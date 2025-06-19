Евросоюз разрабатывает новую схему получения прибыли от замороженных активов РФ, - Politico

Европейский Союз стремится получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, переведя их в "более рискованные инвестиции", с помощью плана, который предусматривает увеличение помощи Украине, избегая при этом обвинений в "краже" денег Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

В частности, в ЕС рассматривают возможность перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских государственных активов, хранящихся в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты, рассказали изданию четыре чиновника, знакомые с ходом процесса.

Цель - получение большей прибыли, чтобы помочь "держать на плаву" пострадавшую от войны экономику Украины на фоне угроз президента США Дональда Трампа остановить финансирование.

В то же время такой шаг не приведет к полной конфискации российских активов, против чего выступают некоторые страны ЕС, в частности Германия и Италия, из-за финансовых и юридических проблем.

ЕС надеется, что, потратив только доходы от активов и оставив основной капитал нетронутым, можно будет избежать обвинений в нарушении международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет российских активов, - Шмыгаль

Страны G7 в прошлом году согласились предоставить Украине 45 миллиардов евро доходов от замороженных активов РФ. Однако доля ЕС в размере 18 миллиардов евро в рамках кредита G7 будет полностью выплачена до конца года - поэтому возникает вопрос о том, как финансовые потребности Украины будут удовлетворяться в 2026 году.

Министры финансов из 27 стран ЕС начнут соответствующие обсуждения в четверг, 19 июня, на неформальном ужине в Люксембурге.

"Важно, чтобы мы услышали от Еврокомиссии об имеющихся вариантах, особенно в отношении потенциального использования замороженных российских активов и дальнейших шагов по режиму санкций", - написала в письме-приглашении министрам Польша, которая председательствует в Совете ЕС на ротационной основе и организовала встречу.

Варшава также предложила, чтобы новая оборонная кредитная программа ЕС SAFE могла быть использована для покупки оружия для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это несправедливость": В Офисе президента отреагировали на конфискацию 3 миллиардов евро активов РФ для выплат западным инвесторам

Встреча в четверг станет началом многомесячных напряженных дискуссий, поскольку европейские столицы с "перенапряженными" бюджетами все больше разрываются между продолжением поддержки Украины и внутренними приоритетами.

Обходной путь ЕС

Как потенциальный обходной путь, чиновники ЕС рассматривают возможность передачи активов из бельгийской компании Euroclear в "специальную целевую компанию" под эгидой ЕС.

Основное преимущество быстрого создания нового фонда заключается в том, что активы могут быть направлены на более рискованные инвестиции, способные принести Украине значительно больший доход. Чиновники не уточнили, о каких именно инвестициях может идти речь.

По своим правилам, Euroclear обязана инвестировать активы - многие из которых уже превратились в ликвидную наличность, в бельгийский центральный банк, который предлагает самую низкую из доступных безрисковых ставок дохода.

В 2024 году прибыли, полученные от таких инвестиций, составили 4 миллиарда евро, которые позже были направлены на кредит G7 для Украины.

Читайте также: Великобритания направит средства от замороженных российских активов на вооружение и ремонт техники для Украины

Сторонники идеи создания нового инвестиционного фонда утверждают, что ЕС должен получать больше доходов от замороженных российских активов, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе.

Еще одно потенциальное преимущество - это может стать полезным защитным механизмом против риска того, что Венгрия попытается наложить вето на продление санкций и фактически вернуть деньги России.

Российские активы заблокированы режимом санкций ЕС, который должен быть единогласно возобновлен каждые шесть месяцев, и венгерское правительство, традиционно выступающее против инициатив по помощи Украине, неоднократно угрожало использовать свое право вето.

В течение последних недель Еврокомиссия провела неформальные переговоры с группой стран, включая Францию, Германию, Италию и Эстонию, чтобы изучить юридические пути сохранения замороженных активов, если Венгрия заблокирует продление санкций, рассказали Politico два чиновника. Но рабочая группа не разработала обходного пути для достижения этого результата.

Жесткая бюджетная арифметика

Чиновники ЕС ищут пути одобрения создания нового фонда простым большинством голосов - в противовес единодушию, чтобы обойти ожидаемое сопротивление со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Критики плана создания нового механизма финансирования, однако, предупреждают, что налогоплательщики ЕС в конечном итоге будут вынуждены выплачивать компенсацию за любые потенциальные непроизводительные инвестиции.

ЕС ищет креативные решения, поскольку его "центральный бюджет" в размере 1,2 триллиона евро, который регулирует все государственные расходы, перенапряжен, а новый бюджет начнет действовать только в 2028 году.

"Будет нелегко найти деньги в рамках нынешней многолетней финансовой программы", - сказал один из европейских дипломатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не может конфисковать замороженные российские активы из-за отсутствия правовой базы, - Макрон

Значительная часть 50 миллиардов евро, выделение которых Украине ЕС одобрил в 2023 году и которые были рассчитаны до конца 2027 года, уже потрачена.

Кроме экономических ограничений, чиновники скептически относятся к идее дальнейшего пополнения центрального бюджета ЕС, поскольку это требует единодушия - а Венгрия, вероятно, будет сопротивляться.