Новости Командующий Сухопутными войсками ВСУ
11 776 44

Генерал Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ

Геннадий Шаповалов стал командующим Сухопутными войсками

Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Соответствующий указ №412 обнародован на сайте ОПУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины", - сказано в документе.

Отметим, что до этого Шаповалов занимал должность командующего войсками Оперативного командования "Південь". Этот пост он покинул в феврале 2025 года.

В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

Читайте также: Сухаревский стал заместителем Командующего ОК "Схід"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит работу на посту командующего Объединенными силами.

Автор: 

назначение (2212) Сухопутные войска ВСУ (52) Шаповалов Геннадий (3)
+13
Ліжка пересувають, замість шлюх міняти)))
19.06.2025 20:38 Ответить
+8
ЗАЛУЖНИЙ ІЗ ЗНАННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .ЩО КІСТКА В ГОРЛІ "ЗЕЛЕПУТІНІВ"
19.06.2025 20:42 Ответить
+8
Коли призначали Драпатого, Бутусов навів справку про його військовий шлях, сподіваюсь він продовжить традицію і вовідомить про фронтові заслуги нового командувача.
19.06.2025 20:43 Ответить
Дай Бог, щоб все склалося!
19.06.2025 20:12 Ответить
Що? Де тут про життєво необхідний українській армії професіоналізм?

Геннадій Миколайович Шаповалов (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C військовослужбовець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України. Командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України (з 2025).

Колишній командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB оперативного командування «Південь» (2024-2025), командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB ОСУВ «Таврія» (2024-2025), командир https://uk.wikipedia.org/wiki/59-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Станом на 2022 рік начальник Головного управління військового співробітництва Збройних сил Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D1%83%D0%BF%D1%83177-3 [3]. 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].

Станом на весну 2024 року - командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%92_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8F ОСУВ «Таврія».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]

16 квітня 2024 року призначений командувачем військ оперативного командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Південь»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7], звільнений 4 лютого 2025 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський заявив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами у Вісбадені де розташоване командування НАТО з надання допомоги та тренувань для України NSATU, його завдання - координація безпекової допомоги Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]

19 червня 2025 року призначений Президентом України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 командувачем Сухопутних військ ЗСУ
19.06.2025 22:29 Ответить
Яке високоінтелектуальне обличчя. Ну як у всіх генералів.
19.06.2025 20:16 Ответить
Принаймі, він англійською мовою добре володіє. Вже не ідіот, значить.
19.06.2025 20:22 Ответить
ЗАЛУЖНИЙ ІЗ ЗНАННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .ЩО КІСТКА В ГОРЛІ "ЗЕЛЕПУТІНІВ"
19.06.2025 20:42 Ответить
одна команда "зельц" "сирок" і їхній рашистський наставник "козирний".Саме вони по вказівці куйла прибрали Залужного
19.06.2025 21:52 Ответить
Да..в инете есть его "прекрасное" выступление на английском что весь мир смеялся )))
20.06.2025 01:04 Ответить
"ісчейка" Андропов - "ісчі",а то з Тебе горобці сміяться
20.06.2025 08:46 Ответить
В ОП та й сам найвеличніший мають знання з англійської мови але це не значить що вони не ідіоти, також Трамп володіє так що знання не є беззаперечним фактом пофпридатності.
19.06.2025 22:13 Ответить
що і чим не догодило - свое покажи - та заодно розкажи що ти зробило в житті для України...
19.06.2025 20:23 Ответить
Я принаймі тут. А ти здриснув і розказуєш, по чому в Одесі руберойд. Таких патріотів зараз як гівна.
19.06.2025 20:45 Ответить
- А що ж,- він каже,- вибачайте,
Ні те, ні се,
Хоч десять раз пересідайте,
Немає хисту - от і все.

