Коррупция в Минрегионе: суд арестовал столичного застройщика Копыстыру, залог - 100 млн грн
Столичному застройщику Сергею Копыстыре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к столичному застройщику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. В качестве альтернативы судья определил ему залог в размере 100 000 000 гривен", - говорится в сообщении.
Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
В случае внесения залога в определенном следственным судьей размере, будет считаться, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.
Согласно трансляции судебного заседания, речь идет о Сергее Копыстыре.
Напомним, НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в строительной сфере, в которой фигурируют, в частности, бывшие на данный момент чиновники Министерства развития громад и территорий.
Ранее НАБУ и САП объявили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды пяти лицам: бывшему государственному секретарю Минрегиона, экс-советнику министра, экс-директору государственного предприятия, застройщику и его доверенному лицу.
Сподіваюсь перевірять очільників ОВА, МВА м. Херсона, Сум, Чернігова та Запоріджжя в рамках цих справ. Хробакі, як сказав би шановний Мадяр, в цих містах жирні і безкомпромісні в справі піздити бабло на «відновлені і гуманітарці»!!!
а Шуляк та КМДА так ті взагалі шахраям відкрито співають диферамби
Після чергового, грандіозного корупційного скандалу із призначенцями Зе вони переключаться на справжніх винуватців?
Сумніваюсь.
А то в тих "активістів" і "незалежних" журналістів, волонтерів типу Стерненка Кличко винуватий в усьому, навіть в тому, що по Києву неадеквати ганяють без глушників. І шахеди Кличко має особисто збивати. А Стерненко радісно фотографується із зеленим головою ВЦА Києва Мамедовим, до якого у Сірожи і пальнутих "активістів" нуль претензій.
Й ЗНОВУ ХЕРой теми Эрмак-в POLITICO
ПИТАННЯ??? коли наша ВЛАДА ПЕРЕСТАНЕ КРАСТИ І ЯК ТРАМП ВИРІШЕ УСІ ПИТАННЯ ЗА 2 ТИЖНІ ......