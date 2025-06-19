Генерал Шаповалов очолив Сухопутні війська ЗСУ
Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Відповідний указ №412 оприлюднений на сайті ОПУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - сказано у документі.
Зазначимо, що до цього Шаповалов був на посаді командувача військ Оперативного командування "Південь". Цю посаду він залишив у лютому 2025 року.
У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.
Згодом президент Зеленський заявив, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжить роботу на посту командувача Об'єднаних сил.
Геннадій Миколайович Шаповалов (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1978 1978, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C військовослужбовець, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України. Командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних сил України (з 2025).
Колишній командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB оперативного командування «Південь» (2024-2025), командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8F%C2%BB ОСУВ «Таврія» (2024-2025), командир https://uk.wikipedia.org/wiki/59-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Станом на 2022 рік начальник Головного управління військового співробітництва Збройних сил Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D1%83%D0%BF%D1%83177-3 [3]. 20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4].
Станом на весну 2024 року - командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%92_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8F ОСУВ «Таврія».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
16 квітня 2024 року призначений командувачем військ оперативного командування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Південь»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7], звільнений 4 лютого 2025 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] Президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський заявив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з партнерами у Вісбадені де розташоване командування НАТО з надання допомоги та тренувань для України NSATU, його завдання - координація безпекової допомоги Україні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]
19 червня 2025 року призначений Президентом України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Совковий генерал
Розкажу історію особистого спілкування з новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, бригадним генералом Геннадієм Шаповаловим.
Було це чи то наприкінці 2016-го, чи на початку 2017-го. Війна вже йшла пару років, а зміни до законодавства вносити не було часу. Що казало законодавство? Посадові особи, в тому числі військовослужбовці, повинні здавати декларацію, вся інформація з якої знаходилася в публічному доступі.
Я в той час нещодавно отримав молодшого лейтенанта і був на посаді офіцера штабу механізованого батальйону, служив за контрактом. А я з Донецька. І майно у мене залишалося в окупованому Донецьку. І родичі.
Звісно, декларацію я не подав.
Хто відповідає за такі справи в бригаді? НШ. Тоді ще полковник чи підполковник Геннадій Шаповалов.
Що робить високе керівництво, коли хтось нахабно ігнорує його накази? Тисне на твоє керівництво, тобто на твого командира.
Зрозумівши, що питання саме не утрясе́ться, пішов я до Шаповалова.
Так і так, кажу, я з окупованого Донецька, у мене там залишилися майно, родичі. Місто захоплено ворогом. Якщо я здам декларацію, то вона буде оприлюднена, з усіма моїми персональними данними (в той час декларації публіковалися повністю) і у мене будуть проблеми.
Знаєте, що мені відповів Шаповалов?
Думаєте, зрозумів? Поспівчував? Чи нарешті уторопав, що в його посадові обов'язки не входить нагляд за поданням декларацій підлеглими?
Ні, совкові офіцери такого не роблять!
Шаповалов прилюдно, використовуючи нецензурну лайку, мені відповів, що я такий-сякий, мої проблеми його не ***ть, декларацію я повинен здати, і, взагалі, за**али його донецькі, на**я ми в армію прийшли, якщо не можемо здати декларацію!? - і кудись побіг.
Чесно, я тоді ледь стримався. Я не був професійним військовим, в армію прийшов не тому, що в інші місця не взяли, а тому, що моє місто захопив ворог.
На декларацію і полковника Шаповалова я поклав *уй.
А потім і зміни до законодавства вийшли - що декларації треба здавати тільки офіцерам-контрактникам, що займають майорські посади і вище. Я ж був на старлєєвській. Проблема відпала.
А я запам'ятав Гену Шаповалова як *удака. І тепер такий *удак буде керувати долею людей на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ.
Звісно, на фоні всіх теперішніх подій ця ситуація - дрібниця, але таке відношення до всього. Просто пох, вмирайте, головне щоб суворо по статуту.
Співчуваю підлеглим і всій країні, в якій робляться такі призначення на посади.
P.s.
Тут "Гром" - свідок ціх подій нагадав, що саме тоді сказав мені Гена Шаповалов:
"У*обуй на свою оккупированую территорию!"
P.p.s.
Звісно, стикався я ним по службі не один раз, і не завжди цей опит був негативним, але запам'ятався він мені саме по цій історії.