що через два тижні прийме рішення по пуйлу. чи то вже так прийняв?
показать весь комментарий
18.06.2025 10:27 Ответить


показать весь комментарий
18.06.2025 10:31 Ответить
Щось в них у обох пика на Маска схожа
показать весь комментарий
18.06.2025 11:28 Ответить
жорстко засудити кацапську терористичну масовану ракетно-дронову атаку на мирних сил не вистачило?!
показать весь комментарий
18.06.2025 10:27 Ответить
Це неможливо, ху..ло забороняє
показать весь комментарий
18.06.2025 10:34 Ответить
партньори..
показать весь комментарий
18.06.2025 11:56 Ответить
Навіть на занепокоєння не вистачило. Тільки на співчуття.
показать весь комментарий
18.06.2025 11:26 Ответить
наймите корректора
показать весь комментарий
18.06.2025 10:29 Ответить
А сказати,що раша агресор і терорист,а путін ****о кишка тонка?
показать весь комментарий
18.06.2025 10:30 Ответить
Та ти що? 😲 А хто такий той Трамп? Суддя? Анпаратор? Чому у заяві не вказано, що суперечить міжнародному праву, Статуту ООН, міжнародним двостороннім договорам, різним деклараціям і меморандумам.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:31 Ответить
Після локшини в 24 години хтось серйозно ще сприймає трампа?
Клоуни
показать весь комментарий
18.06.2025 10:32 Ответить
На нього всі давно проклали, а ху...ло так ще йому накази віддає. Як сказал сі:

Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу

Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:33 Ответить
Не США і сам Трамп.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:47 Ответить
Так, однако він зробив так, що США перестали мати таку повагу як раніше, а далі буде тільки гірше
показать весь комментарий
18.06.2025 10:58 Ответить
Так , дуже сумно і прикро від того , що ми розраховували на допомогу
США , а потрібно було всі сили кинути на випуск своїх ракет і зброі ,
як це робив Порошенко і його команда 6 - ть років тому !
А маємо блазня і шобло злодіів , які повинні йти геть , поки існує Украіна !!
показать весь комментарий
18.06.2025 10:34 Ответить
то що з того??
фолод'я друг
ображений
показать весь комментарий
18.06.2025 10:35 Ответить
Увесь Світ вважає Трампа маріонеткою путлєра....А він,бач, призиває!! Дай Бог йому скоріше до нього...
показать весь комментарий
18.06.2025 10:36 Ответить
Скоріше до кабздона
показать весь комментарий
18.06.2025 10:59 Ответить
Зусилля рижого тільки триндіти про різні угоди.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:38 Ответить
Попередня жіночка-посол мала очевидно занизький поріг лицемірства. Тому й звільнили.
А це, новеньке десь на рівні маші захарової...
показать весь комментарий
18.06.2025 10:42 Ответить
Дякуємо...Це все?
показать весь комментарий
18.06.2025 10:43 Ответить
Ще півтора роки ця російська підніжка буде гадити, а потім вибори в Сенат і Конгрес. А там і до імпічменту недалеко. Погано, що ні слони, ні віслюки не висунули гідного політика натомість
показать весь комментарий
18.06.2025 10:51 Ответить
мощно...
"ставшую вєлікой Омерику знову" епохи Трумпа вже й не впізнати..
показать весь комментарий
18.06.2025 11:01 Ответить
Московіти, трампа породили, вони ж його, і відспівають!
Така ж доля, і у зеленського! Оманські керують!
показать весь комментарий
18.06.2025 11:18 Ответить
Санкции будут? Нет? Пошли вон со своим лицемерием!
показать весь комментарий
18.06.2025 11:41 Ответить
вот именно что "суперечить заклику" Трампа, а не его действиям (точнее бездействию).

Трамп говорит одно, а делает противоположное...
показать весь комментарий
18.06.2025 12:26 Ответить
Трамп за Московію !
показать весь комментарий
18.06.2025 12:31 Ответить
Зараз Трамп висловиться якось, що він, типу повністю розуміє путіна й він теж би так вчинив…
показать весь комментарий
18.06.2025 12:36 Ответить
В посольстві так прикалуються з трампу, чи все насправді? Гидота якась...
показать весь комментарий
18.06.2025 12:43 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 12:44 Ответить
Треба було бути конченим довбодятлом, що би опублікувати таке фото в мережі. За це в віййськовий час розстрілювати треба. Жесть, просто жесть.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:51 Ответить
 
 