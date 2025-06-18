Посольство США об ударе РФ по Киеву: Это противоречит призыву Трампа положить конец войне

Посольство США отреагировало на ракетный удар РФ по Киеву 17 июня 2025 года.

Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, вместе со всей Украиной, мы присоединяемся ко дню траура в Киеве по жертвам российской атаки 17 июня. 21 погибших, среди них - гражданин США. Более 134 раненых, среди них - дети.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - говорится в сообщении.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

По состоянию на утро 18 июня известно о 23 погибших.

