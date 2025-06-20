Корупція у Мінрегіоні: суд арештував столичного забудовника Копистиру, застава - 100 млн грн

Столичному забудовнику Сергію Копистирі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до столичного забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суддя визначив йому заставу у розмірі 100 000 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного взято під варту в залі суду.

У разі внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі, вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Згідно з трансляцією судового засідання, йдеться про Сергія Копистиру.

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну корупційну схему в будівельній сфері, в якій фігурують, зокрема, колишні наразі чиновники Міністерства розвитку громад та територій.

Раніше НАБУ та САП оголосили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди п'ятьом особам: колишньому державному секретареві Мінрегіону, ексраднику міністра, ексдиректорці державного підприємства, забудовнику та його довіреній особі.

