Корупція у Мінрегіоні: суд арештував столичного забудовника Копистиру, застава - 100 млн грн

Схема в Мінрегіоні. Арештовано Сергія Копистиру

Столичному забудовнику Сергію Копистирі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до столичного забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суддя визначив йому заставу у розмірі 100 000 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взято під варту в залі суду.

У разі внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі, вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно з трансляцією судового засідання, йдеться про Сергія Копистиру.

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну корупційну схему в будівельній сфері, в якій фігурують, зокрема, колишні наразі чиновники Міністерства розвитку громад та територій.

Раніше НАБУ та САП оголосили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди п'ятьом особам: колишньому державному секретареві Мінрегіону, ексраднику міністра, ексдиректорці державного підприємства, забудовнику та його довіреній особі.

+8
Тобто забудовник "рєшал" свої незаконні питання через найближчих друзів Зеленського. Але продажні, слабі на голову без зупину атакують Кличка своїми акціями під КМДА і травлею в соцмережах.
Після чергового, грандіозного корупційного скандалу із призначенцями Зе вони переключаться на справжніх винуватців?
Сумніваюсь.
20.06.2025 13:11 Відповісти
+6
Це скільки треба вкрасти, якщо застава 100лямів?
20.06.2025 12:57 Відповісти
+6
Під час війни таких мародерів розстрілювають, але у нас зараз не війна.
20.06.2025 13:18 Відповісти
Це скільки треба вкрасти, якщо застава 100лямів?
20.06.2025 12:57 Відповісти
Звинувачення сягають 1,5 мільярда грн шкоди державі.

Сподіваюсь перевірять очільників ОВА, МВА м. Херсона, Сум, Чернігова та Запоріджжя в рамках цих справ. Хробакі, як сказав би шановний Мадяр, в цих містах жирні і безкомпромісні в справі піздити бабло на «відновлені і гуманітарці»!!!
20.06.2025 13:27 Відповісти
Чому за 8 років не заарештують власників незаконних кооперативів які захопили недобудови Войцеховського, роздерибанили вільні площі та шляхом залякувань та шантажу вже 8 років вибивають з покупців квартир гроші по другому колу? Поліція ними навіть не цікавиться, на численні скарги ошуканих покупців не реагує жоден жоден державний орган та посадовець,
а Шуляк та КМДА так ті взагалі шахраям відкрито співають диферамби
20.06.2025 13:09 Відповісти
ви думаєте що це можливо було провернути без підтримки зверху??починаючи з кличка з молодою командою,профільними міністерствами включно з кабміном,усіх отих гемороїв з правопохеривших органів,недвиж по столиці це ж реальні гроші як кажуть прямо під ногами....
20.06.2025 13:22 Відповісти
Ми так не думаємо, але не можемо зрушити це з місця, людей ігнорують, вже підключились навіть судді які закривають очі на підроблені кооперативами документи, а квартири замість визнавати за первісними покупцями визнають за третіми особами,
20.06.2025 13:32 Відповісти
поки не зломають цю систему у вас шанси наближені до нуля,в мене така ж фігня з спадщиною,при ідеально оформленому заповіті через суди успадкували люди які в загалі немали до неї відношення,це УКРАЇНА європейська країна зі своєю справедливостю
20.06.2025 13:42 Відповісти
особливо мені смішно коли мені розповідають про мої так звані борги...
20.06.2025 13:44 Відповісти
Тобто забудовник "рєшал" свої незаконні питання через найближчих друзів Зеленського. Але продажні, слабі на голову без зупину атакують Кличка своїми акціями під КМДА і травлею в соцмережах.
Після чергового, грандіозного корупційного скандалу із призначенцями Зе вони переключаться на справжніх винуватців?
Сумніваюсь.
20.06.2025 13:11 Відповісти
Вини там всі у купі! ОЗУ, кооперативи по недобудовах Войцеховського, були запропоновані КМДА, але Шуляк іх теж завжди підтримує та розхвалює, та від початку проблеми входить у всі комісії по вирішенню питання добудови, але віз і нині там, а кооперативи продовжують безпідставеий збір коштів по другому колу
20.06.2025 13:25 Відповісти
Так коли розумово і морально неповноцінні "активісти" з-під стін КМДА проведуть хоча б кілька пікетів під будівлями відповідних чиновників?
А то в тих "активістів" і "незалежних" журналістів, волонтерів типу Стерненка Кличко винуватий в усьому, навіть в тому, що по Києву неадеквати ганяють без глушників. І шахеди Кличко має особисто збивати. А Стерненко радісно фотографується із зеленим головою ВЦА Києва Мамедовим, до якого у Сірожи і пальнутих "активістів" нуль претензій.
20.06.2025 14:19 Відповісти
Під час війни таких мародерів розстрілювають, але у нас зараз не війна.
20.06.2025 13:18 Відповісти
як для нас з вами,простих громадян це злочин,а для тих хто в цьому вариться добрий заробіток при мінімільних вкладаннях,почуйте різницю,яке покарання??
20.06.2025 13:24 Відповісти
Та для нього ці сто мільйонів, як для пенсіонера гривня!
20.06.2025 13:26 Відповісти
Пошли жныва! Новый способ наполнения бюджета!
20.06.2025 13:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tgTXzfuZCx4
Й ЗНОВУ ХЕРой теми Эрмак-в POLITICO
20.06.2025 13:31 Відповісти
Для "забудовників" 100 млн. смішні гроші...Такі суми уходять тільки на хабарі по узгодженню проектів та землевідвід....У цьому бізнесі на кожну мільярди і не гривень....усім вистачає
20.06.2025 13:32 Відповісти
Ось чому Чернишов не повернувся з закордонного відрядження-його попередили та випустили
20.06.2025 14:41 Відповісти
поплічника зе і опи випустили з УКРАЇНИ він там нібито у справах до кінця місяця атут нам на всих сайтах нагружають що винних нема це попередня влада винна і інший треш МИ ЗВИКЛИ ДО ТРАМПА У НЬОГО 7 пятниць на неділі даже на сутки
ПИТАННЯ??? коли наша ВЛАДА ПЕРЕСТАНЕ КРАСТИ І ЯК ТРАМП ВИРІШЕ УСІ ПИТАННЯ ЗА 2 ТИЖНІ ......
20.06.2025 15:25 Відповісти
 
 