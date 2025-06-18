УКР
Новини
5 617 47

Верховний лідер Ірану Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у разі втручання

Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській Республіці Іран спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на агентство AP, передає Цензор.НЕТ. 

Заяву 86-річного Хаменеї зачитав ведучий державного телебачення на фоні статичного зображення духовного лідера. Причини, з яких аятола не виступив особисто, залишаються невідомими. Можливо, це захід безпеки для захисту Хаменеї, точне місцеперебування якого не є загальновідомим.

Також читайте: США мають "тотальний контроль" над повітряним простором Ірану, - Трамп

Раніше він уже з’являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п’ятниці.

Будь-яка військова участь США у цій сфері безсумнівно спричинить для них непоправну шкоду", – йдеться у заяві Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може вжити подальших заходів для припинення ядерної програми Ірану, - Венс 

У своєму посланні Хаменеї також закликав посадовців "продовжувати свою роботу з силою і вірою в Бога". "Бог неодмінно і безсумнівно приведе іранський народ до перемоги", – сказав він.

Державне телебачення повідомило, що відеозапис виступу Хаменеї буде показано пізніше.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США "точно знають", де перебуває аятола Хаменеї: вимагає "безумовної капітуляції" Ірану.

Іран (2336) США (24372) погрози (497) Хаменеї (15)
+16
Америка стала знов великою)
Навіть айятола грозить штатам як якимсь шлеперам.
18.06.2025 16:20 Відповісти
+13
86 лет стремному дедушке. ОН наверное не понял, на кого он батон крошит.
18.06.2025 16:17 Відповісти
+10
Іран зло. Однак, як приємно було б,щоб наваляли сцикливому рижому.
18.06.2025 16:32 Відповісти
86 лет стремному дедушке. ОН наверное не понял, на кого он батон крошит.
18.06.2025 16:17 Відповісти
Іран зло. Однак, як приємно було б,щоб наваляли сцикливому рижому.
18.06.2025 16:32 Відповісти
Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало» и, обессиленный, опустился

слідкуємо за подіями на БС

.
18.06.2025 16:46 Відповісти
насправді цей хоттабич зробив непристойну пропозицію однолітку старпьору кідару трампу:

Слова заклинания совпадают с первой строкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC иудейского литургического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD гимна «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Леха доди» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82#%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ашкеназском (восточноевропейском) произношении и означают «Иди, мой Возлюбленный, навстречу невесте»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87#cite_note-lechadodi-2
18.06.2025 16:49 Відповісти
Зараз у Доні щось тепленьке потече...
18.06.2025 16:17 Відповісти
не потече. не буде Чуб лізти в Іран без дозволу Конгресу. А Конгрес дозволу на таке йому не дасть. там навіть уже відповідну резолюцію проголосували чи то збираються проголосувати.
показати весь коментар
18.06.2025 16:23 Відповісти
серливий чікен Чубчик

.
18.06.2025 16:50 Відповісти
Та це ж Кіля Азіров!! Навіть окуляри схожі!!!
Під бородою ховається 👬
18.06.2025 16:18 Відповісти
авжеж, авжеж, бо цього Хоттабича Волька ібн Льоха витяг в дивному глечику з Мацква-рєкі

