РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
408 10

Из-за атак РФ за 5 месяцев этого года погибло в два раза больше гражданских лиц, чем за этот период прошлого года, - Шмыгаль

Шмыгаль о жертвах российских обстрелов

За пять месяцев 2025 года из-за российских атак погибло вдвое больше гражданских украинцев, чем за аналогичный период 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"За пять месяцев 2025 года из-за российских атак погибло вдвое больше гражданских украинцев, чем за аналогичный период прошлого года. Это и есть настоящая демонстрация того, хочет ли Россия переговоров и мира. Мои, наши искренние соболезнования всем, кто в эти дни потерял родных и близких. Россия обязательно заплатит за все", - рассказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Россия должна заплатить большими деньгами, и для этого создается Международный компенсационный механизм из трех элементов: реестра убытков, комиссии по рассмотрению заявлений и компенсационного фонда.

Также читайте: МИД Украины после ударов РФ по Украине: Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита G7

"Реестр уже активно принимает заявления украинцев по десяти категориям. В частности относительно повреждения или уничтожения жилой недвижимости. Призываю всех пострадавших подавать соответствующие заявки через "Дію", - добавил он.

Премьер отметил, что компенсационный фонд планируется наполнять за счет российских конфискованных активов.

"Кроме того, государство здесь и сейчас поддерживает тех украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено обстрелами. Программа "єВідновлення" работает, и семьи, чье жилье пострадало, могут получить до 350 тыс. грн на ремонт квартиры и до 500 тыс. грн на ремонт дома.

Также читайте: ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет российских активов, - Шмыгаль

Всего на сейчас почти 100 тысяч украинских семей получили 9,3 млрд грн компенсаций за поврежденное жилье. Также сформировано более 19 тысяч жилищных сертификатов, за которые украинцы покупают новые дома. И выплачивается новый вид компенсации для восстановления на собственном земельном участке: почти 500 граждан уже получили около 607 млн грн", - рассказал премьер.

Автор: 

россия (97335) жертвы (2180) Шмыгаль Денис (2862)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
смертельний підрахуй, де гроші на ЗСУ ?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:39 Ответить
+4
Шмигаль-згинь.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:49 Ответить
+2
Ще один констататор...

Почали ще й звітувати з виплатами...походу, накрали багато...
показать весь комментарий
18.06.2025 16:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один констататор...

Почали ще й звітувати з виплатами...походу, накрали багато...
показать весь комментарий
18.06.2025 16:34 Ответить
Це наслідок приходу до влади в США Трампа ,який підтримав кривавого терориста путіна ,що за всі злочини проти українського народу йому нічого не буде і чорт відчув свою безкарність.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:38 Ответить
На цьому ресурсі підтримка Трампололо перед виборами просто зашкалювала. І де ці пі**ри подівалися, в яку дупу засунули свого язика?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:52 Ответить
Почекай трішки, в США скоро вибори в Конгрес, здається, от вони і знову повилазять з фразами-".....та ви просто не правильно зрозуміли і трап авжеж поганий але потрібно підтримати республіканців бо вони дуже хороші...."
показать весь комментарий
18.06.2025 19:33 Ответить
До тих виборів майже півтора роки.
показать весь комментарий
18.06.2025 21:35 Ответить
не смішно.
В США до сенаторських виборів починають готуватися самі кандидати які вже сьогодні виграли цю гонку. Я сьогодні став конгресменом-я сьогодні починаю готуватись до наступної виборчої гонки в конгрес.
Якщо є ті хто краще мене може це пояснити то я вітаю і запрошую,
показать весь комментарий
18.06.2025 23:08 Ответить
смертельний підрахуй, де гроші на ЗСУ ?
показать весь комментарий
18.06.2025 16:39 Ответить
Шмигаль-згинь.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:49 Ответить
Чи збільшилось вдвічі нашого озброєння та ******** брмбосховищ?
Ні і ще раз ні.
Тому і такий результат, страшний, навіть моторошний.
Чи збільшилось вдвічі розкрадання бюджету? Дивлячісь на викриття злочинів в сфері бюджету і корупції слідчими ДБР та СБУ і ОГП, так.

От ще приклад

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов'язаних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:55 Ответить
Счётчик потужности работает, уж простите за каламбур. Наголосовали покращення.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:35 Ответить
 
 