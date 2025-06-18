Посольство США про удар РФ по Києву: Це суперечить заклику Трампа покласти край війні
Посольство США відреагувало на ракетний удар РФ по Києву 17 червня 2025 року.
Про це пресслужба дипустанови повідомила у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, разом з усією Україною, ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня. 21 загиблих, серед них – громадянин США. Понад 134 поранених, серед них – діти.
Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", - йдеться в повідомленні.
Атака на Україну у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.
Станом на ранок 18 червня відомо про 23 загиблих.
Трампу все одно наплювати!
Але ж пудель путіна а ні санкцій не введе , ані зброї не дасть
Та що там дати , навіть продати - відмовляється
Тому не дивно , що пуйло о свою шавку, трампа , ноги витерає і на бую його крутить
краще нагадайте свому трамплу, що він два тижні назад казав, що через два тижні прийме рішення по пуйлу. чи то вже так прийняв?
Клоуни
Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу
Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.
США , а потрібно було всі сили кинути на випуск своїх ракет і зброі ,
як це робив Порошенко і його команда 6 - ть років тому !
А маємо блазня і шобло злодіів , які повинні йти геть , поки існує Украіна !!
фолод'я друг
ображений
А це, новеньке десь на рівні маші захарової...
"ставшую вєлікой Омерику знову" епохи Трумпа вже й не впізнати..
Така ж доля, і у зеленського! Оманські керують!
Трамп говорит одно, а делает противоположное...