.
18.06.2025 16:52 Відповісти
Его зовут Мiкiла!
18.06.2025 19:14 Відповісти
Щось схоже й рудий казав...
18.06.2025 16:18 Відповісти
вангую - руда бібізяна обісреться. Теракт 11.09.11 р. це не жарти. Трамбон має піти сам, хренов "миротворец".
18.06.2025 16:18 Відповісти
атака на трапм-тауер це не хухри-мухри - війна на БСчи рашки в Україні
18.06.2025 16:54 Відповісти
Ти така ж бібізяна, яка не знає коли у США відбувся теракт 11 вересня
18.06.2025 21:19 Відповісти
а я зобов'язан знати? .Звичайна помилка дає право оленю щось базікати? Мені байдуже коли у Штатах буде черговий теракт і скільки загине прихильників трамбонаю Второпав "саксон"
18.06.2025 22:33 Відповісти
обс*ться він по єдиній причині - його друг валодя проти
18.06.2025 23:03 Відповісти
як що, плєшива крємлядь з великим задоволенням водить рудому фріку по губах, то перс у рушнику просто гвалтує рудого у всіх позах.
а, може і не гвалтує. може мага подобається.....
18.06.2025 16:19 Відповісти
там походу на плєшиву погань уже уваги не звертають. там Пакистан разом з китайськими комуняками можуть за Іран впрягтися. Пакистан теж дуже не любить Ізраїль і руки у них досить крепко ********* на євреїв.
18.06.2025 16:25 Відповісти
Америка стала знов великою)
Навіть айятола грозить штатам як якимсь шлеперам.
18.06.2025 16:20 Відповісти
Типу, "Нас вб'єте - Талібан прийде. І вам гірше буде!"
18.06.2025 16:21 Відповісти
Так таліби ж не шиїти
18.06.2025 17:21 Відповісти
Ці тонкощі важливі тільки спочатку. Талібан прийде - порядок наведе.
18.06.2025 18:02 Відповісти
Лякалки?
18.06.2025 16:23 Відповісти
Шоб добити до кінця бункери - де аятола ваяє ядерні бімби - без США не обійтись - тільки в них є ракети які прошиють бетон
18.06.2025 16:29 Відповісти
а пальчиком пригрозив?
18.06.2025 16:23 Відповісти
...ніт...просто челму на бантики розпустить
18.06.2025 16:52 Відповісти
Хто ще трампонутого не посилав, оце те що він зробив з величчю Америки.
18.06.2025 16:26 Відповісти
Схоже на те, що Чубчик і не збирається.
18.06.2025 16:27 Відповісти
що трампон,всрався..
18.06.2025 16:29 Відповісти
The most important thing in achieving a victory is choosing the enemy correctly.
18.06.2025 16:31 Відповісти
Китайці вже зробили заяву, що США втратили силу і є просто регіональною країною, навівши приклад імперій які мали могутність, а потім зникали.Про що це говорить?
18.06.2025 16:35 Відповісти
Про те що особа яка зараз рахується президентом США -недієздатна.
18.06.2025 16:46 Відповісти
18.06.2025 16:41 Відповісти
Стадія "час підходи кінця, а очко стискається" настає, зараз з кожною годиною буде все веселіше і веселіше! Питання кого в ітозі він зробить цапом відбувайлом якшо не дай боже нахрапом не вийде домогтися поставлених цілей? Сам буде тягнути?? По моєму зараз рискує собою хегсет, його вітдадуть на розтерзання конгресу!
18.06.2025 16:42 Відповісти
ооо! а биби с даком сказали что вы все умерли!)))
18.06.2025 16:42 Відповісти
он у сша может только отсосать,воин в маразме!
18.06.2025 16:44 Відповісти
Как страшно. Пещерная страна угрожает Америке.
18.06.2025 16:45 Відповісти
А тим часом непечерна Гамерика спокійно собі зазіхає то на Канаду, то на Ґренляндію…
18.06.2025 17:03 Відповісти
пока на пещерных людей больше похоже администрация трампа. рыжий сцыкун даже с ж7 убежал, а что будет когда шииты террор начнут? в остов сдрыснет?
18.06.2025 22:40 Відповісти
Та там і параша Америці щось грозила. Міністерство алкаше "застерегло від воєнного втручання на боці Ізраїлю, а іначє....."

Що буде "іначє" -- не зазначили.
18.06.2025 16:46 Відповісти
Кажуть що трамп втратив останній зв'язок з реальністю після того як папери повипадали з папки. Підручні намагаються щось з цим робити. Але ж вони теж дебіли. Не дивно що цей рушникоголовийищось там верещить.
18.06.2025 16:48 Відповісти
Хаменеї все пох, йому 86 років, він зібрався до гурій. Хіба може його діти чи внуки прибють
18.06.2025 16:58 Відповісти
Пригрозив, що переїде до ростова?
18.06.2025 17:08 Відповісти
Чому всякі виродки які хочуть володіти світом завжди в реалі ховаються від людей по бункерам? Навіщо їм той світ коли на нього можна подивитись тільки через щілину в бронеплиті. Що лідер ліванської Хесболи завжди десь по підвалам никався з тройною наклеєною бородою, що бункерний ***** висилає на зустрічі клонів замість себе, що цей рушникоголовий ховається так що навіть не всі в курівництві Ірану знають де воно заникалось сьогодні на ніч.
18.06.2025 17:29 Відповісти
Ну що, ган донні, яка відповідь?)
18.06.2025 17:35 Відповісти
"Ну не шмогла я, не шмогла!"
18.06.2025 17:45 Відповісти
 
 