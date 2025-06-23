Нидерланды призвали к полной поддержке Украины после ночной атаки РФ на Киев

Посольство Нидерландов в Украине призвало к усилению поддержки после очередной массированной ракетной атаки России на Киев.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для тех, кто боится, что саммит НАТО не уделит внимания Украине, у Путина есть ответ. Еще одна ночь российского террора, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек", - отметили в посольстве.

В посольстве добавили, что поддержка Украины должна осуществляться "в полную силу" - ради безопасности как Украины, так и союзников по НАТО.

Напомним, по состоянию на 13.00 23 июня в результате российского удара подтверждена гибель 7 человек. Также возросло количество пострадавших - до 28 человек

В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область. Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.

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