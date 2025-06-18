УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Києва Атака ракет і БпЛА на Київ
3 003 37

Посольство США про удар РФ по Києву: Це суперечить заклику Трампа покласти край війні

У посольстві США відреагували на удар РФ по Києву 17 червня 2025 року

Посольство США відреагувало на ракетний удар РФ по Києву 17 червня 2025 року.

Про це пресслужба дипустанови повідомила у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, разом з усією Україною, ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня. 21 загиблих, серед них – громадянин США. Понад 134 поранених, серед них – діти.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", - йдеться в повідомленні.

У посольстві США відреагували на удар РФ по Києву 17 червня 2025 року

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Станом на ранок 18 червня відомо про 23 загиблих.

Читайте: G7 не публікуватиме спільної заяви щодо війни в Україні: США не згодні з жорстким формулюванням стосовно РФ, - Reuters

Автор: 

Київ (20191) США (24362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну суперечить і уперечить... І що далі?
Трампу все одно наплювати!
показати весь коментар
18.06.2025 10:24 Відповісти
+14


показати весь коментар
18.06.2025 10:31 Відповісти
+14
Це не суперечить, а прямий наслідок закликів Трампа. Якраз завдяки тим "закликам", а по суті підбадьорюванні ху-йла, це і відбувається...
показати весь коментар
18.06.2025 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну суперечить і уперечить... І що далі?
Трампу все одно наплювати!
показати весь коментар
18.06.2025 10:24 Відповісти
Це не суперечить, а прямий наслідок закликів Трампа. Якраз завдяки тим "закликам", а по суті підбадьорюванні ху-йла, це і відбувається...
показати весь коментар
18.06.2025 10:36 Відповісти
І що. Ну суперечить
Але ж пудель путіна а ні санкцій не введе , ані зброї не дасть
Та що там дати , навіть продати - відмовляється
Тому не дивно , що пуйло о свою шавку, трампа , ноги витерає і на бую його крутить
показати весь коментар
18.06.2025 10:24 Відповісти
добре, що хоч тут не написав своє фША.
показати весь коментар
18.06.2025 10:33 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 10:26 Відповісти
Це ти типу потролити вирішив, "виталий"?
показати весь коментар
18.06.2025 10:38 Відповісти
та клав пуйло на трампла з його закликами, заспокойтеся

краще нагадайте свому трамплу, що він два тижні назад казав, що через два тижні прийме рішення по пуйлу. чи то вже так прийняв?
показати весь коментар
18.06.2025 10:27 Відповісти


показати весь коментар
18.06.2025 10:31 Відповісти
Щось в них у обох пика на Маска схожа
показати весь коментар
18.06.2025 11:28 Відповісти
жорстко засудити кацапську терористичну масовану ракетно-дронову атаку на мирних сил не вистачило?!
показати весь коментар
18.06.2025 10:27 Відповісти
Це неможливо, ху..ло забороняє
показати весь коментар
18.06.2025 10:34 Відповісти
партньори..
показати весь коментар
18.06.2025 11:56 Відповісти
Навіть на занепокоєння не вистачило. Тільки на співчуття.
показати весь коментар
18.06.2025 11:26 Відповісти
наймите корректора
показати весь коментар
18.06.2025 10:29 Відповісти
А сказати,що раша агресор і терорист,а путін ****о кишка тонка?
показати весь коментар
18.06.2025 10:30 Відповісти
Та ти що? 😲 А хто такий той Трамп? Суддя? Анпаратор? Чому у заяві не вказано, що суперечить міжнародному праву, Статуту ООН, міжнародним двостороннім договорам, різним деклараціям і меморандумам.
показати весь коментар
18.06.2025 10:31 Відповісти
Після локшини в 24 години хтось серйозно ще сприймає трампа?
Клоуни
показати весь коментар
18.06.2025 10:32 Відповісти
На нього всі давно проклали, а ху...ло так ще йому накази віддає. Як сказал сі:

Очільник КНР вважає, що Сполучені Штати втрачають повагу світу

Глава Китаю Сі Цзіньпін натякнув на послаблення американського впливу на геополітичну ситуацію. За його словами, світ може рухатися далі без Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави КНР.
показати весь коментар
18.06.2025 10:33 Відповісти
Не США і сам Трамп.
показати весь коментар
18.06.2025 10:47 Відповісти
Так, однако він зробив так, що США перестали мати таку повагу як раніше, а далі буде тільки гірше
показати весь коментар
18.06.2025 10:58 Відповісти
Так , дуже сумно і прикро від того , що ми розраховували на допомогу
США , а потрібно було всі сили кинути на випуск своїх ракет і зброі ,
як це робив Порошенко і його команда 6 - ть років тому !
А маємо блазня і шобло злодіів , які повинні йти геть , поки існує Украіна !!
показати весь коментар
18.06.2025 10:34 Відповісти
то що з того??
фолод'я друг
ображений
показати весь коментар
18.06.2025 10:35 Відповісти
Увесь Світ вважає Трампа маріонеткою путлєра....А він,бач, призиває!! Дай Бог йому скоріше до нього...
показати весь коментар
18.06.2025 10:36 Відповісти
Скоріше до кабздона
показати весь коментар
18.06.2025 10:59 Відповісти
Зусилля рижого тільки триндіти про різні угоди.
показати весь коментар
18.06.2025 10:38 Відповісти
Попередня жіночка-посол мала очевидно занизький поріг лицемірства. Тому й звільнили.
А це, новеньке десь на рівні маші захарової...
показати весь коментар
18.06.2025 10:42 Відповісти
Дякуємо...Це все?
показати весь коментар
18.06.2025 10:43 Відповісти
Ще півтора роки ця російська підніжка буде гадити, а потім вибори в Сенат і Конгрес. А там і до імпічменту недалеко. Погано, що ні слони, ні віслюки не висунули гідного політика натомість
показати весь коментар
18.06.2025 10:51 Відповісти
мощно...
"ставшую вєлікой Омерику знову" епохи Трумпа вже й не впізнати..
показати весь коментар
18.06.2025 11:01 Відповісти
Московіти, трампа породили, вони ж його, і відспівають!
Така ж доля, і у зеленського! Оманські керують!
показати весь коментар
18.06.2025 11:18 Відповісти
Санкции будут? Нет? Пошли вон со своим лицемерием!
показати весь коментар
18.06.2025 11:41 Відповісти
вот именно что "суперечить заклику" Трампа, а не его действиям (точнее бездействию).

Трамп говорит одно, а делает противоположное...
показати весь коментар
18.06.2025 12:26 Відповісти
Трамп за Московію !
показати весь коментар
18.06.2025 12:31 Відповісти
Зараз Трамп висловиться якось, що він, типу повністю розуміє путіна й він теж би так вчинив…
показати весь коментар
18.06.2025 12:36 Відповісти
В посольстві так прикалуються з трампу, чи все насправді? Гидота якась...
показати весь коментар
18.06.2025 12:43 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 12:44 Відповісти
Треба було бути конченим довбодятлом, що би опублікувати таке фото в мережі. За це в віййськовий час розстрілювати треба. Жесть, просто жесть.
показати весь коментар
18.06.2025 12:51 Відповісти
 
 