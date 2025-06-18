Литва викликала дипломата РФ через масований удар по Києву, - МЗС країни

Тимчасовий повірений у справах РФ в Литві напередодні був викликаний до литовського Міністерства закордонних справ через масований удар по Києву із десятками жертв.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Представнику РФ було заявлено рішучий протест у зв'язку з інтенсивними атаками російських збройних сил на мирне населення України.

У Вільнюсі заявили, що дії російської армії становлять порушення норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, наголошується на можливому застосуванні касетних боєприпасів під час ударів по Києву, Одесі, Запоріжжю та інших населених пунктах України.

У ноті протесту литовського МЗС, серед іншого, звертається увага на "особливо цинічну" заяву Міністерства оборони Російської Федерації про те, що всі намічені цілі в Україні були знищені.

"У документі також підкреслюється, що акти агресії, вчинені Росією проти цивільного населення України, порушують основні норми міжнародного гуманітарного права і є воєнними злочинами, за які не застосовується термін давності при притягненні винних до відповідальності", - додали у відомстві.

Атака на Київ у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Станом на ранок 18 червня відомо про 23 загиблих.

