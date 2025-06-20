Коррупция в Минрегионе: суд арестовал столичного застройщика Копыстыру, залог - 100 млн грн

Столичному застройщику Сергею Копыстыре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к столичному застройщику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. В качестве альтернативы судья определил ему залог в размере 100 000 000 гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

В случае внесения залога в определенном следственным судьей размере, будет считаться, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога.

Согласно трансляции судебного заседания, речь идет о Сергее Копыстыре.

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в строительной сфере, в которой фигурируют, в частности, бывшие на данный момент чиновники Министерства развития громад и территорий.

Ранее НАБУ и САП объявили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды пяти лицам: бывшему государственному секретарю Минрегиона, экс-советнику министра, экс-директору государственного предприятия, застройщику и его доверенному лицу.

