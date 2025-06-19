Генерал Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідний указ №412 оприлюднений на сайті ОПУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано у документі.

Зазначимо, що до цього Шаповалов був на посаді командувача військ Оперативного командування "Південь". Цю посаду він залишив у лютому 2025 року.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сухаревський став заступником Командувача ОК "Схід"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.

Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.