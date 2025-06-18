РУС
Новости Хаменеи угрожает США
5 617 47

Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил США "непоправимым ущербом" в случае вмешательства

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской Республике Иран повлечет для Вашингтона "непоправимый вред".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP, передает Цензор.НЕТ.

Заявление 86-летнего Хаменеи зачитал ведущий государственного телевидения на фоне статического изображения духовного лидера. Причины, по которым аятолла не выступил лично, остаются неизвестными. Возможно, это мера безопасности для защиты Хаменеи, точное местонахождение которого не является общеизвестным.

Также читайте: Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана

Ранее он уже появлялся в эфире после начала израильских атак, продолжающихся с пятницы.

Любое военное участие США в этой сфере несомненно повлечет для них непоправимый вред", - говорится в заявлении Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи: "Это положит конец войне"

В своем послании Хаменеи также призвал чиновников "продолжать свою работу с силой и верой в Бога". "Бог непременно и несомненно приведет иранский народ к победе", - сказал он.

Государственное телевидение сообщило, что видеозапись выступления Хаменеи будет показана позже.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана.

Иран (2075) США (27954) угрозы (859) Хаменеи (19)
Топ комментарии
+16
Америка стала знов великою)
Навіть айятола грозить штатам як якимсь шлеперам.
18.06.2025 16:20 Ответить
+13
86 лет стремному дедушке. ОН наверное не понял, на кого он батон крошит.
18.06.2025 16:17 Ответить
+10
Іран зло. Однак, як приємно було б,щоб наваляли сцикливому рижому.
18.06.2025 16:32 Ответить
86 лет стремному дедушке. ОН наверное не понял, на кого он батон крошит.
18.06.2025 16:17 Ответить
Іран зло. Однак, як приємно було б,щоб наваляли сцикливому рижому.
18.06.2025 16:32 Ответить
Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало» и, обессиленный, опустился

слідкуємо за подіями на БС

.
18.06.2025 16:46 Ответить
насправді цей хоттабич зробив непристойну пропозицію однолітку старпьору кідару трампу:

Слова заклинания совпадают с первой строкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC иудейского литургического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD гимна «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Леха доди» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82#%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ашкеназском (восточноевропейском) произношении и означают «Иди, мой Возлюбленный, навстречу невесте»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87#cite_note-lechadodi-2
18.06.2025 16:49 Ответить
Зараз у Доні щось тепленьке потече...
18.06.2025 16:17 Ответить
не потече. не буде Чуб лізти в Іран без дозволу Конгресу. А Конгрес дозволу на таке йому не дасть. там навіть уже відповідну резолюцію проголосували чи то збираються проголосувати.
18.06.2025 16:23 Ответить
серливий чікен Чубчик

.
18.06.2025 16:50 Ответить
Та це ж Кіля Азіров!! Навіть окуляри схожі!!!
Під бородою ховається 👬
18.06.2025 16:18 Ответить
авжеж, авжеж, бо цього Хоттабича Волька ібн Льоха витяг в дивному глечику з Мацква-рєкі

.
18.06.2025 16:52 Ответить
Его зовут Мiкiла!
18.06.2025 19:14 Ответить
Щось схоже й рудий казав...
18.06.2025 16:18 Ответить
вангую - руда бібізяна обісреться. Теракт 11.09.11 р. це не жарти. Трамбон має піти сам, хренов "миротворец".
18.06.2025 16:18 Ответить
атака на трапм-тауер це не хухри-мухри - війна на БСчи рашки в Україні
18.06.2025 16:54 Ответить
Ти така ж бібізяна, яка не знає коли у США відбувся теракт 11 вересня
18.06.2025 21:19 Ответить
а я зобов'язан знати? .Звичайна помилка дає право оленю щось базікати? Мені байдуже коли у Штатах буде черговий теракт і скільки загине прихильників трамбонаю Второпав "саксон"
18.06.2025 22:33 Ответить
обс*ться він по єдиній причині - його друг валодя проти
18.06.2025 23:03 Ответить
як що, плєшива крємлядь з великим задоволенням водить рудому фріку по губах, то перс у рушнику просто гвалтує рудого у всіх позах.
а, може і не гвалтує. може мага подобається.....
18.06.2025 16:19 Ответить
там походу на плєшиву погань уже уваги не звертають. там Пакистан разом з китайськими комуняками можуть за Іран впрягтися. Пакистан теж дуже не любить Ізраїль і руки у них досить крепко ********* на євреїв.
18.06.2025 16:25 Ответить
Америка стала знов великою)
Навіть айятола грозить штатам як якимсь шлеперам.
18.06.2025 16:20 Ответить
Типу, "Нас вб'єте - Талібан прийде. І вам гірше буде!"
18.06.2025 16:21 Ответить
Так таліби ж не шиїти
18.06.2025 17:21 Ответить
Ці тонкощі важливі тільки спочатку. Талібан прийде - порядок наведе.
18.06.2025 18:02 Ответить
Лякалки?
18.06.2025 16:23 Ответить
Шоб добити до кінця бункери - де аятола ваяє ядерні бімби - без США не обійтись - тільки в них є ракети які прошиють бетон
18.06.2025 16:29 Ответить
а пальчиком пригрозив?
18.06.2025 16:23 Ответить
...ніт...просто челму на бантики розпустить
18.06.2025 16:52 Ответить
Хто ще трампонутого не посилав, оце те що він зробив з величчю Америки.
18.06.2025 16:26 Ответить
Схоже на те, що Чубчик і не збирається.
18.06.2025 16:27 Ответить
що трампон,всрався..
18.06.2025 16:29 Ответить
The most important thing in achieving a victory is choosing the enemy correctly.
18.06.2025 16:31 Ответить
Китайці вже зробили заяву, що США втратили силу і є просто регіональною країною, навівши приклад імперій які мали могутність, а потім зникали.Про що це говорить?
18.06.2025 16:35 Ответить
Про те що особа яка зараз рахується президентом США -недієздатна.
18.06.2025 16:46 Ответить
18.06.2025 16:41 Ответить
Стадія "час підходи кінця, а очко стискається" настає, зараз з кожною годиною буде все веселіше і веселіше! Питання кого в ітозі він зробить цапом відбувайлом якшо не дай боже нахрапом не вийде домогтися поставлених цілей? Сам буде тягнути?? По моєму зараз рискує собою хегсет, його вітдадуть на розтерзання конгресу!
18.06.2025 16:42 Ответить
ооо! а биби с даком сказали что вы все умерли!)))
18.06.2025 16:42 Ответить
он у сша может только отсосать,воин в маразме!
18.06.2025 16:44 Ответить
Как страшно. Пещерная страна угрожает Америке.
18.06.2025 16:45 Ответить
А тим часом непечерна Гамерика спокійно собі зазіхає то на Канаду, то на Ґренляндію…
18.06.2025 17:03 Ответить
пока на пещерных людей больше похоже администрация трампа. рыжий сцыкун даже с ж7 убежал, а что будет когда шииты террор начнут? в остов сдрыснет?
18.06.2025 22:40 Ответить
Та там і параша Америці щось грозила. Міністерство алкаше "застерегло від воєнного втручання на боці Ізраїлю, а іначє....."

Що буде "іначє" -- не зазначили.
18.06.2025 16:46 Ответить
Кажуть що трамп втратив останній зв'язок з реальністю після того як папери повипадали з папки. Підручні намагаються щось з цим робити. Але ж вони теж дебіли. Не дивно що цей рушникоголовийищось там верещить.
18.06.2025 16:48 Ответить
Хаменеї все пох, йому 86 років, він зібрався до гурій. Хіба може його діти чи внуки прибють
18.06.2025 16:58 Ответить
Пригрозив, що переїде до ростова?
18.06.2025 17:08 Ответить
Чому всякі виродки які хочуть володіти світом завжди в реалі ховаються від людей по бункерам? Навіщо їм той світ коли на нього можна подивитись тільки через щілину в бронеплиті. Що лідер ліванської Хесболи завжди десь по підвалам никався з тройною наклеєною бородою, що бункерний ***** висилає на зустрічі клонів замість себе, що цей рушникоголовий ховається так що навіть не всі в курівництві Ірану знають де воно заникалось сьогодні на ніч.
18.06.2025 17:29 Ответить
Ну що, ган донні, яка відповідь?)
18.06.2025 17:35 Ответить
"Ну не шмогла я, не шмогла!"
18.06.2025 17:45 Ответить
 
 