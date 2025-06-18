Из-за атак РФ за 5 месяцев этого года погибло в два раза больше гражданских лиц, чем за этот период прошлого года, - Шмыгаль
За пять месяцев 2025 года из-за российских атак погибло вдвое больше гражданских украинцев, чем за аналогичный период 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"За пять месяцев 2025 года из-за российских атак погибло вдвое больше гражданских украинцев, чем за аналогичный период прошлого года. Это и есть настоящая демонстрация того, хочет ли Россия переговоров и мира. Мои, наши искренние соболезнования всем, кто в эти дни потерял родных и близких. Россия обязательно заплатит за все", - рассказал премьер.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что Россия должна заплатить большими деньгами, и для этого создается Международный компенсационный механизм из трех элементов: реестра убытков, комиссии по рассмотрению заявлений и компенсационного фонда.
"Реестр уже активно принимает заявления украинцев по десяти категориям. В частности относительно повреждения или уничтожения жилой недвижимости. Призываю всех пострадавших подавать соответствующие заявки через "Дію", - добавил он.
Премьер отметил, что компенсационный фонд планируется наполнять за счет российских конфискованных активов.
"Кроме того, государство здесь и сейчас поддерживает тех украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено обстрелами. Программа "єВідновлення" работает, и семьи, чье жилье пострадало, могут получить до 350 тыс. грн на ремонт квартиры и до 500 тыс. грн на ремонт дома.
Всего на сейчас почти 100 тысяч украинских семей получили 9,3 млрд грн компенсаций за поврежденное жилье. Также сформировано более 19 тысяч жилищных сертификатов, за которые украинцы покупают новые дома. И выплачивается новый вид компенсации для восстановления на собственном земельном участке: почти 500 граждан уже получили около 607 млн грн", - рассказал премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почали ще й звітувати з виплатами...походу, накрали багато...
В США до сенаторських виборів починають готуватися самі кандидати які вже сьогодні виграли цю гонку. Я сьогодні став конгресменом-я сьогодні починаю готуватись до наступної виборчої гонки в конгрес.
Якщо є ті хто краще мене може це пояснити то я вітаю і запрошую,
Ні і ще раз ні.
Тому і такий результат, страшний, навіть моторошний.
Чи збільшилось вдвічі розкрадання бюджету? Дивлячісь на викриття злочинів в сфері бюджету і корупції слідчими ДБР та СБУ і ОГП, так.
От ще приклад
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.
У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов'язаних.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.
Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків.