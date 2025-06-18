Посольство США про удар РФ по Києву: Це суперечить заклику Трампа покласти край війні

Посольство США відреагувало на ракетний удар РФ по Києву 17 червня 2025 року.

Про це пресслужба дипустанови повідомила у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, разом з усією Україною, ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня. 21 загиблих, серед них – громадянин США. Понад 134 поранених, серед них – діти.

Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", - йдеться в повідомленні.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Станом на ранок 18 червня відомо про 23 загиблих.

