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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Нидерланды призвали к полной поддержке Украины после ночной атаки РФ на Киев

нідерланди

Посольство Нидерландов в Украине призвало к усилению поддержки после очередной массированной ракетной атаки России на Киев.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для тех, кто боится, что саммит НАТО не уделит внимания Украине, у Путина есть ответ. Еще одна ночь российского террора, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек", - отметили в посольстве.

В посольстве добавили, что поддержка Украины должна осуществляться "в полную силу" - ради безопасности как Украины, так и союзников по НАТО.

Напомним, по состоянию на 13.00 23 июня в результате российского удара подтверждена гибель 7 человек. Также возросло количество пострадавших - до 28 человек

В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область. Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.

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Автор: 

Нидерланды (1615) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+4
Дякуємо за підтримку.
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23.06.2025 15:49 Ответить
+3
Дурят Україну ? Яким чином ? Надаючі все більше і більше зброї ?
А експлуатація в чому проявляється ? В тому , що допомагають коштами і зброєю захищати ЗСУ Україну
Ох вже ці кляті європейці
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23.06.2025 16:09 Ответить
+2
На болота, підкацапничку
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23.06.2025 16:10 Ответить
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Дякуємо за підтримку.
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23.06.2025 15:49 Ответить
Потужно закликали чи так, середненько?
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23.06.2025 15:52 Ответить
Так , що ЗСУ завдяки цьому заклику не будуть воювати лопатам
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23.06.2025 16:07 Ответить
На болота, підкацапничку
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23.06.2025 16:10 Ответить
Дурят Україну ? Яким чином ? Надаючі все більше і більше зброї ?
А експлуатація в чому проявляється ? В тому , що допомагають коштами і зброєю захищати ЗСУ Україну
Ох вже ці кляті європейці
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23.06.2025 16:09 Ответить
Якось попав на Європейський форум людей, які самостійно роблять собі сонячні станції - обговорювалась тема затримок постачання LiFePo акумуляторів від відомого нідерландського магазину. Преставник магазину перепросив покупців, сказавши що вони в першу чергу намагаються відправляти замовлення в Україну.
Так от - після того, як хтось з українців розмістив скріни минулорічних графіків відключень, форумчани написали щось накшталт "Нічого, хлопці, ми почекаємо - Українцям ті акумулятори набагато потрібніші. Тримайтесь, Українці!"
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23.06.2025 16:36 Ответить
 
 