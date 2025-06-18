Из-за атак РФ за 5 месяцев этого года погибло в два раза больше гражданских лиц, чем за этот период прошлого года, - Шмыгаль

За пять месяцев 2025 года из-за российских атак погибло вдвое больше гражданских украинцев, чем за аналогичный период 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"За пять месяцев 2025 года из-за российских атак погибло вдвое больше гражданских украинцев, чем за аналогичный период прошлого года. Это и есть настоящая демонстрация того, хочет ли Россия переговоров и мира. Мои, наши искренние соболезнования всем, кто в эти дни потерял родных и близких. Россия обязательно заплатит за все", - рассказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Россия должна заплатить большими деньгами, и для этого создается Международный компенсационный механизм из трех элементов: реестра убытков, комиссии по рассмотрению заявлений и компенсационного фонда.

Также читайте: МИД Украины после ударов РФ по Украине: Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита G7

"Реестр уже активно принимает заявления украинцев по десяти категориям. В частности относительно повреждения или уничтожения жилой недвижимости. Призываю всех пострадавших подавать соответствующие заявки через "Дію", - добавил он.

Премьер отметил, что компенсационный фонд планируется наполнять за счет российских конфискованных активов.

"Кроме того, государство здесь и сейчас поддерживает тех украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено обстрелами. Программа "єВідновлення" работает, и семьи, чье жилье пострадало, могут получить до 350 тыс. грн на ремонт квартиры и до 500 тыс. грн на ремонт дома.

Также читайте: ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет российских активов, - Шмыгаль

Всего на сейчас почти 100 тысяч украинских семей получили 9,3 млрд грн компенсаций за поврежденное жилье. Также сформировано более 19 тысяч жилищных сертификатов, за которые украинцы покупают новые дома. И выплачивается новый вид компенсации для восстановления на собственном земельном участке: почти 500 граждан уже получили около 607 млн грн", - рассказал премьер.