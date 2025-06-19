Євросоюз розробляє нову схему отримання прибутку із заморожених активів РФ, - Politico

Європейський Союз прагне отримати додаткові мільярди євро із заморожених російських активів, перевівши їх у "більш ризиковані інвестиції", за допомогою плану, який передбачає збільшення допомоги Україні, уникаючи при цьому звинувачень у "крадіжці" грошей Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зокрема, у ЄС розглядають можливість переведення майже 200 мільярдів євро заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, в новий, більш ризикований інвестиційний фонд, який виплачуватиме вищі відсотки, розповіли виданню чотири чиновники, обізнані з перебігом процесу.

Мета — отримання більшого прибутку, щоб допомогти "тримати на плаву" постраждалу від війни економіку України на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування.

Водночас такий крок не призведе до повної конфіскації російських активів, проти чого виступають деякі країни ЄС, зокрема Німеччина та Італія, через фінансові та юридичні проблеми.

ЄС сподівається, що, витративши лише прибутки від активів та залишивши основний капітал недоторканим, можна буде уникнути звинувачень у порушенні міжнародного права.

Країни G7 минулого року погодилися надати Україні 45 мільярдів євро прибутків від заморожених активів РФ. Однак частка ЄС у розмірі 18 мільярдів євро у межах кредиту G7 буде повністю виплачена до кінця року — тому виникає питання про те, як фінансові потреби України будуть задовольнятися у 2026 році.

Міністри фінансів з 27 країн ЄС розпочнуть відповідні обговорення в четвер, 19 червня, на неформальній вечері в Люксембурзі.

"Важливо, щоб ми почули від Єврокомісії про наявні варіанти, особливо стосовно потенційного використання заморожених російських активів і подальших кроків щодо режиму санкцій", - написала в листі-запрошенні міністрам Польща, яка головує в Раді ЄС на ротаційній основі й організувала зустріч.

Варшава також запропонувала, щоб нова оборонна кредитна програма ЄС SAFE могла бути використана для купівлі зброї для України.

Зустріч у четвер стане початком багатомісячних напружених дискусій, оскільки європейські столиці з "перенапруженими" бюджетами дедалі більше розриваються між продовженням підтримки України та внутрішніми пріоритетами.

Обхідний шлях ЄС

Як потенційний обхідний шлях, чиновники ЄС розглядають можливість передачі активів з бельгійської компанії Euroclear до "спеціальної цільової компанії" під егідою ЄС.

Основна перевага швидкого створення нового фонду полягає в тому, що активи можуть бути спрямовані на більш ризиковані інвестиції, здатні принести Україні значно більший дохід. Урядовці не уточнили, про які саме інвестиції може йтися.

За своїми правилами, Euroclear зобов'язана інвестувати активи - багато з яких вже перетворилися на ліквідну готівку, в бельгійський центральний банк, який пропонує найнижчу з доступних безризикових ставок доходу.

У 2024 році прибутки, отримані від таких інвестицій, склали 4 мільярди євро, які пізніше були спрямовані на кредит G7 для України.

Прихильники ідеї створення нового інвестиційного фонду стверджують, що ЄС повинен отримувати більше доходів від заморожених російських активів, щоб підтримати Україну в довгостроковій перспективі.

Ще одна потенційна перевага - це може стати корисним захисним механізмом проти ризику того, що Угорщина спробує накласти вето на продовження санкцій і фактично повернути гроші Росії.

Російські активи заблоковані режимом санкцій ЄС, який має бути одноголосно поновлений кожні шість місяців, і угорський уряд, який традиційно виступає проти ініціатив з допомоги Україні, неодноразово погрожував використати своє право вето.

Протягом останніх тижнів Єврокомісія провела неформальні переговори з групою країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Естонію, щоб вивчити юридичні шляхи збереження заморожених активів, якщо Угорщина заблокує продовження санкцій, розповіли Politico два посадовці. Але робоча група не розробила обхідного шляху для досягнення цього результату.

Жорстка бюджетна арифметика

Чиновники ЄС шукають шляхи схвалення створення нового фонду простою більшістю голосів — на противагу одностайності, щоб обійти очікуваний опір з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Критики плану створення нового механізму фінансування, однак, попереджають, що платники податків ЄС зрештою будуть змушені виплачувати компенсацію за будь-які потенційні непродуктивні інвестиції.

ЄС шукає креативні рішення, оскільки його "центральний бюджет" у розмірі 1,2 трильйона євро, який регулює всі державні витрати, перенапружений, а новий бюджет почне діяти лише у 2028 році.

"Буде нелегко знайти гроші в межах нинішньої багаторічної фінансової програми", - сказав один із європейських дипломатів.

Значна частина 50 мільярдів євро, виділення яких Україні ЄС схвалив у 2023 році і які були розраховані до кінця 2027 року, вже витрачена.

Окрім економічних обмежень, чиновники скептично ставляться до ідеї подальшого поповнення центрального бюджету ЄС, оскільки це вимагає одностайності — а Угорщина, ймовірно, чинитиме опір.