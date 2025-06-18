Литва вызвала дипломата РФ из-за массированного удара по Киеву, - МИД страны

Временный поверенный в делах РФ в Литве накануне был вызван в литовское Министерство иностранных дел из-за массированного удара по Киеву с десятками жертв.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Представителю РФ был заявлен решительный протест в связи с интенсивными атаками российских вооруженных сил на мирное население Украины.

В Вильнюсе заявили, что действия российской армии составляют нарушение норм международного гуманитарного права. В частности, отмечается возможное применение кассетных боеприпасов во время ударов по Киеву, Одессе, Запорожью и другим населенным пунктам Украины.

В ноте протеста литовского МИДа, среди прочего, обращается внимание на "особо циничное" заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что все намеченные цели в Украине были уничтожены.

"В документе также подчеркивается, что акты агрессии, совершенные Россией против гражданского населения Украины, нарушают основные нормы международного гуманитарного права и являются военными преступлениями, за которые не применяется срок давности при привлечении виновных к ответственности", - добавили в ведомстве.

Атака на Киев в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

По состоянию на утро 18 июня известно о 23 погибших.

