Верховний лідер Ірану Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у разі втручання
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській Республіці Іран спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на агентство AP, передає Цензор.НЕТ.
Заяву 86-річного Хаменеї зачитав ведучий державного телебачення на фоні статичного зображення духовного лідера. Причини, з яких аятола не виступив особисто, залишаються невідомими. Можливо, це захід безпеки для захисту Хаменеї, точне місцеперебування якого не є загальновідомим.
Раніше він уже з’являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п’ятниці.
Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", – йдеться у заяві Хаменеї.
У своєму посланні Хаменеї також закликав посадовців "продовжувати свою роботу з силою і вірою в Бога". "Бог неодмінно і безсумнівно приведе іранський народ до перемоги", – сказав він.
Державне телебачення повідомило, що відеозапис виступу Хаменеї буде показано пізніше.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї: вимагає "безумовної капітуляції" Ірану.
слідкуємо за подіями на БС
Під бородою ховається 👬
а, може і не гвалтує. може мага подобається.....
Навіть айятола грозить штатам як якимсь шлеперам.
Що буде "іначє" -- не зазначили.