(Л. Глібов, "Иузики")
19.06.2025 20:31 Ответить
"Иузики"
"Музики"
19.06.2025 22:30 Ответить
Ліжка пересувають, замість шлюх міняти)))
19.06.2025 20:38 Ответить
Коли призначали Драпатого, Бутусов навів справку про його військовий шлях, сподіваюсь він продовжить традицію і вовідомить про фронтові заслуги нового командувача.
19.06.2025 20:43 Ответить
це тільки при умові, якщо це йому дозволять єрмачки з арахаміями...
19.06.2025 21:12 Ответить
Хто не знає імен уславлених генералів Шапоклякова, Крокодилгенова та Чебурашкова?
19.06.2025 20:48 Ответить
Хто це такий ?
19.06.2025 21:11 Ответить
хз
19.06.2025 21:13 Ответить
Шото не внушает доверия этот командующий Сухопутных Сил.Во первых фамилия русская (фамилии заканчивающие на "ОВ" все кацапские)Во вторых физиономия у него какая то не "героическая" Такой может угробить собственные войска "ни за понюшку табаку".Может и Диверсантом оказатся
19.06.2025 21:18 Ответить
Ты ж наверно совсем дебил, фамилии фильтруешь? ******* украинская фамилия Шарий много полезного для Украины сделала, например ? А Кравчук? А Кучма?
19.06.2025 21:50 Ответить
А ты что не знал что русские фамилие заканчиваются на "ОВ".(иванОВ петрОв) а Украинские фамилии заканчиваются на "КО".КостенКО тимошенКО
19.06.2025 22:06 Ответить
ХА ХА ХА !!!КОРУПЦИОНЕР ЕГО ХФАМИЛИЯ!!!!
19.06.2025 21:53 Ответить
Повезло ему!!!есть время ещё деньгу накачать!!!!обратите внимае!Они меняются для скрытия МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ!!!ДА ТАК ОНО И ЕСТЬ!!!
19.06.2025 21:51 Ответить
Зеленський
Єрмак
Татаров
Федоров
Чернишов
Сирський
Буданов
Шаповалов
А Українці в Україні взагалі є?
Банда Зеленського має Українців глибоко в задниці.
19.06.2025 22:04 Ответить
Кстати кто забыл.ТЦК как раз и относятся к Сухопутным Силам.При новом командующем Сухопутных Сил ,ТЦК ещё больше беспределить будут.У-У-Х бусификация просто АДОВАЯ наступит.Как там у Шекспира?"ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ"
19.06.2025 22:28 Ответить
Так на це і розраховує Потужний! Тут на форумі драпатого в сраку цілували не розуміючи що ТЦК це його парафія, а оце нове опудало драпатого переплюне, згадаєте мої слова...
19.06.2025 23:12 Ответить
Я никогда не был в восторге ни от Залужного ни от Драпатого.Залужный ******* контрнаступ.Угробил войско на "Линии Суравикина".хотя мог бы сказать Зеленскому что это самоубийство переть в лоб на позиции россиян без авиации .
19.06.2025 23:29 Ответить
так бяда....усім ссикунам та ухилянтам...
20.06.2025 16:29 Ответить
Брови наморщив по серйозному,зразу видно видатного зеленого полководця, учень самого Сирського!Цей заради вождя і партії який хочеш плацдарм , фортецю чи тотькіно устроїть...Є в цій країні хоч один що зуб дасть що цей дрюшин воєвода приведе дії тцк в правове русло згідно вимог чинного законодавства України , або сам рапорт напише на звільнення з посади?
19.06.2025 22:43 Ответить
Портфоліо би б...
20.06.2025 00:27 Ответить

Чтобы Квартет Квартал в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
=====
Басня Крылова «Квартет»
20.06.2025 08:35 Ответить
що за ноунейм??? За добу ніякої інфи....
20.06.2025 16:28 Ответить
Ось є такий допис про нього у Мородокнизі...

Совковий генерал

Розкажу історію особистого спілкування з новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, бригадним генералом Геннадієм Шаповаловим.

Було це чи то наприкінці 2016-го, чи на початку 2017-го. Війна вже йшла пару років, а зміни до законодавства вносити не було часу. Що казало законодавство? Посадові особи, в тому числі військовослужбовці, повинні здавати декларацію, вся інформація з якої знаходилася в публічному доступі.

Я в той час нещодавно отримав молодшого лейтенанта і був на посаді офіцера штабу механізованого батальйону, служив за контрактом. А я з Донецька. І майно у мене залишалося в окупованому Донецьку. І родичі.

Звісно, декларацію я не подав.

Хто відповідає за такі справи в бригаді? НШ. Тоді ще полковник чи підполковник Геннадій Шаповалов.

Що робить високе керівництво, коли хтось нахабно ігнорує його накази? Тисне на твоє керівництво, тобто на твого командира.

Зрозумівши, що питання саме не утрясе́ться, пішов я до Шаповалова.

Так і так, кажу, я з окупованого Донецька, у мене там залишилися майно, родичі. Місто захоплено ворогом. Якщо я здам декларацію, то вона буде оприлюднена, з усіма моїми персональними данними (в той час декларації публіковалися повністю) і у мене будуть проблеми.

Знаєте, що мені відповів Шаповалов?

Думаєте, зрозумів? Поспівчував? Чи нарешті уторопав, що в його посадові обов'язки не входить нагляд за поданням декларацій підлеглими?

Ні, совкові офіцери такого не роблять!

Шаповалов прилюдно, використовуючи нецензурну лайку, мені відповів, що я такий-сякий, мої проблеми його не ***ть, декларацію я повинен здати, і, взагалі, за**али його донецькі, на**я ми в армію прийшли, якщо не можемо здати декларацію!? - і кудись побіг.

Чесно, я тоді ледь стримався. Я не був професійним військовим, в армію прийшов не тому, що в інші місця не взяли, а тому, що моє місто захопив ворог.

На декларацію і полковника Шаповалова я поклав *уй.

А потім і зміни до законодавства вийшли - що декларації треба здавати тільки офіцерам-контрактникам, що займають майорські посади і вище. Я ж був на старлєєвській. Проблема відпала.

А я запам'ятав Гену Шаповалова як *удака. І тепер такий *удак буде керувати долею людей на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Звісно, на фоні всіх теперішніх подій ця ситуація - дрібниця, але таке відношення до всього. Просто пох, вмирайте, головне щоб суворо по статуту.

Співчуваю підлеглим і всій країні, в якій робляться такі призначення на посади.

P.s.

Тут "Гром" - свідок ціх подій нагадав, що саме тоді сказав мені Гена Шаповалов:

"У*обуй на свою оккупированую территорию!"

P.p.s.

Звісно, стикався я ним по службі не один раз, і не завжди цей опит був негативним, але запам'ятався він мені саме по цій історії.
20.06.2025 17:02 Ответить
 
 