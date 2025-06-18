Посольство США об ударе РФ по Киеву: Это противоречит призыву Трампа положить конец войне
Посольство США отреагировало на ракетный удар РФ по Киеву 17 июня 2025 года.
Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, вместе со всей Украиной, мы присоединяемся ко дню траура в Киеве по жертвам российской атаки 17 июня. 21 погибших, среди них - гражданин США. Более 134 раненых, среди них - дети.
Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - говорится в сообщении.
Атака на Украину в ночь на 17 июня
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.
По состоянию на утро 18 июня известно о 23 погибших.
Трампу все одно наплювати!
Але ж пудель путіна а ні санкцій не введе , ані зброї не дасть
Та що там дати , навіть продати - відмовляється
Тому не дивно , що пуйло о свою шавку, трампа , ноги витерає і на бую його крутить
краще нагадайте свому трамплу, що він два тижні назад казав, що через два тижні прийме рішення по пуйлу. чи то вже так прийняв?
Клоуни
Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу
Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.
США , а потрібно було всі сили кинути на випуск своїх ракет і зброі ,
як це робив Порошенко і його команда 6 - ть років тому !
А маємо блазня і шобло злодіів , які повинні йти геть , поки існує Украіна !!
фолод'я друг
ображений
А це, новеньке десь на рівні маші захарової...
"ставшую вєлікой Омерику знову" епохи Трумпа вже й не впізнати..
Така ж доля, і у зеленського! Оманські керують!
Трамп говорит одно, а делает противоположное...