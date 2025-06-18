УКР
Через атаки РФ за 5 місяців цього року загинуло удвічі більше цивільних, ніж за цей період минулого року, - Шмигаль

Шмигаль про жертви російських обстрілів

За п’ять місяців 2025 року через російські атаки загинуло удвічі більше цивільних українців, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це щзаявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"За п’ять місяців 2025 року через російські атаки загинуло удвічі більше цивільних українців, ніж за аналогічний період минулого року. Це і є справжня демонстрація того, чи хоче Росія переговорів та миру. Мої, наші щирі співчуття усім, хто в ці дні втратив рідних та близьких. Росія обов’язково заплатить за все", - розповів прем'єр.

Крім того, Шмигаль наголосив, що Росія має заплатити великими грошима, і для цього створюється Міжнародний компенсаційний механізм з трьох елементів: реєстру збитків, комісії з розгляду заяв та компенсаційного фонду.

"Реєстр уже активно приймає заяви українців за десятьма категоріями. Зокрема щодо пошкодження або знищення житлової нерухомості. Закликаю всіх постраждалих подавати відповідні заявки через "Дію", - додав він.

Прем’єр зауважив, що компенсаційний фонд планується наповнювати за рахунок російських конфіскованих активів.

"Окрім того, держава тут і зараз підтримує тих українців, чиє житло було пошкоджене або знищене обстрілами. Програма "єВідновлення" працює, і родини, чиє житло постраждало, можуть отримати до 350 тис. грн на ремонт квартири та до 500 тис. грн на ремонт будинку.

Загалом на зараз майже 100 тисяч українських родин отримали 9,3 млрд грн компенсацій за пошкоджене житло. Також сформовано більше 19 тисяч житлових сертифікатів, за які українці купують нові оселі. Та виплачується новий вид компенсації для відбудови на власній земельній ділянці: майже 500 громадян вже отримали близько 607 млн грн", - розповів прем'єр.

+5
смертельний підрахуй, де гроші на ЗСУ ?
показати весь коментар
18.06.2025 16:39 Відповісти
+4
Шмигаль-згинь.
показати весь коментар
18.06.2025 16:49 Відповісти
+2
Ще один констататор...

Почали ще й звітувати з виплатами...походу, накрали багато...
показати весь коментар
18.06.2025 16:34 Відповісти
Ще один констататор...

Почали ще й звітувати з виплатами...походу, накрали багато...
показати весь коментар
18.06.2025 16:34 Відповісти
Це наслідок приходу до влади в США Трампа ,який підтримав кривавого терориста путіна ,що за всі злочини проти українського народу йому нічого не буде і чорт відчув свою безкарність.
показати весь коментар
18.06.2025 16:38 Відповісти
На цьому ресурсі підтримка Трампололо перед виборами просто зашкалювала. І де ці пі**ри подівалися, в яку дупу засунули свого язика?
показати весь коментар
18.06.2025 16:52 Відповісти
Почекай трішки, в США скоро вибори в Конгрес, здається, от вони і знову повилазять з фразами-".....та ви просто не правильно зрозуміли і трап авжеж поганий але потрібно підтримати республіканців бо вони дуже хороші...."
показати весь коментар
18.06.2025 19:33 Відповісти
До тих виборів майже півтора роки.
показати весь коментар
18.06.2025 21:35 Відповісти
не смішно.
В США до сенаторських виборів починають готуватися самі кандидати які вже сьогодні виграли цю гонку. Я сьогодні став конгресменом-я сьогодні починаю готуватись до наступної виборчої гонки в конгрес.
Якщо є ті хто краще мене може це пояснити то я вітаю і запрошую,
показати весь коментар
18.06.2025 23:08 Відповісти
смертельний підрахуй, де гроші на ЗСУ ?
показати весь коментар
18.06.2025 16:39 Відповісти
Шмигаль-згинь.
показати весь коментар
18.06.2025 16:49 Відповісти
Чи збільшилось вдвічі нашого озброєння та ******** брмбосховищ?
Ні і ще раз ні.
Тому і такий результат, страшний, навіть моторошний.
Чи збільшилось вдвічі розкрадання бюджету? Дивлячісь на викриття злочинів в сфері бюджету і корупції слідчими ДБР та СБУ і ОГП, так.

От ще приклад

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов'язаних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків.
показати весь коментар
18.06.2025 16:55 Відповісти
Счётчик потужности работает, уж простите за каламбур. Наголосовали покращення.
показати весь коментар
18.06.2025 17:35 Відповісти
 
 