Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил США "непоправимым ущербом" в случае вмешательства

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской Республике Иран повлечет для Вашингтона "непоправимый вред".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP, передает Цензор.НЕТ.

Заявление 86-летнего Хаменеи зачитал ведущий государственного телевидения на фоне статического изображения духовного лидера. Причины, по которым аятолла не выступил лично, остаются неизвестными. Возможно, это мера безопасности для защиты Хаменеи, точное местонахождение которого не является общеизвестным.

Также читайте: Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана

Ранее он уже появлялся в эфире после начала израильских атак, продолжающихся с пятницы.

Любое военное участие США в этой сфере несомненно повлечет для них непоправимый вред", - говорится в заявлении Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Хаменеи: "Это положит конец войне"

В своем послании Хаменеи также призвал чиновников "продолжать свою работу с силой и верой в Бога". "Бог непременно и несомненно приведет иранский народ к победе", - сказал он.

Государственное телевидение сообщило, что видеозапись выступления Хаменеи будет показана позже.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США "точно знают", где находится аятолла Хаменеи: требует "безусловной капитуляции" Ирана.