2 233 20

Коррупция в Минрегионе: суд арестовал столичного застройщика Копыстыру, залог - 100 млн грн

Схема в Минрегионе. Арестован Сергей Копыстыра

Столичному застройщику Сергею Копыстыре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к столичному застройщику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. В качестве альтернативы судья определил ему залог в размере 100 000 000 гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

Читайте также: Коррупция в Минрегионе: Суд арестовал экс-советника министра с правом залога на 25 миллионов

В случае внесения залога в определенном следственным судьей размере, будет считаться, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.

Согласно трансляции судебного заседания, речь идет о Сергее Копыстыре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командировка Чернышова может быть связана со схемой, которая нанесла более 1 млрд грн ущерба государству, - СМИ

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в строительной сфере, в которой фигурируют, в частности, бывшие на данный момент чиновники Министерства развития громад и территорий.

Ранее НАБУ и САП объявили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды пяти лицам: бывшему государственному секретарю Минрегиона, экс-советнику министра, экс-директору государственного предприятия, застройщику и его доверенному лицу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ткач о подозрениях подчиненным Чернышова: Разворачивается очередной антикоррупционный сериал, а вице-премьер - в Чехии. Это командировка или побег?. ВИДЕО

+8
Тобто забудовник "рєшал" свої незаконні питання через найближчих друзів Зеленського. Але продажні, слабі на голову без зупину атакують Кличка своїми акціями під КМДА і травлею в соцмережах.
Після чергового, грандіозного корупційного скандалу із призначенцями Зе вони переключаться на справжніх винуватців?
Сумніваюсь.
20.06.2025 13:11 Ответить
20.06.2025 13:11 Ответить
+6
Це скільки треба вкрасти, якщо застава 100лямів?
20.06.2025 12:57 Ответить
20.06.2025 12:57 Ответить
+6
Під час війни таких мародерів розстрілювають, але у нас зараз не війна.
20.06.2025 13:18 Ответить
20.06.2025 13:18 Ответить
Це скільки треба вкрасти, якщо застава 100лямів?
20.06.2025 12:57 Ответить
20.06.2025 12:57 Ответить
Звинувачення сягають 1,5 мільярда грн шкоди державі.

Сподіваюсь перевірять очільників ОВА, МВА м. Херсона, Сум, Чернігова та Запоріджжя в рамках цих справ. Хробакі, як сказав би шановний Мадяр, в цих містах жирні і безкомпромісні в справі піздити бабло на «відновлені і гуманітарці»!!!
20.06.2025 13:27 Ответить
20.06.2025 13:27 Ответить
Чому за 8 років не заарештують власників незаконних кооперативів які захопили недобудови Войцеховського, роздерибанили вільні площі та шляхом залякувань та шантажу вже 8 років вибивають з покупців квартир гроші по другому колу? Поліція ними навіть не цікавиться, на численні скарги ошуканих покупців не реагує жоден жоден державний орган та посадовець,
а Шуляк та КМДА так ті взагалі шахраям відкрито співають диферамби
20.06.2025 13:09 Ответить
20.06.2025 13:09 Ответить
ви думаєте що це можливо було провернути без підтримки зверху??починаючи з кличка з молодою командою,профільними міністерствами включно з кабміном,усіх отих гемороїв з правопохеривших органів,недвиж по столиці це ж реальні гроші як кажуть прямо під ногами....
20.06.2025 13:22 Ответить
20.06.2025 13:22 Ответить
Ми так не думаємо, але не можемо зрушити це з місця, людей ігнорують, вже підключились навіть судді які закривають очі на підроблені кооперативами документи, а квартири замість визнавати за первісними покупцями визнають за третіми особами,
20.06.2025 13:32 Ответить
20.06.2025 13:32 Ответить
поки не зломають цю систему у вас шанси наближені до нуля,в мене така ж фігня з спадщиною,при ідеально оформленому заповіті через суди успадкували люди які в загалі немали до неї відношення,це УКРАЇНА європейська країна зі своєю справедливостю
20.06.2025 13:42 Ответить
20.06.2025 13:42 Ответить
особливо мені смішно коли мені розповідають про мої так звані борги...
20.06.2025 13:44 Ответить
20.06.2025 13:44 Ответить
Тобто забудовник "рєшал" свої незаконні питання через найближчих друзів Зеленського. Але продажні, слабі на голову без зупину атакують Кличка своїми акціями під КМДА і травлею в соцмережах.
Після чергового, грандіозного корупційного скандалу із призначенцями Зе вони переключаться на справжніх винуватців?
Сумніваюсь.
20.06.2025 13:11 Ответить
20.06.2025 13:11 Ответить
Вини там всі у купі! ОЗУ, кооперативи по недобудовах Войцеховського, були запропоновані КМДА, але Шуляк іх теж завжди підтримує та розхвалює, та від початку проблеми входить у всі комісії по вирішенню питання добудови, але віз і нині там, а кооперативи продовжують безпідставеий збір коштів по другому колу
20.06.2025 13:25 Ответить
20.06.2025 13:25 Ответить
Так коли розумово і морально неповноцінні "активісти" з-під стін КМДА проведуть хоча б кілька пікетів під будівлями відповідних чиновників?
А то в тих "активістів" і "незалежних" журналістів, волонтерів типу Стерненка Кличко винуватий в усьому, навіть в тому, що по Києву неадеквати ганяють без глушників. І шахеди Кличко має особисто збивати. А Стерненко радісно фотографується із зеленим головою ВЦА Києва Мамедовим, до якого у Сірожи і пальнутих "активістів" нуль претензій.
20.06.2025 14:19 Ответить
20.06.2025 14:19 Ответить
Під час війни таких мародерів розстрілювають, але у нас зараз не війна.
20.06.2025 13:18 Ответить
20.06.2025 13:18 Ответить
як для нас з вами,простих громадян це злочин,а для тих хто в цьому вариться добрий заробіток при мінімільних вкладаннях,почуйте різницю,яке покарання??
20.06.2025 13:24 Ответить
20.06.2025 13:24 Ответить
Та для нього ці сто мільйонів, як для пенсіонера гривня!
20.06.2025 13:26 Ответить
20.06.2025 13:26 Ответить
Пошли жныва! Новый способ наполнения бюджета!
20.06.2025 13:27 Ответить
20.06.2025 13:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tgTXzfuZCx4
Й ЗНОВУ ХЕРой теми Эрмак-в POLITICO
20.06.2025 13:31 Ответить
20.06.2025 13:31 Ответить
Для "забудовників" 100 млн. смішні гроші...Такі суми уходять тільки на хабарі по узгодженню проектів та землевідвід....У цьому бізнесі на кожну мільярди і не гривень....усім вистачає
20.06.2025 13:32 Ответить
20.06.2025 13:32 Ответить
Ось чому Чернишов не повернувся з закордонного відрядження-його попередили та випустили
20.06.2025 14:41 Ответить
20.06.2025 14:41 Ответить
поплічника зе і опи випустили з УКРАЇНИ він там нібито у справах до кінця місяця атут нам на всих сайтах нагружають що винних нема це попередня влада винна і інший треш МИ ЗВИКЛИ ДО ТРАМПА У НЬОГО 7 пятниць на неділі даже на сутки
ПИТАННЯ??? коли наша ВЛАДА ПЕРЕСТАНЕ КРАСТИ І ЯК ТРАМП ВИРІШЕ УСІ ПИТАННЯ ЗА 2 ТИЖНІ ......
20.06.2025 15:25 Ответить
20.06.2025 15:25 Ответить
 
 